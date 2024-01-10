https://ria.ru/20240110/putin-1920482349.html

Путин отметил, что в России растет настрой на большую семью

Путин отметил, что в России растет настрой на большую семью - РИА Новости, 10.01.2024

Путин отметил, что в России растет настрой на большую семью

Настрой на большую семью в России растет, государство поддерживает такую тенденцию, сообщил Владимир Путин на встрече с жителями Анадыря. РИА Новости, 10.01.2024

2024-01-10T12:07

2024-01-10T12:07

2024-01-10T13:35

россия

общество

анадырь

владимир путин

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АНАДЫРЬ, 10 янв - РИА Новости. Настрой на большую семью в России растет, государство поддерживает такую тенденцию, сообщил Владимир Путин на встрече с жителями Анадыря."Радует то, что у нас становится модным иметь много детей. По опросам общественного мнения в 2022 году 60% мужчин в России и 70% женщин страны хотели бы иметь двух и более детей. Такой настрой на большую семью, он укрепляется", — пояснил президент.Как подчеркнул российский лидер, важно, чтобы государство поддерживало такие семьи, и оно старается это делать.Путин напомнил, что действует больше количество социальных мер: дешевая ипотека, освобождение от налога на доходы, единая система льгот от беременности до достижения ребенком 18-летнего возраста.

https://realty.ria.ru/20240110/nalog-1920483137.html

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россия, общество, анадырь, владимир путин