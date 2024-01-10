https://ria.ru/20240110/poteri-1920417204.html

Украинский врач раскрыл ужасающие цифры потерь ВСУ

Украинский врач раскрыл ужасающие цифры потерь ВСУ - РИА Новости, 10.01.2024

Украинский врач раскрыл ужасающие цифры потерь ВСУ

Число тяжелораненых бойцов ВСУ выросло на 30 процентов за последние несколько недель, пишет ABC News со ссылкой на главного врача больницы в Днепре. РИА Новости, 10.01.2024

2024-01-10T02:07

2024-01-10T02:07

2024-01-10T02:07

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МОСКВА, 10 янв — РИА Новости. Число тяжелораненых бойцов ВСУ выросло на 30 процентов за последние несколько недель, пишет ABC News со ссылкой на главного врача больницы в Днепре."Доктор Сергей Рыженко рассказал <…>, что больница им. Мечникова в Днепре, в нескольких часах езды от места боевых действий, ежедневно принимает от 40 до ста тяжелораненых, а его команда проводит от 50 до ста хирургических операций в сутки", — говорится в статье.Накануне министр обороны России Сергей Шойгу сообщил, что в 2023 году противник потерял более 215 тысяч человек.Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что к нему обратились из Генштаба ВСУ с просьбой мобилизовать дополнительно полмиллиона человек. В конце декабря власти внесли в Раду законопроект о мобилизации. В нем, в частности, подразумеваются отмена срочной службы и отсрочки для инвалидов третьей группы. Кроме того, документ предлагает вносить граждан в реестр должников за неявку в военкомат.

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Максим Горбачев

в мире, днепр (город), вооруженные силы украины, украина