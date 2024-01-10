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Украинский врач раскрыл ужасающие цифры потерь ВСУ
Украинский врач раскрыл ужасающие цифры потерь ВСУ - РИА Новости, 10.01.2024
Украинский врач раскрыл ужасающие цифры потерь ВСУ
Число тяжелораненых бойцов ВСУ выросло на 30 процентов за последние несколько недель, пишет ABC News со ссылкой на главного врача больницы в Днепре. РИА Новости, 10.01.2024
2024-01-10T02:07
2024-01-10T02:07
2024-01-10T02:07
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МОСКВА, 10 янв — РИА Новости. Число тяжелораненых бойцов ВСУ выросло на 30 процентов за последние несколько недель, пишет ABC News со ссылкой на главного врача больницы в Днепре."Доктор Сергей Рыженко рассказал <…>, что больница им. Мечникова в Днепре, в нескольких часах езды от места боевых действий, ежедневно принимает от 40 до ста тяжелораненых, а его команда проводит от 50 до ста хирургических операций в сутки", — говорится в статье.Накануне министр обороны России Сергей Шойгу сообщил, что в 2023 году противник потерял более 215 тысяч человек.Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что к нему обратились из Генштаба ВСУ с просьбой мобилизовать дополнительно полмиллиона человек. В конце декабря власти внесли в Раду законопроект о мобилизации. В нем, в частности, подразумеваются отмена срочной службы и отсрочки для инвалидов третьей группы. Кроме того, документ предлагает вносить граждан в реестр должников за неявку в военкомат.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, днепр (город), вооруженные силы украины, украина
В мире, Днепр (город), Вооруженные силы Украины, Украина
Украинский врач раскрыл ужасающие цифры потерь ВСУ
ABC News: число тяжелораненых бойцов ВСУ выросло на 30 процентов