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Зеленский выдвинул требование НАТО - РИА Новости, 10.01.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
16:55 10.01.2024 (обновлено: 17:40 10.01.2024)
https://ria.ru/20240110/nato-1920566386.html
Зеленский выдвинул требование НАТО
Зеленский выдвинул требование НАТО - РИА Новости, 10.01.2024
Зеленский выдвинул требование НАТО
Хотелось бы получить две конкретные вещи. Оборонное решение и политическое. Я хотел бы получить усиление ПВО, которое так нам нужно. Что касается политических... РИА Новости, 10.01.2024
2024-01-10T16:55
2024-01-10T17:40
специальная военная операция на украине
в мире
украина
владимир зеленский
нато
гитанас науседа
литва
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МОСКВА, 10 янв — РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский потребовал от НАТО конкретики в вопросе вступления страны в альянс. Об этом он заявил на пресс-конференции в Вильнюсе с президентом Литвы Гитанасом Науседой. "Хотелось бы получить две конкретные вещи. Оборонное решение и политическое. Я хотел бы получить усиление ПВО, которое так нам нужно. Что касается политических решений, то &lt;…&gt; хочется получить хотя бы один конкретный шаг навстречу НАТО", — сказал он. В конце сентября 2022 года Зеленский сообщил, что Украина подает заявку о вступлении в альянс в ускоренном порядке. При этом генсек НАТО Йенс Столтенберг заявлял, что полноценное членство Украины в альянсе невозможно во время вооруженного конфликта. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ранее заявлял, что в Кремле слышали просьбу Зеленского о вступлении Украины в блок, как и разную реакцию на него. По его словам, Москва внимательно наблюдает за ситуацией и помнит, что именно ориентация Киева на альянс стала одной из причин начала спецоперации России на Украине.
https://ria.ru/20240110/ukraina-1920506224.html
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в мире, украина, владимир зеленский, нато, гитанас науседа, литва
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Владимир Зеленский, НАТО, Гитанас Науседа, Литва
Зеленский выдвинул требование НАТО

Зеленский потребовал от НАТО конкретики по вступлению Украины в альянс

© AFP 2024 / PETRAS MALUKASПрезидент Украины Владимир Зеленский во время пресс-конференции в Вильнюсе. 10 января 2024
Президент Украины Владимир Зеленский во время пресс-конференции в Вильнюсе. 10 января 2024 - РИА Новости, 1920, 10.01.2024
© AFP 2024 / PETRAS MALUKAS
Президент Украины Владимир Зеленский во время пресс-конференции в Вильнюсе. 10 января 2024
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МОСКВА, 10 янв — РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский потребовал от НАТО конкретики в вопросе вступления страны в альянс. Об этом он заявил на пресс-конференции в Вильнюсе с президентом Литвы Гитанасом Науседой.

"Хотелось бы получить две конкретные вещи. Оборонное решение и политическое. Я хотел бы получить усиление ПВО, которое так нам нужно. Что касается политических решений, то <…> хочется получить хотя бы один конкретный шаг навстречу НАТО", — сказал он.

В конце сентября 2022 года Зеленский сообщил, что Украина подает заявку о вступлении в альянс в ускоренном порядке. При этом генсек НАТО Йенс Столтенберг заявлял, что полноценное членство Украины в альянсе невозможно во время вооруженного конфликта. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ранее заявлял, что в Кремле слышали просьбу Зеленского о вступлении Украины в блок, как и разную реакцию на него. По его словам, Москва внимательно наблюдает за ситуацией и помнит, что именно ориентация Киева на альянс стала одной из причин начала спецоперации России на Украине.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаВладимир ЗеленскийНАТОГитанас НауседаЛитва
 
 
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