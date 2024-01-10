https://ria.ru/20240110/nato-1920566386.html

Зеленский выдвинул требование НАТО

Зеленский выдвинул требование НАТО - РИА Новости, 10.01.2024

Зеленский выдвинул требование НАТО

Хотелось бы получить две конкретные вещи. Оборонное решение и политическое. Я хотел бы получить усиление ПВО, которое так нам нужно. Что касается политических... РИА Новости, 10.01.2024

2024-01-10T16:55

2024-01-10T16:55

2024-01-10T17:40

специальная военная операция на украине

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гитанас науседа

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МОСКВА, 10 янв — РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский потребовал от НАТО конкретики в вопросе вступления страны в альянс. Об этом он заявил на пресс-конференции в Вильнюсе с президентом Литвы Гитанасом Науседой. "Хотелось бы получить две конкретные вещи. Оборонное решение и политическое. Я хотел бы получить усиление ПВО, которое так нам нужно. Что касается политических решений, то <…> хочется получить хотя бы один конкретный шаг навстречу НАТО", — сказал он. В конце сентября 2022 года Зеленский сообщил, что Украина подает заявку о вступлении в альянс в ускоренном порядке. При этом генсек НАТО Йенс Столтенберг заявлял, что полноценное членство Украины в альянсе невозможно во время вооруженного конфликта. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ранее заявлял, что в Кремле слышали просьбу Зеленского о вступлении Украины в блок, как и разную реакцию на него. По его словам, Москва внимательно наблюдает за ситуацией и помнит, что именно ориентация Киева на альянс стала одной из причин начала спецоперации России на Украине.

https://ria.ru/20240110/ukraina-1920506224.html

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в мире, украина, владимир зеленский, нато, гитанас науседа, литва