https://ria.ru/20240110/nato-1920547460.html

Науседа высказался о возможных результатах саммита НАТО для Украины

Науседа высказался о возможных результатах саммита НАТО для Украины - РИА Новости, 10.01.2024

Науседа высказался о возможных результатах саммита НАТО для Украины

Если итоги саммита НАТО в Вашингтоне в 2024 году для Украины в вопросе присоединения к альянсу будут такими же, как итоги саммита в Вильнюсе, это будет... РИА Новости, 10.01.2024

2024-01-10T16:04

2024-01-10T16:04

2024-01-10T17:38

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МОСКВА, 10 янв - РИА Новости. Если итоги саммита НАТО в Вашингтоне в 2024 году для Украины в вопросе присоединения к альянсу будут такими же, как итоги саммита в Вильнюсе, это будет воспринято самое меньшее как неудача, заявил президент Литвы Гитанас Науседа. "Мы сегодня говорили и на встрече делегаций, и вдвоем (с Владимиром Зеленским - ред.), что в Вашингтоне стояние на одном месте по сравнению с саммитом в Вильнюсе будет воспринято самое меньшее как неудача. Поэтому мы должны сделать все, чтобы, оттолкнувшись от результатов вильнюсского саммита, сделать еще один шаг вперед в сторону членства (Украины в НАТО - ред.)", - сказал Науседа на пресс-конференции, которую транслировал телеканал LRT. По итогам первого дня саммита НАТО в Вильнюсе в июле 2023 года лидеры стран альянса утвердили пакет многолетней поддержки Украины, состоящий из трех элементов. Как рассказал генсек альянса Йенс Столтенберг, пакет включает в себя план многолетней поддержки для достижения совместимости с НАТО, создание Совета НАТО-Украина и отмену условия выполнения плана действий по членству, что сократит процесс вступления с двух этапов до одного. По словам генсека, лидеры стран альянса подтвердили, что Украина станет членом НАТО, когда союзники решат, что условия соблюдены. Зеленский на саммите в Вильнюсе признал, что Украина не станет членом НАТО до окончания конфликта, заявив при этом, что хотел бы поддержки партнеров в виде приглашения в альянс уже сегодня. В конце сентября 2022 года Зеленский сообщил, что Украина подает заявку на вступление в НАТО в ускоренном порядке. Советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан назвал проведение такой процедуры несвоевременным. Генсек НАТО Йенс Столтенберг повторил позицию блока о "политике открытых дверей", но подчеркнул, что альянс сконцентрирует усилия на военной помощи Киеву. По словам министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы, Украину не устроит никакое другое решение саммита НАТО в Вильнюсе, кроме приглашения вступить в альянс. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что в Кремле слышали просьбу Зеленского о вступлении Украины в НАТО, как и разную реакцию на нее. По его словам, Москва внимательно наблюдает за ситуацией и напоминает, что именно ориентация Киева на альянс стала одной из причин начала спецоперации России на Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, "в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров ... на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран". Ранее начальник Генштаба ВС РФ генерал армии Валерий Герасимов заявил, что наибольший вклад в поставки военной помощи Киеву вносят США, Великобритания, Польша и Румыния.

https://ria.ru/20231211/zelenskiy-1914995246.html

https://ria.ru/20231211/biden-1914958836.html

https://ria.ru/20240110/svo-1920390427.html

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Кирилл Волков

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