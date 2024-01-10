Рейтинг@Mail.ru
"Камни сдвинулись". Эрдоган рассказал о последствиях ситуации на Украине - РИА Новости, 10.01.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
16:29 10.01.2024
https://ria.ru/20240110/gonka-1920554813.html
"Камни сдвинулись". Эрдоган рассказал о последствиях ситуации на Украине
"Камни сдвинулись". Эрдоган рассказал о последствиях ситуации на Украине - РИА Новости, 10.01.2024
"Камни сдвинулись". Эрдоган рассказал о последствиях ситуации на Украине
Ситуация на Украине привела к гонке вооружений в ряде стран, которые ранее считали это бременем, заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. РИА Новости, 10.01.2024
2024-01-10T16:29
2024-01-10T16:29
специальная военная операция на украине
в мире
украина
россия
реджеп тайип эрдоган
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/0d/1823706009_406:0:2834:1366_1920x0_80_0_0_4b3bd5080911281e851efb8d5a796b58.jpg
АНКАРА, 10 янв - РИА Новости. Ситуация на Украине привела к гонке вооружений в ряде стран, которые ранее считали это бременем, заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. "После российско-украинской войны "камни в мире сдвинулись". Произошли радикальные изменения в концепциях безопасности. Страны, которые еще 5-10 лет назад рассматривали оборонный бюджет как бремя, вступили в гонку вооружений. Турция - одна из тех стран, которые очень рано начали инвестировать в оборонную стратегию. Ни один из успехов, достигнутых нашей страной, не является случайностью", - заявил Эрдоган, выступая в среду в Анкаре на 97-летии создания Национальной разведывательной организации (MIT). Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля 2022 года. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Он отметил, что спецоперация - вынужденная мера, России "не оставили никаких шансов поступить иначе, риски в сфере безопасности создали такие, что другими средствами реагировать было невозможно".
https://ria.ru/20240110/oruzhie-1920538317.html
украина
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/0d/1823706009_730:0:2708:1484_1920x0_80_0_0_36f0feb7df0aba39a7b93bf651222a31.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, россия, реджеп тайип эрдоган
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Россия, Реджеп Тайип Эрдоган
"Камни сдвинулись". Эрдоган рассказал о последствиях ситуации на Украине

Эрдоган заявил, что ситуация на Украине привела к гонке вооружений в ряде стран

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент Турции Реджеп Тайип Эрдоган
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган - РИА Новости, 1920, 10.01.2024
© РИА Новости / POOL
Перейти в медиабанк
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. Архивное фото
Читать ria.ru в
АНКАРА, 10 янв - РИА Новости. Ситуация на Украине привела к гонке вооружений в ряде стран, которые ранее считали это бременем, заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.
«
"После российско-украинской войны "камни в мире сдвинулись". Произошли радикальные изменения в концепциях безопасности. Страны, которые еще 5-10 лет назад рассматривали оборонный бюджет как бремя, вступили в гонку вооружений. Турция - одна из тех стран, которые очень рано начали инвестировать в оборонную стратегию. Ни один из успехов, достигнутых нашей страной, не является случайностью", - заявил Эрдоган, выступая в среду в Анкаре на 97-летии создания Национальной разведывательной организации (MIT).
Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля 2022 года. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Он отметил, что спецоперация - вынужденная мера, России "не оставили никаких шансов поступить иначе, риски в сфере безопасности создали такие, что другими средствами реагировать было невозможно".
Погрузка военной помощи для Украины на базе ВВС США Довер - РИА Новости, 1920, 10.01.2024
Посол Украины возмутился, что оружие для Киева идет в Израиль
Вчера, 15:26
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаРоссияРеджеп Тайип Эрдоган
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала