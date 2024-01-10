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"Лицемерие режима". Захарова осудила агрессию Киева перед встречей в Давосе - РИА Новости, 10.01.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
22:57 10.01.2024
https://ria.ru/20240110/konflikt-1920628023.html
"Лицемерие режима". Захарова осудила агрессию Киева перед встречей в Давосе
"Лицемерие режима". Захарова осудила агрессию Киева перед встречей в Давосе - РИА Новости, 10.01.2024
"Лицемерие режима". Захарова осудила агрессию Киева перед встречей в Давосе
Подготовка ко встрече в Давосе для обсуждения мирного урегулирования после бомбежек в Белгороде и Донецке — лицемерие режима Владимира Зеленского, заявила... РИА Новости, 10.01.2024
2024-01-10T22:57
2024-01-10T22:57
специальная военная операция на украине
в мире
давос
мария захарова
владимир зеленский
россия
вячеслав гладков
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МОСКВА, 10 янв — РИА Новости. Подготовка ко встрече в Давосе для обсуждения мирного урегулирования после бомбежек в Белгороде и Донецке — лицемерие режима Владимира Зеленского, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. "Лицемерие режима Зеленского наглядно проявляется в том, что, готовя встречу в Давосе для обсуждения перспектив мирного урегулирования, он хладнокровно бомбит кассетными боеприпасами гражданские объекты в Белгороде, Донецке и других российских городах, целенаправленно убивая мирных жителей", - говорится в комментарии Захаровой на сайте МИД РФ. Она также отметила, что партнеры Москвы в Азии, Африке и Латинской Америке осознают реальное положение дел и не позволят втянуть себя в антироссийские инициативы. Швейцария проведет в Давосе 14 января дискуссию по "украинской формуле мира", заявила на заседании СБ ООН постпред Швейцарии при ООН Паскаль Кристин Берисвиль. Тридцатого декабря губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что украинские военные обстреляли центр Белгорода. Сообщалось о 25 погибших, среди которых пять детей, и 109 пострадавших. С тех пор город и другие территории региона несколько раз подвергались крупным обстрелам. Москва неоднократно указывала, что готова к переговорам, однако Киев на законодательном уровне ввел запрет на них. Запад постоянно призывает РФ к переговорам, готовность к которым Москва проявляет, но при этом на Западе игнорируют постоянные отказы Киева от диалога. Ранее в Кремле заявили, что предпосылок для перехода ситуации на Украине в мирное русло сейчас нет, абсолютным приоритетом для России является достижение целей спецоперации, на данный момент это возможно только военным путем. Как заявили в Кремле, ситуация на Украине может перейти в мирное русло при условии учета ситуации де-факто и новых реалий, все требования Москвы прекрасно известны.
https://ria.ru/20240110/belgorod-1920627604.html
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в мире, давос, мария захарова, владимир зеленский, россия, вячеслав гладков, оон
Специальная военная операция на Украине, В мире, Давос, Мария Захарова, Владимир Зеленский, Россия, Вячеслав Гладков, ООН
"Лицемерие режима". Захарова осудила агрессию Киева перед встречей в Давосе

Захарова назвала подготовку ко встрече в Давосе лицемерием режима Зеленского

© РИА Новости / Пресс-служба МИД России | Перейти в медиабанкОфициальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова - РИА Новости, 1920, 10.01.2024
© РИА Новости / Пресс-служба МИД России
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Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова. Архивное фото
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МОСКВА, 10 янв — РИА Новости. Подготовка ко встрече в Давосе для обсуждения мирного урегулирования после бомбежек в Белгороде и Донецке — лицемерие режима Владимира Зеленского, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"Лицемерие режима Зеленского наглядно проявляется в том, что, готовя встречу в Давосе для обсуждения перспектив мирного урегулирования, он хладнокровно бомбит кассетными боеприпасами гражданские объекты в Белгороде, Донецке и других российских городах, целенаправленно убивая мирных жителей", - говорится в комментарии Захаровой на сайте МИД РФ.
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Она также отметила, что партнеры Москвы в Азии, Африке и Латинской Америке осознают реальное положение дел и не позволят втянуть себя в антироссийские инициативы.
Швейцария проведет в Давосе 14 января дискуссию по "украинской формуле мира", заявила на заседании СБ ООН постпред Швейцарии при ООН Паскаль Кристин Берисвиль.
Тридцатого декабря губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что украинские военные обстреляли центр Белгорода. Сообщалось о 25 погибших, среди которых пять детей, и 109 пострадавших. С тех пор город и другие территории региона несколько раз подвергались крупным обстрелам.
Москва неоднократно указывала, что готова к переговорам, однако Киев на законодательном уровне ввел запрет на них. Запад постоянно призывает РФ к переговорам, готовность к которым Москва проявляет, но при этом на Западе игнорируют постоянные отказы Киева от диалога. Ранее в Кремле заявили, что предпосылок для перехода ситуации на Украине в мирное русло сейчас нет, абсолютным приоритетом для России является достижение целей спецоперации, на данный момент это возможно только военным путем. Как заявили в Кремле, ситуация на Украине может перейти в мирное русло при условии учета ситуации де-факто и новых реалий, все требования Москвы прекрасно известны.
Последствия массированного обстрела Белгорода со стороны ВСУ
© Фото очевидца

Взрывы раздались около 15:00, после чего в небе над городом появился черный дым.

