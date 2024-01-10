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"Камни сдвинулись". Эрдоган рассказал о последствиях ситуации на Украине
"Камни сдвинулись". Эрдоган рассказал о последствиях ситуации на Украине - РИА Новости, 10.01.2024
"Камни сдвинулись". Эрдоган рассказал о последствиях ситуации на Украине
Ситуация на Украине привела к гонке вооружений в ряде стран, которые ранее считали это бременем, заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. РИА Новости, 10.01.2024
2024-01-10T16:29
2024-01-10T16:29
2024-01-10T16:29
специальная военная операция на украине
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украина
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реджеп тайип эрдоган
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АНКАРА, 10 янв - РИА Новости. Ситуация на Украине привела к гонке вооружений в ряде стран, которые ранее считали это бременем, заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. "После российско-украинской войны "камни в мире сдвинулись". Произошли радикальные изменения в концепциях безопасности. Страны, которые еще 5-10 лет назад рассматривали оборонный бюджет как бремя, вступили в гонку вооружений. Турция - одна из тех стран, которые очень рано начали инвестировать в оборонную стратегию. Ни один из успехов, достигнутых нашей страной, не является случайностью", - заявил Эрдоган, выступая в среду в Анкаре на 97-летии создания Национальной разведывательной организации (MIT). Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля 2022 года. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Он отметил, что спецоперация - вынужденная мера, России "не оставили никаких шансов поступить иначе, риски в сфере безопасности создали такие, что другими средствами реагировать было невозможно".
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в мире, украина, россия, реджеп тайип эрдоган
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Россия, Реджеп Тайип Эрдоган
"Камни сдвинулись". Эрдоган рассказал о последствиях ситуации на Украине
Эрдоган заявил, что ситуация на Украине привела к гонке вооружений в ряде стран