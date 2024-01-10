https://ria.ru/20240110/konflikt-1920496762.html

В Италии назвали наступивший год ключевым для конфликта на Украине

В Италии назвали наступивший год ключевым для конфликта на Украине - РИА Новости, 10.01.2024

В Италии назвали наступивший год ключевым для конфликта на Украине

Контрнаступление украинских войск в минувшем году не принесло желаемых результатов, новый год будет ключевым для конфликта, заявил министр обороны Италии Гуидо... РИА Новости, 10.01.2024

2024-01-10T13:01

2024-01-10T13:01

2024-01-10T13:01

специальная военная операция на украине

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РИМ, 10 янв – РИА Новости. Контрнаступление украинских войск в минувшем году не принесло желаемых результатов, новый год будет ключевым для конфликта, заявил министр обороны Италии Гуидо Крозетто. "Летнее контрнаступление Украины, к сожалению, не принесло желаемых результатов - киевские войска сталкивается с новой военной зимой и будут противостоять ожидаемой реакции России с запуском ракет и беспилотников", - заявил Крозетто в палате депутатов итальянского парламента. "Контрнаступление имело широкий, но нерегулярный характер и не позволило освободить значительные территории", - признал министр. По его словам, 2024-й год будет ключевым для украинского кризиса из-за серии выборов в России, США, Европе. Италия, добавил Крозетто, с самого начала конфликта поддерживает все усилия, направленные для открытие дипломатического диалога, который должен привести к мирным переговорам. За два года, сказал Крозетто, конфликт стал вестись на истощение. "Россия, хотя и не достигла желаемых целей, похоже, не проявляет признаков ослабления. Фактор времени, который, по мнению некоторых, работал в пользу Киева, теперь, похоже, более благоприятен для Москвы", - сказал министр обороны.Украинское контрнаступление началось 4 июня, а спустя три месяца президент России Владимир Путин констатировал: "контрнаступ" не то что буксует, "это провал". На начало декабря, попытки атаковать стоили Киеву потери более 125 тысяч военных убитыми и ранеными. Как рассказал Путин на декабрьской прямой линии, Запад дал Украине все, что обещал, и даже больше – за это время ВС РФ уничтожили 2,3 тысячи бронемашин ВСУ, в том числе 747 танков, как советских, так и западных (Leopard, AMX, Challenger 2). По словам министра обороны Сергея Шойгу, ВСУ не достигли целей ни на одном из направлений. На этом фоне США объявили, что наступление растянется на "гораздо большее число месяцев", а секретарь СНБО Украины Алексей Данилов с горечью констатировал, что устаревшие учебные пособия НАТО пора "отправить в архивы". Wall Street Journal меж тем написала о страхе Запада, что окончательный крах ВСУ на поле боя может произойти этой зимой. Из-за невозможности предъявить военные успехи Украине, чей бюджет полностью зависит от внешних поступлений, стало много сложнее получать дотации Запада. Россия же открыта к переговорам: как заявил Путин, "или мы договоримся и согласуем определенные параметры, или <…> [будем] решать силовым путем".

https://ria.ru/20240110/svo-1920390427.html

https://ria.ru/20231218/peregovory-1916338912.html

https://ria.ru/20240106/dengi-1919867837.html

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украина, гуидо крозетто, россия, италия, в мире