Рейтинг@Mail.ru
Петербургский фонд показал, как нерпа Шлиссик отдыхает после морозов - РИА Новости, 10.01.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка супертега Хорошие новости - РИА Новости, 1920, 06.11.2019
Хорошие новости
 
10:49 10.01.2024 (обновлено: 11:07 10.01.2024)
https://ria.ru/20240110/nerpy-1920461150.html
Петербургский фонд показал, как нерпа Шлиссик отдыхает после морозов
Петербургский фонд показал, как нерпа Шлиссик отдыхает после морозов - РИА Новости, 10.01.2024
Петербургский фонд показал, как нерпа Шлиссик отдыхает после морозов
Знаменитые петербургские нерпы Крошик и Шлиссик в морозы "грелись" в уличном бассейне, где Шлиссик даже потерял часть шерсти, поскольку стал примерзать ко льду, РИА Новости, 10.01.2024
2024-01-10T10:49
2024-01-10T11:07
хорошие новости
общество
россия
санкт-петербург
репино
фонд друзей балтийской нерпы
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/0a/1920463299_0:719:1620:1630_1920x0_80_0_0_944452579f7843c871c2e3d3620c4a11.jpg
С.-ПЕТЕРБУРГ, 10 янв - РИА Новости. Знаменитые петербургские нерпы Крошик и Шлиссик в морозы "грелись" в уличном бассейне, где Шлиссик даже потерял часть шерсти, поскольку стал примерзать ко льду, рассказал Фонд друзей балтийской нерпы. "Наши с вами любимцы с честью выдержали новогодние морозы, и жили они всё это время в уличном бассейне. Грелись в воде и две недели практически не вылезали на сушу. За это время Крошик и Шлиссик порядком устали, так как на плаву им не удавалось хорошо выспаться. И всё-таки подзамерзли. Шлиссик вообще стал примерзать пузом ко льду и утратил там часть шерсти", - рассказали на странице фонда в соцсети "ВКонтакте". Специалисты фонда уже перевели нерп во внутренние помещения, где они сейчас отдыхают и отсыпаются. На опубликованных кадрах видно, как нерпы блаженствуют на бортике бассейна, лениво переворачиваясь с боку на бок. Открытие первого в России проекта по сохранению редких видов морских млекопитающих - "Фонда друзей балтийской нерпы", включающего карантинный и адаптационный блоки и уличные бассейны, - состоялось в 2014 году в Петербурге. Благодаря работе центра спасены и возвращены в дикую природу более 130 нерп и тюленей. Самый известный подопечный центра - самец ладожской кольчатой нерпы Крошик. После реабилитации Крошика дважды пытались выпустить в дикую природу, но каждый раз он возвращался. Через несколько лет у Крошика появился постоянный сосед - самец ладожской нерпы Шлиссик. Он тоже "предпочел" естественной среде обитания жизнь на территории центра в Репино.
https://ria.ru/20231130/nerpy-1912851794.html
россия
санкт-петербург
репино
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/0a/1920463299_0:609:1620:1824_1920x0_80_0_0_818250979ed3373a2bbdb2fcf9451c4f.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, россия, санкт-петербург, репино, фонд друзей балтийской нерпы
Хорошие новости, Общество, Россия, Санкт-Петербург, Репино, Фонд друзей балтийской нерпы
Петербургский фонд показал, как нерпа Шлиссик отдыхает после морозов

Петербургский фонд рассказал, что нерпа Шлиссик в морозы примерзала ко льду

© Фото : Фонд друзей балтийской нерпы/ВКонтактеНерпа Шлиссик на льду
Нерпа Шлиссик на льду - РИА Новости, 1920, 10.01.2024
© Фото : Фонд друзей балтийской нерпы/ВКонтакте
Нерпа Шлиссик на льду
Читать ria.ru в
С.-ПЕТЕРБУРГ, 10 янв - РИА Новости. Знаменитые петербургские нерпы Крошик и Шлиссик в морозы "грелись" в уличном бассейне, где Шлиссик даже потерял часть шерсти, поскольку стал примерзать ко льду, рассказал Фонд друзей балтийской нерпы.
«
"Наши с вами любимцы с честью выдержали новогодние морозы, и жили они всё это время в уличном бассейне. Грелись в воде и две недели практически не вылезали на сушу. За это время Крошик и Шлиссик порядком устали, так как на плаву им не удавалось хорошо выспаться. И всё-таки подзамерзли. Шлиссик вообще стал примерзать пузом ко льду и утратил там часть шерсти", - рассказали на странице фонда в соцсети "ВКонтакте".
Специалисты фонда уже перевели нерп во внутренние помещения, где они сейчас отдыхают и отсыпаются. На опубликованных кадрах видно, как нерпы блаженствуют на бортике бассейна, лениво переворачиваясь с боку на бок.
Открытие первого в России проекта по сохранению редких видов морских млекопитающих - "Фонда друзей балтийской нерпы", включающего карантинный и адаптационный блоки и уличные бассейны, - состоялось в 2014 году в Петербурге. Благодаря работе центра спасены и возвращены в дикую природу более 130 нерп и тюленей.
Самый известный подопечный центра - самец ладожской кольчатой нерпы Крошик. После реабилитации Крошика дважды пытались выпустить в дикую природу, но каждый раз он возвращался. Через несколько лет у Крошика появился постоянный сосед - самец ладожской нерпы Шлиссик. Он тоже "предпочел" естественной среде обитания жизнь на территории центра в Репино.
Прогулка спасенных нерп
В Сети появилось видео прогулки по снегу балтийских нерп Крошика и Шлиссика
30 ноября 2023, 11:48
 
Хорошие новостиОбществоРоссияСанкт-ПетербургРепиноФонд друзей балтийской нерпы
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала