https://ria.ru/20240110/putin-1920463549.html

Штаб Путина получил подписи в его поддержку из всех российских регионов

Штаб Путина получил подписи в его поддержку из всех российских регионов - РИА Новости, 10.01.2024

Штаб Путина получил подписи в его поддержку из всех российских регионов

В Центральный избирательный штаб кандидата в президенты России Владимира Путина привезли подписи в его поддержку еще из 12 регионов, таким образом все 89... РИА Новости, 10.01.2024

2024-01-10T10:56

2024-01-10T10:56

2024-01-10T13:08

выборы президента россии — 2024

политика

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владимир путин

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МОСКВА, 10 янв — РИА Новости. В Центральный избирательный штаб кандидата в президенты России Владимира Путина привезли подписи в его поддержку еще из 12 регионов, таким образом все 89 субъектов федерации уже представили первые партии подписных листов. В предыдущие дни волонтеры доставили подписи из 77 регионов, сегодня — из Якутии, Бурятии, Еврейской автономной области, Чукотского автономного округа, Забайкальского, Камчатского, Приморского и Хабаровского краев, Амурской, Магаданской, Сахалинской и Нижегородской областей. Сбор и проверка подписей продолжаются по всей стране, отметили в штабе.Путин идет на выборы как самовыдвиженец. По закону для регистрации ему нужно собрать не менее 300 тысяч подписей россиян, причем на каждый регион должно приходиться не не менее 7,5 тысячи подписей проживающих на его территории. Представить подписи в ЦИК нужно до 31 января, после чего комиссия проверит их, рассмотрит все документы и в течение 10 дней примет решение о регистрации кандидата. Совет Федерации назначил выборы президента на 17 марта 2024 года. Голосование продлится три дня: 15, 16 и 17 марта.

https://ria.ru/20240102/vybor-1919354960.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

политика, россия, владимир путин, выборы президента рф