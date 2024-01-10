https://ria.ru/20240110/polsha-1920434902.html

В Варшаве около 300 человек протестуют после задержания экс-главы МВД

В Варшаве около 300 человек протестуют после задержания экс-главы МВД - РИА Новости, 10.01.2024

В Варшаве около 300 человек протестуют после задержания экс-главы МВД

Около 300 человек вышли на демонстрацию перед президентским дворцом в Варшаве после задержания там накануне бывшего главы МВД Польши Мариуша Каминьского и его... РИА Новости, 10.01.2024

2024-01-10T09:19

2024-01-10T09:19

2024-01-10T09:19

в мире

варшава

мариуш каминьский

мвд польши

анджей дуда

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МОСКВА, 10 янв - РИА Новости. Около 300 человек вышли на демонстрацию перед президентским дворцом в Варшаве после задержания там накануне бывшего главы МВД Польши Мариуша Каминьского и его заместителя Мачея Вонсика по обвинению в превышении полномочий, сообщает радиостанция RFM. Ранее издание Rzeczpospolita со ссылкой на заместителя министра внутренних дел Чеслава Мрочека сообщило, что экс-глава МВД и его заместитель во вторник вечером были задержаны в президентском дворце в Варшаве, куда прибыли по приглашению президента страны Анджея Дуды. "Около 300 человек вышли на протест перед президентским дворцом после задержания Мариуша Каминьского и Мачея Вонсика", - говорится в сообщении радио. Отмечается, что многие протестующие держали польские флаги и скандировали лозунг "Это Польша". По словам участников митинга, они не ожидали задержания чиновников, многие высказывались за их освобождение. Восемь лет назад чиновники получили за превышение полномочий по 3,5 года тюрьмы, однако, пока решение вступало в силу, они стали депутатами парламента и членами правящей партии "Право и справедливость". Почти сразу же вступивший в 2015 году в должность президента Анджей Дуда помиловал их, тем самым нарушив порядок - нельзя помиловать людей, приговор в отношении которых не вступил в законную силу. Действия главы государства были успешно оспорены, но ход делу не дали, так как у власти находились однопартийцы Каминьского и Вонсика. Недавно суд вынес приговор, который является окончательным и обжалованию не подлежит. Теперь эти политики как осужденные не могут быть депутатами. На протяжении пяти лет они не смогут занимать никакие государственные должности. В то же время Дуда заявил, что считает Каминьского и Вонсика помилованными, а приговор в отношении них - нарушающим конституционные нормы. В свою очередь депутат сейма от правящей коалиции, варшавский адвокат Роман Гертых сообщил в соцсети X, что его канцелярия направила в районный суд Варшава-Средместье заявление с просьбой издать постановление о немедленном задержании и помещении в изолятор Каминьского и Вонсика. Гертых опубликовал соответствующее заявление, подписанное адвокатом его канцелярии Кшиштофом Павляком.

https://ria.ru/20231213/polsha-1915581244.html

https://ria.ru/20231226/arkhivy-1918169156.html

https://ria.ru/20240103/polsha-1919586702.html

варшава

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, варшава, мариуш каминьский, мвд польши, анджей дуда