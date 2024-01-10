https://ria.ru/20240110/nerpy-1920461150.html

Петербургский фонд показал, как нерпа Шлиссик отдыхает после морозов

Петербургский фонд показал, как нерпа Шлиссик отдыхает после морозов - РИА Новости, 10.01.2024

Петербургский фонд показал, как нерпа Шлиссик отдыхает после морозов

Знаменитые петербургские нерпы Крошик и Шлиссик в морозы "грелись" в уличном бассейне, где Шлиссик даже потерял часть шерсти, поскольку стал примерзать ко льду, РИА Новости, 10.01.2024

2024-01-10T10:49

2024-01-10T10:49

2024-01-10T11:07

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 10 янв - РИА Новости. Знаменитые петербургские нерпы Крошик и Шлиссик в морозы "грелись" в уличном бассейне, где Шлиссик даже потерял часть шерсти, поскольку стал примерзать ко льду, рассказал Фонд друзей балтийской нерпы. "Наши с вами любимцы с честью выдержали новогодние морозы, и жили они всё это время в уличном бассейне. Грелись в воде и две недели практически не вылезали на сушу. За это время Крошик и Шлиссик порядком устали, так как на плаву им не удавалось хорошо выспаться. И всё-таки подзамерзли. Шлиссик вообще стал примерзать пузом ко льду и утратил там часть шерсти", - рассказали на странице фонда в соцсети "ВКонтакте". Специалисты фонда уже перевели нерп во внутренние помещения, где они сейчас отдыхают и отсыпаются. На опубликованных кадрах видно, как нерпы блаженствуют на бортике бассейна, лениво переворачиваясь с боку на бок. Открытие первого в России проекта по сохранению редких видов морских млекопитающих - "Фонда друзей балтийской нерпы", включающего карантинный и адаптационный блоки и уличные бассейны, - состоялось в 2014 году в Петербурге. Благодаря работе центра спасены и возвращены в дикую природу более 130 нерп и тюленей. Самый известный подопечный центра - самец ладожской кольчатой нерпы Крошик. После реабилитации Крошика дважды пытались выпустить в дикую природу, но каждый раз он возвращался. Через несколько лет у Крошика появился постоянный сосед - самец ладожской нерпы Шлиссик. Он тоже "предпочел" естественной среде обитания жизнь на территории центра в Репино.

https://ria.ru/20231130/nerpy-1912851794.html

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общество, россия, санкт-петербург, репино, фонд друзей балтийской нерпы