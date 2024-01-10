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Премьер Ирака призвал согласовать скорый вывод сил международной коалиции - РИА Новости, 10.01.2024
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15:53 10.01.2024
https://ria.ru/20240110/irak-1920544769.html
Премьер Ирака призвал согласовать скорый вывод сил международной коалиции
Премьер Ирака призвал согласовать скорый вывод сил международной коалиции - РИА Новости, 10.01.2024
Премьер Ирака призвал согласовать скорый вывод сил международной коалиции
Премьер-министр Ирака Мухаммед ас-Судани считает необходимым согласовать скорый и упорядоченный вывод сил коалиции под руководством США из страны, он полагает,... РИА Новости, 10.01.2024
2024-01-10T15:53
2024-01-10T15:53
в мире
сша
ирак
багдад (город)
касем сулеймани
корпус стражей исламской революции
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МОСКВА, 10 янв - РИА Новости. Премьер-министр Ирака Мухаммед ас-Судани считает необходимым согласовать скорый и упорядоченный вывод сил коалиции под руководством США из страны, он полагает, что это предотвратит напряженность во внутренних и региональных вопросах безопасности. Ранее издание Politico со ссылкой на документ госдепа США утверждало, что премьер Ирака сообщил американским чиновникам в частном порядке, что хочет обсудить сохранение присутствия американских сил в стране. По данным Politico, высокопоставленные советники иракского премьера заявили американской стороне, что предыдущие слова ас-Судани якобы были попыткой успокоить политическую конъюнктуру в стране. "Нужно согласовать временные рамки (для вывода сил коалиции), которые, действительно, будут скорыми, чтобы они не оставались долго, а атаки бы продолжались &lt;...&gt; завершение их присутствия предотвратит большую напряженность и трудности в вопросах внутренней и региональной безопасности", - сказал ас-Судани агентству Рейтер. Ас-Судани также добавил, что, по его мнению, только завершение палестино-израильского конфликта сможет устранить риск эскалации во всем регионе. Премьер-министр Ирака отметил, что страна открыта к двусторонним отношениям и взаимодействию в вопросах безопасности с входящими в коалицию государствами, в том числе с США. Такое сотрудничество может подразумевать в том числе подготовку и консультации иракских сил безопасности, а также закупки оружия. Заявление ас-Судани о намерении правительства Ирака ускорить переговоры о выводе сил международной коалиции было сделано после того, как 4 января вооруженные силы Ирака возложили на коалицию ответственность за удар по штабу народного ополчения в Багдаде. По сообщениям иракских СМИ, один из командиров шиитской группировки "Харакат ан-Нуджаба" погиб в результате удара беспилотника по штабу ополчения на востоке иракской столицы. В результате авиаудара пострадали также шесть человек, включая командира разведки народного ополчения. ВС Ирака охарактеризовали эту атаку как вопиющее нарушение суверенитета страны и действие, не отличающееся от теракта. С начала обострения палестино-израильского конфликта базы возглавляющих международную коалицию США в Ираке, а также американские войска в Сирии регулярно подвергаются нападениям, ответственность за которые берут на себя действующие в Ираке вооруженные шиитские группировки. Парламент Ирака 5 января 2020 года большинством голосов проголосовал за вывод иностранных войск, а также высказался за пересмотр формата сотрудничества с возглавляемой США антитеррористической коалицией. Эти меры стали ответом на проведенную США в районе аэропорта Багдада операцию, в результате которой в ночь на 3 января того же года были убиты иранский генерал, командующий спецподразделением Корпуса стражей исламской революции Касем Сулеймани и заместитель главы иракского шиитского ополчения Абу Махди аль-Мухандис. После этих событий коалиция во главе с США передала иракским военным ряд объектов, где до этого дислоцировались американские военные, в том числе ряд авиабаз и штаб-квартиру военных советников коалиции. В августе прошлого года ас-Судани заявлял, что Ирак обсуждает со странами международной коалиции формы возможного сотрудничества после того, как Багдад перестал нуждаться в присутствии иностранных боевых подразделений в стране.
https://ria.ru/20240110/ssha-1920414103.html
https://ria.ru/20231229/irak-1918879715.html
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сша
ирак
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в мире, сша, ирак, багдад (город), касем сулеймани, корпус стражей исламской революции
В мире, США, Ирак, Багдад (город), Касем Сулеймани, Корпус стражей исламской революции
Премьер Ирака призвал согласовать скорый вывод сил международной коалиции

