https://ria.ru/20240110/irak-1920544769.html

Премьер Ирака призвал согласовать скорый вывод сил международной коалиции

Премьер Ирака призвал согласовать скорый вывод сил международной коалиции - РИА Новости, 10.01.2024

Премьер Ирака призвал согласовать скорый вывод сил международной коалиции

Премьер-министр Ирака Мухаммед ас-Судани считает необходимым согласовать скорый и упорядоченный вывод сил коалиции под руководством США из страны, он полагает,... РИА Новости, 10.01.2024

2024-01-10T15:53

2024-01-10T15:53

2024-01-10T15:53

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МОСКВА, 10 янв - РИА Новости. Премьер-министр Ирака Мухаммед ас-Судани считает необходимым согласовать скорый и упорядоченный вывод сил коалиции под руководством США из страны, он полагает, что это предотвратит напряженность во внутренних и региональных вопросах безопасности. Ранее издание Politico со ссылкой на документ госдепа США утверждало, что премьер Ирака сообщил американским чиновникам в частном порядке, что хочет обсудить сохранение присутствия американских сил в стране. По данным Politico, высокопоставленные советники иракского премьера заявили американской стороне, что предыдущие слова ас-Судани якобы были попыткой успокоить политическую конъюнктуру в стране. "Нужно согласовать временные рамки (для вывода сил коалиции), которые, действительно, будут скорыми, чтобы они не оставались долго, а атаки бы продолжались <...> завершение их присутствия предотвратит большую напряженность и трудности в вопросах внутренней и региональной безопасности", - сказал ас-Судани агентству Рейтер. Ас-Судани также добавил, что, по его мнению, только завершение палестино-израильского конфликта сможет устранить риск эскалации во всем регионе. Премьер-министр Ирака отметил, что страна открыта к двусторонним отношениям и взаимодействию в вопросах безопасности с входящими в коалицию государствами, в том числе с США. Такое сотрудничество может подразумевать в том числе подготовку и консультации иракских сил безопасности, а также закупки оружия. Заявление ас-Судани о намерении правительства Ирака ускорить переговоры о выводе сил международной коалиции было сделано после того, как 4 января вооруженные силы Ирака возложили на коалицию ответственность за удар по штабу народного ополчения в Багдаде. По сообщениям иракских СМИ, один из командиров шиитской группировки "Харакат ан-Нуджаба" погиб в результате удара беспилотника по штабу ополчения на востоке иракской столицы. В результате авиаудара пострадали также шесть человек, включая командира разведки народного ополчения. ВС Ирака охарактеризовали эту атаку как вопиющее нарушение суверенитета страны и действие, не отличающееся от теракта. С начала обострения палестино-израильского конфликта базы возглавляющих международную коалицию США в Ираке, а также американские войска в Сирии регулярно подвергаются нападениям, ответственность за которые берут на себя действующие в Ираке вооруженные шиитские группировки. Парламент Ирака 5 января 2020 года большинством голосов проголосовал за вывод иностранных войск, а также высказался за пересмотр формата сотрудничества с возглавляемой США антитеррористической коалицией. Эти меры стали ответом на проведенную США в районе аэропорта Багдада операцию, в результате которой в ночь на 3 января того же года были убиты иранский генерал, командующий спецподразделением Корпуса стражей исламской революции Касем Сулеймани и заместитель главы иракского шиитского ополчения Абу Махди аль-Мухандис. После этих событий коалиция во главе с США передала иракским военным ряд объектов, где до этого дислоцировались американские военные, в том числе ряд авиабаз и штаб-квартиру военных советников коалиции. В августе прошлого года ас-Судани заявлял, что Ирак обсуждает со странами международной коалиции формы возможного сотрудничества после того, как Багдад перестал нуждаться в присутствии иностранных боевых подразделений в стране.

https://ria.ru/20240110/ssha-1920414103.html

https://ria.ru/20231229/irak-1918879715.html

https://ria.ru/20231224/turtsiya-1917781808.html

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в мире, сша, ирак, багдад (город), касем сулеймани, корпус стражей исламской революции