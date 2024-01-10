https://ria.ru/20240110/muzei-1920501679.html
Путин назвал свои любимые музеи
Путин назвал свои любимые музеи - РИА Новости, 10.01.2024
Путин назвал свои любимые музеи
Президент РФ Владимир Путин, отвечая на вопросы жителей Чукотки, рассказал, что не так давно был в музее вместе с коллегами из СНГ, а в числе любимых у него... РИА Новости, 10.01.2024
2024-01-10T13:20
2024-01-10T13:20
2024-01-10T13:59
чукотка
русский музей
россия
владимир путин
санкт-петербург
эрмитаж (музей)
общество
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АНАДЫРЬ, 10 янв - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин, отвечая на вопросы жителей Чукотки, рассказал, что не так давно был в музее вместе с коллегами из СНГ, а в числе любимых у него Эрмитаж и Русский музей."Не так давно… Последний раз я был вместе с коллегами из СНГ в музеях Павловска, Пушкина (Царское село) и Петродворца. Совсем недавно, перед Новым годом", - сказал президент во время встречи с жителями города Анадырь, отвечая на вопрос о том, когда последний раз он ходил в музей.Кроме того, в числе любимых он назвал музеи Санкт-Петербурга. "Это мои родные Эрмитаж, Русский музей. Я же там родился, вырос, в этих интерьерах проводил достаточно много времени. Преимущества советской школы заключались в том, что они давали детям возможность в массовом порядке знакомиться с произведениями искусства в наших собраниях", - поделился Путин.
https://ria.ru/20231227/putin-1918501250.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
чукотка, русский музей, россия, владимир путин, санкт-петербург, эрмитаж (музей), общество
Чукотка, Русский музей, Россия, Владимир Путин, Санкт-Петербург, Эрмитаж (музей), Общество
Путин назвал свои любимые музеи
Путин назвал Эрмитаж и Русский музей своими любимыми