https://ria.ru/20240110/erdogan-1920584563.html

Потребность в общении Путина и Эрдогана есть постоянно, заявили в Кремле

Потребность в общении Путина и Эрдогана есть постоянно, заявили в Кремле - РИА Новости, 10.01.2024

Потребность в общении Путина и Эрдогана есть постоянно, заявили в Кремле

Потребность в общении президента РФ Владимира Путина и президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана есть постоянно, дата их встречи еще не определена, сообщил... РИА Новости, 10.01.2024

2024-01-10T18:04

2024-01-10T18:04

2024-01-10T18:05

политика

турция

россия

владимир путин

реджеп тайип эрдоган

дмитрий песков

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АНАДЫРЬ, 10 янв - РИА Новости. Потребность в общении президента РФ Владимира Путина и президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана есть постоянно, дата их встречи еще не определена, сообщил журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. "Постоянно есть потребность в общении Путина и Эрдогана, и вы знаете, что есть договоренность, что они встретятся", - сказал Песков, напомнив, что Путин сам говорил о своей готовности приехать в Турцию, как только будет выбрано время. "Пока время еще не выбрали, оно будет согласовываться по дипканалам, и рано или поздно общение это произойдет", - заявил Песков. Он добавил, что при необходимости лидеры двух стран могут созвониться очень быстро, договоренность может быть достигнута буквально за часы.

https://ria.ru/20231230/pozdravlenie-1919113609.html

турция

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

политика, турция, россия, владимир путин, реджеп тайип эрдоган, дмитрий песков