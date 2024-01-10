https://ria.ru/20240110/finansirovanie-1920543666.html

СМИ рассказали, когда ЕС предоставит Украине финансовую помощь

СМИ рассказали, когда ЕС предоставит Украине финансовую помощь - РИА Новости, 10.01.2024

СМИ рассказали, когда ЕС предоставит Украине финансовую помощь

ЕС пообещал Киеву предоставить финансирование не позднее марта, пишет газета Euractive со ссылкой на источники в Евросоюзе. РИА Новости, 10.01.2024

2024-01-10T15:47

2024-01-10T15:47

2024-01-10T15:47

в мире

украина

евросоюз

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МОСКВА, 10 янв - РИА Новости. ЕС пообещал Киеву предоставить финансирование не позднее марта, пишет газета Euractive со ссылкой на источники в Евросоюзе. Ранее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что ЕК готовит альтернативные варианты оказания финансовой помощи Украине со стороны ЕС на случай провала переговоров по выделению таких средств из общеевропейского бюджета. Британская газета Financial Times со ссылкой на источники сообщала, что Евросоюз готовит резервный план помощи Украине на сумму до 20 миллиардов евро за счет наращивания долга, что позволит обойти блокировки премьера Венгрии Виктора Орбана. "Независимо от окончательных условий, ЕС пообещал Киеву, что предоставит финансирование самое позднее к марту", - приводит издание данные источников. На саммите в Брюсселе в середине декабря Венгрия наложила вето на увеличение многолетнего бюджета ЕС на 2024-2027 годы, включая 50 миллиардов евро на макрофинансовую помощь Киеву. Глава Евросовета Шарль Мишель после саммита заявил журналистам, что рассчитывает, что лидеры ЕС смогут единогласно утвердить финансовую помощь Украине в начале 2024 года. Следующий внеочередной саммит ЕС назначен на 1 февраля. Издание Politico сообщало во вторник, что Венгрия может снять вето с проекта финансирования Украины от ЕС в случае, если эта помощь будет пересматриваться ежегодно.

https://ria.ru/20240106/dengi-1919867837.html

https://ria.ru/20240110/ukraina-1920378674.html

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в мире, украина, евросоюз