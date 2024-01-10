Путин призвал проработать вопрос льготного кредитования многодетных семей
Путин выступил против использования маткапитала для покупки автомобиля
© РИА Новости / Павел Бедняков | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин во время встречи с жителями Анадыря
Президент России Владимир Путин во время встречи с жителями Анадыря
МОСКВА, 10 янв — РИА Новости. Правительство проработает вопрос льготного автокредитования многодетных семей на Дальнем Востоке, сообщил Владимир Путин на встрече с жителями Анадыря.
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"Знаете, мы, давайте, может быть, не будем сейчас трогать семейный капитал на эти цели. <...> Я поручу правительству проработать вопрос льготного кредитования, субсидирования приобретения автомобиля вне рамок семейного капитала", — сказал президент.
Так он отреагировал на предложение разрешить направлять маткапитал на покупку отечественного автомобиля. Глава государства пояснил, что поручит правительству и Минпромторгу отдельно проработать вопрос со льготами по покупке машины для многодетных семей Дальнего Востока. Путин напомнил, что такая мера уже действовала в пандемию, она была направлена на поддержку семей и российского автопрома.
Как пояснил президент, он опасается, что, если государство разрешит расходовать маткапитал на самые разные потребности семей, в конечном итоге оно не сможет гарантировать интересы детей.
Кроме того, на встрече глава государства сообщил, что программу "Земский учитель" продлят до 2030 года, так как она востребованна.
По этой программе педагогам на территории Дальневосточного федерального округа выплачивается два миллиона рублей.
По словам президента, в целом по стране и по Дальнему Востоку программа работает эффективно, люди приезжают работать в регионы.