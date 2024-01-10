"Лицемерие режима". Захарова осудила агрессию Киева перед встречей в Давосе

МОСКВА, 10 янв — РИА Новости. Подготовка ко встрече в Давосе для обсуждения мирного урегулирования после бомбежек в Белгороде и Донецке — лицемерие режима Владимира Зеленского, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. "Лицемерие режима Зеленского наглядно проявляется в том, что, готовя встречу в Давосе для обсуждения перспектив мирного урегулирования, он хладнокровно бомбит кассетными боеприпасами гражданские объекты в Белгороде, Донецке и других российских городах, целенаправленно убивая мирных жителей", - говорится в комментарии Захаровой на сайте МИД РФ. Она также отметила, что партнеры Москвы в Азии, Африке и Латинской Америке осознают реальное положение дел и не позволят втянуть себя в антироссийские инициативы. Швейцария проведет в Давосе 14 января дискуссию по "украинской формуле мира", заявила на заседании СБ ООН постпред Швейцарии при ООН Паскаль Кристин Берисвиль. Тридцатого декабря губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что украинские военные обстреляли центр Белгорода. Сообщалось о 25 погибших, среди которых пять детей, и 109 пострадавших. С тех пор город и другие территории региона несколько раз подвергались крупным обстрелам. Москва неоднократно указывала, что готова к переговорам, однако Киев на законодательном уровне ввел запрет на них. Запад постоянно призывает РФ к переговорам, готовность к которым Москва проявляет, но при этом на Западе игнорируют постоянные отказы Киева от диалога. Ранее в Кремле заявили, что предпосылок для перехода ситуации на Украине в мирное русло сейчас нет, абсолютным приоритетом для России является достижение целей спецоперации, на данный момент это возможно только военным путем. Как заявили в Кремле, ситуация на Украине может перейти в мирное русло при условии учета ситуации де-факто и новых реалий, все требования Москвы прекрасно известны.
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 10 янв — РИА Новости. Подготовка ко встрече в Давосе для обсуждения мирного урегулирования после бомбежек в Белгороде и Донецке — лицемерие режима Владимира Зеленского, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"Лицемерие режима Зеленского наглядно проявляется в том, что, готовя встречу в Давосе для обсуждения перспектив мирного урегулирования, он хладнокровно бомбит кассетными боеприпасами гражданские объекты в Белгороде, Донецке и других российских городах, целенаправленно убивая мирных жителей", - говорится в комментарии Захаровой на сайте МИД РФ.
Небензя назвал атаку ВСУ на Белгород спланированным военным преступлением
Вчера, 21:04
Она также отметила, что партнеры Москвы в Азии, Африке и Латинской Америке осознают реальное положение дел и не позволят втянуть себя в антироссийские инициативы.
Швейцария проведет в Давосе 14 января дискуссию по "украинской формуле мира", заявила на заседании СБ ООН постпред Швейцарии при ООН Паскаль Кристин Берисвиль.
Тридцатого декабря губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что украинские военные обстреляли центр Белгорода. Сообщалось о 25 погибших, среди которых пять детей, и 109 пострадавших. С тех пор город и другие территории региона несколько раз подвергались крупным обстрелам.
Москва неоднократно указывала, что готова к переговорам, однако Киев на законодательном уровне ввел запрет на них. Запад постоянно призывает РФ к переговорам, готовность к которым Москва проявляет, но при этом на Западе игнорируют постоянные отказы Киева от диалога. Ранее в Кремле заявили, что предпосылок для перехода ситуации на Украине в мирное русло сейчас нет, абсолютным приоритетом для России является достижение целей спецоперации, на данный момент это возможно только военным путем. Как заявили в Кремле, ситуация на Украине может перейти в мирное русло при условии учета ситуации де-факто и новых реалий, все требования Москвы прекрасно известны.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь
формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Доступ к чату заблокирован за нарушение правил.
Вы сможете вновь принимать участие через: ∞.
Если вы не согласны с блокировкой, воспользуйтесь формой обратной связи
Обсуждение закрыто. Участвовать в дискуссии можно в течение 24 часов после выпуска статьи.