https://ria.ru/20240110/postradavshie-1920442281.html

Из больниц выписали 13 пострадавших при обстрелах Белгородской области

Из больниц выписали 13 пострадавших при обстрелах Белгородской области - РИА Новости, 10.01.2024

Из больниц выписали 13 пострадавших при обстрелах Белгородской области

Тринадцать человек, которые пострадали в результате обстрелов Белгородской области со стороны Украины с 29 декабря, выписаны из больниц, сообщил губернатор... РИА Новости, 10.01.2024

2024-01-10T09:51

2024-01-10T09:51

2024-01-10T09:51

специальная военная операция на украине

белгородская область

вячеслав гладков

белгород

происшествия

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БЕЛГОРОД, 10 янв - РИА Новости. Тринадцать человек, которые пострадали в результате обстрелов Белгородской области со стороны Украины с 29 декабря, выписаны из больниц, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в Telegram-канале. Ранее глава области информировал, что в местных больницах и в федеральных центрах находятся 68 раненых, еще 12 человек - в реанимационных отделениях Москвы. "За вчерашний день из учреждений здравоохранения выписано 13 человек. Те, кто получил ранения, начиная с 29 декабря. Сейчас в медицинских учреждениях Москвы и Белгорода находятся 58 человек", - написал Гладков. При обстреле Белгорода 8 января пострадали три человека, их прооперировали. Губернатор сейчас сообщил, что все они "находятся пока в реанимации — в тяжелом, но стабильном состоянии". Тридцатого декабря Гладков сообщил, что украинские военные обстреляли центр Белгорода. Сообщалось о 25 погибших, среди которых пять детей, и 109 пострадавших. С тех пор город и другие территории региона несколько раз подвергались крупным обстрелам. В частности, Минобороны РФ сообщило, что 8 января около 21.30 мск система ПВО сбила 10 украинских реактивных снарядов РСЗО RM-70 Vampire над Белгородской областью. Гладков проинформировал, что при обстреле пострадали три человека.

https://ria.ru/20240109/pvo-1920402315.html

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белгородская область, вячеслав гладков, белгород, происшествия