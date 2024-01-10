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Суд арестовал троих подозреваемых в поджоге двери журналиста радио Sputnik

Суд арестовал троих подозреваемых в поджоге двери журналиста радио Sputnik - РИА Новости, 10.01.2024

Суд арестовал троих подозреваемых в поджоге двери журналиста радио Sputnik

Октябрьский районный суд Санкт-Петербурга отправил в СИЗО еще двоих подозреваемых в поджоге двери журналиста Sputnik Трофима Татаренкова — Кирилла Шелегова и... РИА Новости, 10.01.2024

2024-01-10T21:11

2024-01-10T21:11

2024-01-10T22:15

происшествия

санкт-петербург

украина

россия

трофим татаренков

александр бастрыкин

следственный комитет россии (ск рф)

ирина волк

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 10 янв — РИА Новости. Октябрьский районный суд Санкт-Петербурга отправил в СИЗО еще двоих подозреваемых в поджоге двери журналиста Sputnik Трофима Татаренкова — Кирилла Шелегова и Никиту Смакова, сообщила объединенная пресс-служба судов города. "Суд ходатайство следствия удовлетворил, срок меры — 07.03.2024", — говорится в заявлении.Ранее сегодня суд также арестовал предполагаемого организатора преступления Рустама Горшкова. В понедельник ведущий радио Sputnik и один из авторов программы "Изолента" Трофим Татаренков 8 января сообщил, что вечером 7 января неизвестные подожгли дверь в его квартиру в Петербурге. Он отметил, что подозревает "украинский след".Уголовное дело возбудили по статье об умышленном уничтожении или повреждении чужого имущества. Позднее официальный представитель МВД Ирина Волк сообщила о задержании подозреваемых. По данным полиции, они признались, что совершили поджог по заданию некоего человека за тысячу долларов.Сообщалось, что глава Следственного комитета Александр Бастрыкин также поручил возбудить уголовное дело по линии ведомства.Это не первый случай угроз и оказания давления на российских журналистов. Так, в сентябре прошлого года под дверь колумниста РИА Новости Тимофея Сергейцева подбросили свиную голову. Позже такой же инцидент произошел с военным экспертом Константином Сивковым. Ему также приходили угрозы за поддержку спецоперации. В апреле он получил от неизвестного отправителя бюст маршала Жукова, позолоченный точно так же, как статуэтка со взрывчаткой, с помощью которой было совершено убийство военкора Владлена Татарского.

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Задержанные за поджог двери в квартиру ведущего радио Sputnik о содеянном Задержанные за поджог двери в квартиру ведущего радио Sputnik о содеянном 2024-01-10T21:11 true PT0M45S

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происшествия, санкт-петербург, украина, россия, трофим татаренков, александр бастрыкин, следственный комитет россии (ск рф), ирина волк