Премьер Ирака призвал согласовать скорый вывод сил коалиции во главе с США

© Public domain/ Sgt. 1st Class Ryan SheldonАмериканская авиабаза Эрбиль в Ираке
Американская авиабаза Эрбиль в Ираке
© Public domain/ Sgt. 1st Class Ryan Sheldon
Американская авиабаза Эрбиль в Ираке. Архивное фото
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МОСКВА, 10 янв - РИА Новости. Премьер-министр Ирака Мухаммед ас-Судани считает необходимым согласовать скорый и упорядоченный вывод сил коалиции под руководством США из страны, он полагает, что это предотвратит напряженность во внутренних и региональных вопросах безопасности.
Ранее издание Politico со ссылкой на документ госдепа США утверждало, что премьер Ирака сообщил американским чиновникам в частном порядке, что хочет обсудить сохранение присутствия американских сил в стране. По данным Politico, высокопоставленные советники иракского премьера заявили американской стороне, что предыдущие слова ас-Судани якобы были попыткой успокоить политическую конъюнктуру в стране.
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"Нужно согласовать временные рамки (для вывода сил коалиции), которые, действительно, будут скорыми, чтобы они не оставались долго, а атаки бы продолжались <...> завершение их присутствия предотвратит большую напряженность и трудности в вопросах внутренней и региональной безопасности", - сказал ас-Судани агентству Рейтер.
Ас-Судани также добавил, что, по его мнению, только завершение палестино-израильского конфликта сможет устранить риск эскалации во всем регионе.
Премьер-министр Ирака отметил, что страна открыта к двусторонним отношениям и взаимодействию в вопросах безопасности с входящими в коалицию государствами, в том числе с США. Такое сотрудничество может подразумевать в том числе подготовку и консультации иракских сил безопасности, а также закупки оружия.
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Заявление ас-Судани о намерении правительства Ирака ускорить переговоры о выводе сил международной коалиции было сделано после того, как 4 января вооруженные силы Ирака возложили на коалицию ответственность за удар по штабу народного ополчения в Багдаде. По сообщениям иракских СМИ, один из командиров шиитской группировки "Харакат ан-Нуджаба" погиб в результате удара беспилотника по штабу ополчения на востоке иракской столицы. В результате авиаудара пострадали также шесть человек, включая командира разведки народного ополчения. ВС Ирака охарактеризовали эту атаку как вопиющее нарушение суверенитета страны и действие, не отличающееся от теракта.
С начала обострения палестино-израильского конфликта базы возглавляющих международную коалицию США в Ираке, а также американские войска в Сирии регулярно подвергаются нападениям, ответственность за которые берут на себя действующие в Ираке вооруженные шиитские группировки.
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Парламент Ирака 5 января 2020 года большинством голосов проголосовал за вывод иностранных войск, а также высказался за пересмотр формата сотрудничества с возглавляемой США антитеррористической коалицией. Эти меры стали ответом на проведенную США в районе аэропорта Багдада операцию, в результате которой в ночь на 3 января того же года были убиты иранский генерал, командующий спецподразделением Корпуса стражей исламской революции Касем Сулеймани и заместитель главы иракского шиитского ополчения Абу Махди аль-Мухандис. После этих событий коалиция во главе с США передала иракским военным ряд объектов, где до этого дислоцировались американские военные, в том числе ряд авиабаз и штаб-квартиру военных советников коалиции.
В августе прошлого года ас-Судани заявлял, что Ирак обсуждает со странами международной коалиции формы возможного сотрудничества после того, как Багдад перестал нуждаться в присутствии иностранных боевых подразделений в стране.
 
В миреСШАИракБагдад (город)Касем СулейманиКорпус стражей исламской революции
 
 
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