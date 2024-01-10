https://ria.ru/20240110/irak-1920625874.html
Эксперт рассказал, почему США не вооружают армию Ирака
Эксперт рассказал, почему США не вооружают армию Ирака - РИА Новости, 10.01.2024
Эксперт рассказал, почему США не вооружают армию Ирака
США стремятся сохранить военное присутствие в Ираке, поэтому не уделяли должного внимания вопросу перевооружения ВС страны после свержения президента Саддама... РИА Новости, 10.01.2024
2024-01-10T22:24
2024-01-10T22:24
2024-01-10T22:24
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ирак
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БАГДАД, 10 янв – РИА Новости. США стремятся сохранить военное присутствие в Ираке, поэтому не уделяли должного внимания вопросу перевооружения ВС страны после свержения президента Саддама Хуссейна в 2003 году, заявил РИА Новости иракский эксперт по вопросам безопасности Сафа аль-Аасам. Ранее газета Politico со ссылкой на документ госдепа США писала, что премьер Ирака Мухаммед Шиа ас-Судани сообщил американским чиновникам в частном порядке, что хочет обсудить сохранение присутствия американских сил в стране. По данным Politico, высокопоставленные советники иракского премьера заявили американской стороне, что предыдущие слова ас-Судани о выводе сил международной коалиции из Ирака якобы были попыткой успокоить политическую конъюнктуру в стране. "Я полагаю, что этот вопрос (вооружение иракской армии - ред.) не был серьезно воспринят Соединенными Штатами Америки. Это нелогично, что спустя более чем через 20 лет с момента свержения бывшего режима Ирак по сей день не располагает необходимым количеством вооружений", - сказал аль-Аасам. По его словам, дефицит вооружения в ВС Ирака неоднократно использовался как аргумент в пользу сохранения присутствия на территории страны войск возглавляемой США коалиции на фоне активизации террористических группировок. "Силы международной коалиции сохраняют свое присутствие на территории Ирака до сих пор из-за многочисленных аргументов Соединенных Штатов и коалиционных сил, в том числе того, что террористическая организация "Исламское государство"* (ИГ, запрещена в России) не прекратила свою деятельность в Ираке и угроза терроризма все еще существует… Вот почему возглавляемым США коалиционным силам было позволено остаться в Ираке", - объяснил аль-Аасам. Однако несмотря на присутствие коалиционных сил, Ирак по-прежнему не способен эффективно бороться с террористическими группировками, сказал эксперт, отметив, что у служб безопасности и армии не хватает необходимого вооружения и средств разведки. "Нашим службам разведки и безопасности не хватает оружия и разведывательного оборудования, такого как радаров, ударных и разведывательных беспилотных летательных аппаратов и прочих средств разведки. Это все позиции, которых у Ирака нет, и поэтому силы коалиции пытаются заставить Ирак почувствовать, что он нуждается в их присутствии… Но я считаю, что Ирак сможет выйти из этого этапа, импортируя оружие из других государств", - добавил аль-Аасам. Заявление ас-Судани о намерении иракского правительства ускорить переговоры о выводе сил международной коалиции было сделано после того, как 4 января вооруженные силы Ирака возложили на коалицию ответственность за удар по штабу народного ополчения в Багдаде. По сообщениям иракских СМИ, один из командиров шиитской группировки "Харакат ан-Нуджаба" погиб в результате удара беспилотника по штабу ополчения на востоке иракской столицы. В результате авиаудара пострадали также шесть человек, включая командира разведки народного ополчения. ВС Ирака охарактеризовали эту атаку как вопиющее нарушение суверенитета страны и действие, не отличающееся от теракта. С начала обострения палестино-израильского конфликта базы возглавляющих международную коалицию США в Ираке, а также американские войска в Сирии регулярно подвергаются нападениям, ответственность за которые берут на себя действующие в Ираке вооруженные шиитские группировки. Парламент Ирака 5 января 2020 года большинством голосов проголосовал за вывод иностранных войск, а также высказался за пересмотр формата сотрудничества с возглавляемой США антитеррористической коалицией. Эти меры стали ответом на проведенную США в районе аэропорта Багдада операцию, в результате которой в ночь на 3 января того же года были убиты иранский генерал, командующий спецподразделением Корпуса стражей исламской революции Касем Сулеймани и заместитель главы иракского шиитского ополчения Абу Махди аль-Мухандис. После этих событий коалиция во главе с США передала иракским военным ряд объектов, где до этого дислоцировались американские военные, в том числе ряд авиабаз и штаб-квартиру военных советников коалиции. В августе прошлого года ас-Судани заявлял, что Ирак обсуждает со странами международной коалиции формы возможного сотрудничества после того, как Багдад перестал нуждаться в присутствии иностранных боевых подразделений в стране.* Террористическая организация, запрещенная на территории России
https://ria.ru/20240110/ssha-1920414103.html
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в мире, ирак, сша, багдад (город), касем сулеймани, исламское государство*, корпус стражей исламской революции
В мире, Ирак, США, Багдад (город), Касем Сулеймани, Исламское государство*, Корпус стражей исламской революции
Эксперт рассказал, почему США не вооружают армию Ирака
Эксперт: США не вооружают армию Ирака, чтобы сохранить свое военное присутствие
БАГДАД, 10 янв – РИА Новости. США стремятся сохранить военное присутствие в Ираке, поэтому не уделяли должного внимания вопросу перевооружения ВС страны после свержения президента Саддама Хуссейна в 2003 году, заявил РИА Новости иракский эксперт по вопросам безопасности Сафа аль-Аасам.