Обстрел центра Белгорода

Взрывы раздались около 15:00, после чего в небе над городом появился черный дым.

© Фото очевидца
1 из 8
© РИА Новости

Вскоре начала работать сирена, глава региона призвал жителей спуститься в укрытия. Спецслужбы перекрыли перекресток улицы Богдана Хмельницкого и проспекта Славы в центре Белгорода.

Последствия удара ВСУ по центру Белгорода

Вскоре начала работать сирена, глава региона призвал жителей спуститься в укрытия. Спецслужбы перекрыли перекресток улицы Богдана Хмельницкого и проспекта Славы в центре Белгорода.

© РИА Новости
2 из 8
© фото очевидца

В результате обстрела ВСУ повреждения получили Дом правительства Белгородской области и медколледж БелГУ.

Последствия обстрела Белгорода со стороны ВСУ

В результате обстрела ВСУ повреждения получили Дом правительства Белгородской области и медколледж БелГУ.

© фото очевидца
3 из 8
© фото очевидца

В городе запустили единую горячую линию по номеру "122" для приема заявок о повреждениях и пострадавших.

Последствия обстрела Белгорода со стороны ВСУ

В городе запустили единую горячую линию по номеру "122" для приема заявок о повреждениях и пострадавших.

© фото очевидца
4 из 8
© ГУ МЧС России по Белгородской области

Очевидец обстрела рассказал, что оперативные и экстренные службы прибыли на место практически моментально.

Ликвидация последствий обстрела Белгорода со стороны ВСУ. Кадр видео

Очевидец обстрела рассказал, что оперативные и экстренные службы прибыли на место практически моментально.

© ГУ МЧС России по Белгородской области
5 из 8
© РИА Новости

Несколько машин на улице Островского полностью выгорели. Автомобили стояли на парковке возле центрального городского парка. В соседних жилых домах выбиты стекла.

Последствия удара ВСУ по центру Белгорода

Несколько машин на улице Островского полностью выгорели. Автомобили стояли на парковке возле центрального городского парка. В соседних жилых домах выбиты стекла.

© РИА Новости
6 из 8
© фото очевидца

По поручению президента Путина в Белгород вылетела бригада Минздрава во главе с министром Михаилом Мурашко. Кроме того, туда отправили группу МЧС для оказания помощи пострадавшим.

Последствия обстрела Белгорода со стороны ВСУ

По поручению президента Путина в Белгород вылетела бригада Минздрава во главе с министром Михаилом Мурашко. Кроме того, туда отправили группу МЧС для оказания помощи пострадавшим.

© фото очевидца
7 из 8
© РИА Новости

После массированного обстрела в городе начались пожары. Поступили сообщения о десяти возгораниях, все они были ликвидированы спасателями.

Последствия удара ВСУ по центру Белгорода

После массированного обстрела в городе начались пожары. Поступили сообщения о десяти возгораниях, все они были ликвидированы спасателями.

© РИА Новости
8 из 8

Взрывы раздались около 15:00, после чего в небе над городом появился черный дым.

© Фото очевидца
1 из 8

Вскоре начала работать сирена, глава региона призвал жителей спуститься в укрытия. Спецслужбы перекрыли перекресток улицы Богдана Хмельницкого и проспекта Славы в центре Белгорода.

© РИА Новости
2 из 8

В результате обстрела ВСУ повреждения получили Дом правительства Белгородской области и медколледж БелГУ.

© фото очевидца
3 из 8

В городе запустили единую горячую линию по номеру "122" для приема заявок о повреждениях и пострадавших.

© фото очевидца
4 из 8

Очевидец обстрела рассказал, что оперативные и экстренные службы прибыли на место практически моментально.

© ГУ МЧС России по Белгородской области
5 из 8

Несколько машин на улице Островского полностью выгорели. Автомобили стояли на парковке возле центрального городского парка. В соседних жилых домах выбиты стекла.

© РИА Новости
6 из 8

По поручению президента Путина в Белгород вылетела бригада Минздрава во главе с министром Михаилом Мурашко. Кроме того, туда отправили группу МЧС для оказания помощи пострадавшим.

© фото очевидца
7 из 8

После массированного обстрела в городе начались пожары. Поступили сообщения о десяти возгораниях, все они были ликвидированы спасателями.

© РИА Новости
8 из 8
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреДавосМария ЗахароваВладимир ЗеленскийРоссияВячеслав ГладковООН
 
 
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