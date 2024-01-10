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Путин прокомментировал предложение по расширению использования маткапитала - РИА Новости, 10.01.2024
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12:16 10.01.2024 (обновлено: 12:46 10.01.2024)
https://ria.ru/20240110/putin-1920484231.html
Путин прокомментировал предложение по расширению использования маткапитала
Путин прокомментировал предложение по расширению использования маткапитала - РИА Новости, 10.01.2024
Путин прокомментировал предложение по расширению использования маткапитала
Президент РФ Владимир Путин считает, что к предложениям по расширению использования материнского капитала нужно относиться аккуратно, главное здесь - интересы... РИА Новости, 10.01.2024
2024-01-10T12:16
2024-01-10T12:46
владимир путин
общество
россия
анадырь
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АНАДЫРЬ, 10 янв - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин считает, что к предложениям по расширению использования материнского капитала нужно относиться аккуратно, главное здесь - интересы детей."Вы знаете, я всегда боюсь чего - потребности у семей, тем более у многодетных, всегда очень много, море потребностей, здоровье, образование, чего только нет - я всегда боюсь, что как мы начнем только разрешать тратить этот материнский капитал по самым разным направлениям, я сейчас скажу простую, но очень прямую вещь - мы не сможем в конечном итоге гарантировать интересы детей. Вот о чем речь. Понятно, что родители хотят прежде всего для своих детей сделать что-то хорошее", - сказал Путин во время встречи с жителями города Анадырь.По его словам, материнский капитал изначально задумывался как инструмент поддержки многодетных семей по ключевым вопросам жизнедеятельности семьи. Одним из них является прежде всего улучшение жилищных условий.
https://radiosputnik.ru/20231229/matkapital-1918949874.html
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владимир путин, общество, россия, анадырь
Владимир Путин, Общество, Россия, Анадырь
Путин прокомментировал предложение по расширению использования маткапитала

Путин призвал учитывать интересы детей при расширении использования маткапитала

© РИА Новости / Сергей Ильин | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 10.01.2024
© РИА Новости / Сергей Ильин
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Президент России Владимир Путин . Архивное фото
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АНАДЫРЬ, 10 янв - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин считает, что к предложениям по расширению использования материнского капитала нужно относиться аккуратно, главное здесь - интересы детей.
«
"Вы знаете, я всегда боюсь чего - потребности у семей, тем более у многодетных, всегда очень много, море потребностей, здоровье, образование, чего только нет - я всегда боюсь, что как мы начнем только разрешать тратить этот материнский капитал по самым разным направлениям, я сейчас скажу простую, но очень прямую вещь - мы не сможем в конечном итоге гарантировать интересы детей. Вот о чем речь. Понятно, что родители хотят прежде всего для своих детей сделать что-то хорошее", - сказал Путин во время встречи с жителями города Анадырь.
По его словам, материнский капитал изначально задумывался как инструмент поддержки многодетных семей по ключевым вопросам жизнедеятельности семьи. Одним из них является прежде всего улучшение жилищных условий.
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Владимир ПутинОбществоРоссияАнадырь
 
 
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