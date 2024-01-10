Зеленский выдвинул требование НАТО
Зеленский потребовал от НАТО конкретики по вступлению Украины в альянс
© AFP 2024 / PETRAS MALUKASПрезидент Украины Владимир Зеленский во время пресс-конференции в Вильнюсе. 10 января 2024
Президент Украины Владимир Зеленский во время пресс-конференции в Вильнюсе. 10 января 2024
МОСКВА, 10 янв — РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский потребовал от НАТО конкретики в вопросе вступления страны в альянс. Об этом он заявил на пресс-конференции в Вильнюсе с президентом Литвы Гитанасом Науседой.
"Хотелось бы получить две конкретные вещи. Оборонное решение и политическое. Я хотел бы получить усиление ПВО, которое так нам нужно. Что касается политических решений, то <…> хочется получить хотя бы один конкретный шаг навстречу НАТО", — сказал он.
В конце сентября 2022 года Зеленский сообщил, что Украина подает заявку о вступлении в альянс в ускоренном порядке. При этом генсек НАТО Йенс Столтенберг заявлял, что полноценное членство Украины в альянсе невозможно во время вооруженного конфликта. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ранее заявлял, что в Кремле слышали просьбу Зеленского о вступлении Украины в блок, как и разную реакцию на него. По его словам, Москва внимательно наблюдает за ситуацией и помнит, что именно ориентация Киева на альянс стала одной из причин начала спецоперации России на Украине.
"Хотелось бы получить две конкретные вещи. Оборонное решение и политическое. Я хотел бы получить усиление ПВО, которое так нам нужно. Что касается политических решений, то <…> хочется получить хотя бы один конкретный шаг навстречу НАТО", — сказал он.
В конце сентября 2022 года Зеленский сообщил, что Украина подает заявку о вступлении в альянс в ускоренном порядке. При этом генсек НАТО Йенс Столтенберг заявлял, что полноценное членство Украины в альянсе невозможно во время вооруженного конфликта. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ранее заявлял, что в Кремле слышали просьбу Зеленского о вступлении Украины в блок, как и разную реакцию на него. По его словам, Москва внимательно наблюдает за ситуацией и помнит, что именно ориентация Киева на альянс стала одной из причин начала спецоперации России на Украине.