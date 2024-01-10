Суд арестовал троих подозреваемых в поджоге двери журналиста радио Sputnik
Суд отправил в СИЗО троих подозреваемых в поджоге двери журналиста радио Sputnik
© Фото : РИА НовостиДверь в квартиру ведущего радио Sputnik Трофима Татаренкова
© Фото : РИА Новости
Дверь в квартиру ведущего радио Sputnik Трофима Татаренкова
С.-ПЕТЕРБУРГ, 10 янв — РИА Новости. Октябрьский районный суд Санкт-Петербурга отправил в СИЗО еще двоих подозреваемых в поджоге двери журналиста Sputnik Трофима Татаренкова — Кирилла Шелегова и Никиту Смакова, сообщила объединенная пресс-служба судов города.
"Суд ходатайство следствия удовлетворил, срок меры — 07.03.2024", — говорится в заявлении.
Ранее сегодня суд также арестовал предполагаемого организатора преступления Рустама Горшкова.
В понедельник ведущий радио Sputnik и один из авторов программы "Изолента" Трофим Татаренков 8 января сообщил, что вечером 7 января неизвестные подожгли дверь в его квартиру в Петербурге. Он отметил, что подозревает "украинский след".
Уголовное дело возбудили по статье об умышленном уничтожении или повреждении чужого имущества. Позднее официальный представитель МВД Ирина Волк сообщила о задержании подозреваемых. По данным полиции, они признались, что совершили поджог по заданию некоего человека за тысячу долларов.
© Фото : РИА НовостиДверь в квартиру ведущего радио Sputnik Трофима Татаренкова
© Фото : РИА Новости
Дверь в квартиру ведущего радио Sputnik Трофима Татаренкова
Сообщалось, что глава Следственного комитета Александр Бастрыкин также поручил возбудить уголовное дело по линии ведомства.
Это не первый случай угроз и оказания давления на российских журналистов. Так, в сентябре прошлого года под дверь колумниста РИА Новости Тимофея Сергейцева подбросили свиную голову. Позже такой же инцидент произошел с военным экспертом Константином Сивковым. Ему также приходили угрозы за поддержку спецоперации. В апреле он получил от неизвестного отправителя бюст маршала Жукова, позолоченный точно так же, как статуэтка со взрывчаткой, с помощью которой было совершено убийство военкора Владлена Татарского.