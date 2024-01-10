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Штаб Путина получил подписи в его поддержку из всех российских регионов - РИА Новости, 10.01.2024
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Выборы президента России — 2024
 
10:56 10.01.2024 (обновлено: 13:08 10.01.2024)
https://ria.ru/20240110/putin-1920463549.html
Штаб Путина получил подписи в его поддержку из всех российских регионов
Штаб Путина получил подписи в его поддержку из всех российских регионов - РИА Новости, 10.01.2024
Штаб Путина получил подписи в его поддержку из всех российских регионов
В Центральный избирательный штаб кандидата в президенты России Владимира Путина привезли подписи в его поддержку еще из 12 регионов, таким образом все 89... РИА Новости, 10.01.2024
2024-01-10T10:56
2024-01-10T13:08
выборы президента россии — 2024
политика
россия
владимир путин
выборы президента рф
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МОСКВА, 10 янв — РИА Новости. В Центральный избирательный штаб кандидата в президенты России Владимира Путина привезли подписи в его поддержку еще из 12 регионов, таким образом все 89 субъектов федерации уже представили первые партии подписных листов. В предыдущие дни волонтеры доставили подписи из 77 регионов, сегодня — из Якутии, Бурятии, Еврейской автономной области, Чукотского автономного округа, Забайкальского, Камчатского, Приморского и Хабаровского краев, Амурской, Магаданской, Сахалинской и Нижегородской областей. Сбор и проверка подписей продолжаются по всей стране, отметили в штабе.Путин идет на выборы как самовыдвиженец. По закону для регистрации ему нужно собрать не менее 300 тысяч подписей россиян, причем на каждый регион должно приходиться не не менее 7,5 тысячи подписей проживающих на его территории. Представить подписи в ЦИК нужно до 31 января, после чего комиссия проверит их, рассмотрит все документы и в течение 10 дней примет решение о регистрации кандидата. Совет Федерации назначил выборы президента на 17 марта 2024 года. Голосование продлится три дня: 15, 16 и 17 марта.
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политика, россия, владимир путин, выборы президента рф
Выборы президента России — 2024, Политика, Россия, Владимир Путин, Выборы президента РФ
Штаб Путина получил подписи в его поддержку из всех российских регионов

Избирательный штаб Путина получил подписи в его поддержку из всех 89 регионов

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкСотрудница в избирательном штабе кандидата на должность Президента РФ Владимира Путина в Гостином дворе в Москве
Сотрудница в избирательном штабе кандидата на должность Президента РФ Владимира Путина в Гостином дворе в Москве - РИА Новости, 1920, 10.01.2024
© РИА Новости / Илья Питалев
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Сотрудница в избирательном штабе кандидата на должность Президента РФ Владимира Путина в Гостином дворе в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 10 янв — РИА Новости. В Центральный избирательный штаб кандидата в президенты России Владимира Путина привезли подписи в его поддержку еще из 12 регионов, таким образом все 89 субъектов федерации уже представили первые партии подписных листов.
В предыдущие дни волонтеры доставили подписи из 77 регионов, сегодня — из Якутии, Бурятии, Еврейской автономной области, Чукотского автономного округа, Забайкальского, Камчатского, Приморского и Хабаровского краев, Амурской, Магаданской, Сахалинской и Нижегородской областей. Сбор и проверка подписей продолжаются по всей стране, отметили в штабе.
Путин идет на выборы как самовыдвиженец. По закону для регистрации ему нужно собрать не менее 300 тысяч подписей россиян, причем на каждый регион должно приходиться не не менее 7,5 тысячи подписей проживающих на его территории.
Представить подписи в ЦИК нужно до 31 января, после чего комиссия проверит их, рассмотрит все документы и в течение 10 дней примет решение о регистрации кандидата.
Совет Федерации назначил выборы президента на 17 марта 2024 года. Голосование продлится три дня: 15, 16 и 17 марта.
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