Ранее газета Politico
со ссылкой на документ госдепа США писала, что премьер Ирака Мухаммед Шиа ас-Судани сообщил американским чиновникам в частном порядке, что хочет обсудить сохранение присутствия американских сил в стране. По данным Politico, высокопоставленные советники иракского премьера заявили американской стороне, что предыдущие слова ас-Судани о выводе сил международной коалиции из Ирака якобы были попыткой успокоить политическую конъюнктуру в стране.
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"Я полагаю, что этот вопрос (вооружение иракской армии - ред.) не был серьезно воспринят Соединенными Штатами Америки. Это нелогично, что спустя более чем через 20 лет с момента свержения бывшего режима Ирак по сей день не располагает необходимым количеством вооружений", - сказал аль-Аасам.
По его словам, дефицит вооружения в ВС Ирака неоднократно использовался как аргумент в пользу сохранения присутствия на территории страны войск возглавляемой США коалиции на фоне активизации террористических группировок. "Силы международной коалиции сохраняют свое присутствие на территории Ирака до сих пор из-за многочисленных аргументов Соединенных Штатов и коалиционных сил, в том числе того, что террористическая организация "Исламское государство
"* (ИГ, запрещена в России
) не прекратила свою деятельность в Ираке и угроза терроризма все еще существует… Вот почему возглавляемым США коалиционным силам было позволено остаться в Ираке", - объяснил аль-Аасам.
Однако несмотря на присутствие коалиционных сил, Ирак по-прежнему не способен эффективно бороться с террористическими группировками, сказал эксперт, отметив, что у служб безопасности и армии не хватает необходимого вооружения и средств разведки. "Нашим службам разведки и безопасности не хватает оружия и разведывательного оборудования, такого как радаров, ударных и разведывательных беспилотных летательных аппаратов и прочих средств разведки. Это все позиции, которых у Ирака нет, и поэтому силы коалиции пытаются заставить Ирак почувствовать, что он нуждается в их присутствии… Но я считаю, что Ирак сможет выйти из этого этапа, импортируя оружие из других государств", - добавил аль-Аасам.
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Заявление ас-Судани о намерении иракского правительства ускорить переговоры о выводе сил международной коалиции было сделано после того, как 4 января вооруженные силы Ирака возложили на коалицию ответственность за удар по штабу народного ополчения в Багдаде
. По сообщениям иракских СМИ, один из командиров шиитской группировки "Харакат ан-Нуджаба" погиб в результате удара беспилотника по штабу ополчения на востоке иракской столицы. В результате авиаудара пострадали также шесть человек, включая командира разведки народного ополчения. ВС Ирака охарактеризовали эту атаку как вопиющее нарушение суверенитета страны и действие, не отличающееся от теракта.
С начала обострения палестино-израильского конфликта базы возглавляющих международную коалицию США в Ираке, а также американские войска в Сирии
регулярно подвергаются нападениям, ответственность за которые берут на себя действующие в Ираке вооруженные шиитские группировки.
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Парламент Ирака 5 января 2020 года большинством голосов проголосовал за вывод иностранных войск, а также высказался за пересмотр формата сотрудничества с возглавляемой США антитеррористической коалицией. Эти меры стали ответом на проведенную США в районе аэропорта Багдада операцию, в результате которой в ночь на 3 января того же года были убиты иранский генерал, командующий спецподразделением Корпуса стражей исламской революции Касем Сулеймани
и заместитель главы иракского шиитского ополчения Абу Махди аль-Мухандис. После этих событий коалиция во главе с США передала иракским военным ряд объектов, где до этого дислоцировались американские военные, в том числе ряд авиабаз и штаб-квартиру военных советников коалиции.
В августе прошлого года ас-Судани заявлял, что Ирак обсуждает со странами международной коалиции формы возможного сотрудничества после того, как Багдад перестал нуждаться в присутствии иностранных боевых подразделений в стране.
* Террористическая организация, запрещенная на территории России
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