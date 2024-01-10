https://ria.ru/20240110/putin-1920509908.html

Путин призвал поддерживать сохранение культуры малых народов

Путин призвал поддерживать сохранение культуры малых народов - РИА Новости, 10.01.2024

Путин призвал поддерживать сохранение культуры малых народов

Сохранение культуры коренных малочисленных народов Севера требует внимания, если существующих мер недостаточно, нужно проанализировать идеи и соответствующим... РИА Новости, 10.01.2024

2024-01-10T13:58

2024-01-10T13:58

2024-01-10T13:58

россия

север

анадырь

владимир путин

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АНАДЫРЬ, 10 янв - РИА Новости. Сохранение культуры коренных малочисленных народов Севера требует внимания, если существующих мер недостаточно, нужно проанализировать идеи и соответствующим образом выстроить дальнейшую деятельность, сообщил президент РФ Владимир Путин. Сотрудница местного музея поздоровалась с президентом на чукотском языке - "Етти!" - и научила его, что нужно отвечать "И-и!". Они также обсудили различие в мужском и женском говоре чукотского: мужчины произносят звук "ч", в то время как женщины произносят "с". "У нас же есть, план же есть. Есть и программа, и план ее реализации… Именно малочисленных коренных. И вот сейчас мы, вот, по-моему, с этого года. должны начать создавать реестр соответствующий. И в рамках этого реестра фиксировать объекты нематериальной культуры… То, что я сказал, это существует, но если вы всё равно поднимаете эти вопросы, значит, это существует в таком виде и в таком качестве, что этого недостаточно", - сказал Путин во время встречи с жителями города Анадырь. Он отметил, что в работе по сохранению культуры малочисленных северных народов участвуют ведущие библиотеки России и министерство культуры по линии театров. Необходимо проверить методы и эффективность этой работы, ее результаты, подчеркнул президент. Путин также призвал местных работников культуры прописать все идеи и направления, по которым нужно поработать в рамках этой темы, чтобы можно было "нужным образом" выстроить работу. "Это одно из самых больших достояний России - многообразие ее культуры, а многообразие культуры без языка - это уже не полноценная культура, это какие-то осколки культуры", - добавил Путин. Кроме того, он поддержал возвращение издания журналов и книг на местных языках - эвенском, эскимосском, чукотском, юкагирском и других.

https://ria.ru/20240110/putin-1920508120.html

https://ria.ru/20231231/olenevodstvo-1918147836.html

россия

север

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россия, север, анадырь, владимир путин