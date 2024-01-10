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В Варшаве около 300 человек протестуют после задержания экс-главы МВД - РИА Новости, 10.01.2024
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09:19 10.01.2024
https://ria.ru/20240110/polsha-1920434902.html
В Варшаве около 300 человек протестуют после задержания экс-главы МВД
В Варшаве около 300 человек протестуют после задержания экс-главы МВД - РИА Новости, 10.01.2024
В Варшаве около 300 человек протестуют после задержания экс-главы МВД
Около 300 человек вышли на демонстрацию перед президентским дворцом в Варшаве после задержания там накануне бывшего главы МВД Польши Мариуша Каминьского и его... РИА Новости, 10.01.2024
2024-01-10T09:19
2024-01-10T09:19
в мире
варшава
мариуш каминьский
мвд польши
анджей дуда
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МОСКВА, 10 янв - РИА Новости. Около 300 человек вышли на демонстрацию перед президентским дворцом в Варшаве после задержания там накануне бывшего главы МВД Польши Мариуша Каминьского и его заместителя Мачея Вонсика по обвинению в превышении полномочий, сообщает радиостанция RFM. Ранее издание Rzeczpospolita со ссылкой на заместителя министра внутренних дел Чеслава Мрочека сообщило, что экс-глава МВД и его заместитель во вторник вечером были задержаны в президентском дворце в Варшаве, куда прибыли по приглашению президента страны Анджея Дуды. "Около 300 человек вышли на протест перед президентским дворцом после задержания Мариуша Каминьского и Мачея Вонсика", - говорится в сообщении радио. Отмечается, что многие протестующие держали польские флаги и скандировали лозунг "Это Польша". По словам участников митинга, они не ожидали задержания чиновников, многие высказывались за их освобождение. Восемь лет назад чиновники получили за превышение полномочий по 3,5 года тюрьмы, однако, пока решение вступало в силу, они стали депутатами парламента и членами правящей партии "Право и справедливость". Почти сразу же вступивший в 2015 году в должность президента Анджей Дуда помиловал их, тем самым нарушив порядок - нельзя помиловать людей, приговор в отношении которых не вступил в законную силу. Действия главы государства были успешно оспорены, но ход делу не дали, так как у власти находились однопартийцы Каминьского и Вонсика. Недавно суд вынес приговор, который является окончательным и обжалованию не подлежит. Теперь эти политики как осужденные не могут быть депутатами. На протяжении пяти лет они не смогут занимать никакие государственные должности. В то же время Дуда заявил, что считает Каминьского и Вонсика помилованными, а приговор в отношении них - нарушающим конституционные нормы. В свою очередь депутат сейма от правящей коалиции, варшавский адвокат Роман Гертых сообщил в соцсети X, что его канцелярия направила в районный суд Варшава-Средместье заявление с просьбой издать постановление о немедленном задержании и помещении в изолятор Каминьского и Вонсика. Гертых опубликовал соответствующее заявление, подписанное адвокатом его канцелярии Кшиштофом Павляком.
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в мире, варшава, мариуш каминьский, мвд польши, анджей дуда
В мире, Варшава, Мариуш Каминьский, МВД Польши, Анджей Дуда
В Варшаве около 300 человек протестуют после задержания экс-главы МВД

RFM: в Варшаве 300 человек протестуют после задержания экс-главы МВД Каминьского

© РИА Новости / Филип Климашевский | Перейти в медиабанкМужчина с флагом Польши
Мужчина с флагом Польши - РИА Новости, 1920, 10.01.2024
© РИА Новости / Филип Климашевский
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Мужчина с флагом Польши. Архивное фото
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МОСКВА, 10 янв - РИА Новости. Около 300 человек вышли на демонстрацию перед президентским дворцом в Варшаве после задержания там накануне бывшего главы МВД Польши Мариуша Каминьского и его заместителя Мачея Вонсика по обвинению в превышении полномочий, сообщает радиостанция RFM.
Ранее издание Rzeczpospolita со ссылкой на заместителя министра внутренних дел Чеслава Мрочека сообщило, что экс-глава МВД и его заместитель во вторник вечером были задержаны в президентском дворце в Варшаве, куда прибыли по приглашению президента страны Анджея Дуды.
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"Около 300 человек вышли на протест перед президентским дворцом после задержания Мариуша Каминьского и Мачея Вонсика", - говорится в сообщении радио.
Отмечается, что многие протестующие держали польские флаги и скандировали лозунг "Это Польша". По словам участников митинга, они не ожидали задержания чиновников, многие высказывались за их освобождение.
Восемь лет назад чиновники получили за превышение полномочий по 3,5 года тюрьмы, однако, пока решение вступало в силу, они стали депутатами парламента и членами правящей партии "Право и справедливость". Почти сразу же вступивший в 2015 году в должность президента Анджей Дуда помиловал их, тем самым нарушив порядок - нельзя помиловать людей, приговор в отношении которых не вступил в законную силу. Действия главы государства были успешно оспорены, но ход делу не дали, так как у власти находились однопартийцы Каминьского и Вонсика.
Недавно суд вынес приговор, который является окончательным и обжалованию не подлежит. Теперь эти политики как осужденные не могут быть депутатами. На протяжении пяти лет они не смогут занимать никакие государственные должности.
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В то же время Дуда заявил, что считает Каминьского и Вонсика помилованными, а приговор в отношении них - нарушающим конституционные нормы.
В свою очередь депутат сейма от правящей коалиции, варшавский адвокат Роман Гертых сообщил в соцсети X, что его канцелярия направила в районный суд Варшава-Средместье заявление с просьбой издать постановление о немедленном задержании и помещении в изолятор Каминьского и Вонсика.
Гертых опубликовал соответствующее заявление, подписанное адвокатом его канцелярии Кшиштофом Павляком.
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