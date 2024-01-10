https://ria.ru/20240110/pridnestrove-1920620093.html

В Приднестровье сообщили об инциденте на границе с Украиной

В Приднестровье сообщили об инциденте на границе с Украиной - РИА Новости, 11.01.2024

В Приднестровье сообщили об инциденте на границе с Украиной

Министерство госбезопасности (МГБ) непризнанной Приднестровской Молдавской республики сообщило в среду о произошедшем на границе с Украиной инциденте с... РИА Новости, 11.01.2024

2024-01-10T21:22

2024-01-10T21:22

2024-01-11T06:15

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украина

приднестровская молдавская республика

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ТИРАСПОЛЬ, 10 янв – РИА Новости. Министерство госбезопасности (МГБ) непризнанной Приднестровской Молдавской республики сообщило в среду о произошедшем на границе с Украиной инциденте с применением огнестрельного оружия. Инцидент произошел 7 января, однако сообщение появилось 10 января. "Седьмого января 2024 года вблизи приднестровско-украинской границы произошел инцидент с применением огнестрельного оружия, по завершению которого двое приднестровских граждан были перемещены на территорию Украины. В настоящее время выясняются обстоятельства произошедшего", - говорится в сообщении пресс-службы МГБ. Подробности инцидента не приводятся. После начала российской специальной военной операции на Украине все пункты пропуска на приднестровском участке границы с 26 февраля 2022 года были закрыты, кроме того, с украинской стороны был взорван железнодорожный мост через реку Кучурган. Однако в сентябре прошлого года украинская сторона оперативно восстановила взорванный мост. Приднестровье, 60% жителей которого составляют русские и украинцы, добивалось выхода из состава Молдавии еще до распада СССР, опасаясь, что на волне национализма Молдавия присоединится к Румынии. В 1992 году, после неудавшейся попытки властей Молдавии силой решить проблему, Приднестровье стало фактически неподконтрольной Кишиневу территорией.

https://ria.ru/20240108/pridnestrove-1920172953.html

https://ria.ru/20231202/moldaviya-1913320539.html

https://ria.ru/20231124/moldaviya-1911677786.html

молдавия

украина

приднестровская молдавская республика

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в мире, молдавия, украина, приднестровская молдавская республика