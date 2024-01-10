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Потребность в общении Путина и Эрдогана есть постоянно, заявили в Кремле - РИА Новости, 10.01.2024
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18:04 10.01.2024 (обновлено: 18:05 10.01.2024)
https://ria.ru/20240110/erdogan-1920584563.html
Потребность в общении Путина и Эрдогана есть постоянно, заявили в Кремле
Потребность в общении Путина и Эрдогана есть постоянно, заявили в Кремле - РИА Новости, 10.01.2024
Потребность в общении Путина и Эрдогана есть постоянно, заявили в Кремле
Потребность в общении президента РФ Владимира Путина и президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана есть постоянно, дата их встречи еще не определена, сообщил... РИА Новости, 10.01.2024
2024-01-10T18:04
2024-01-10T18:05
политика
турция
россия
владимир путин
реджеп тайип эрдоган
дмитрий песков
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АНАДЫРЬ, 10 янв - РИА Новости. Потребность в общении президента РФ Владимира Путина и президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана есть постоянно, дата их встречи еще не определена, сообщил журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. "Постоянно есть потребность в общении Путина и Эрдогана, и вы знаете, что есть договоренность, что они встретятся", - сказал Песков, напомнив, что Путин сам говорил о своей готовности приехать в Турцию, как только будет выбрано время. "Пока время еще не выбрали, оно будет согласовываться по дипканалам, и рано или поздно общение это произойдет", - заявил Песков. Он добавил, что при необходимости лидеры двух стран могут созвониться очень быстро, договоренность может быть достигнута буквально за часы.
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политика, турция, россия, владимир путин, реджеп тайип эрдоган, дмитрий песков
Политика, Турция, Россия, Владимир Путин, Реджеп Тайип Эрдоган, Дмитрий Песков
Потребность в общении Путина и Эрдогана есть постоянно, заявили в Кремле

Песков: даты встречи Путина и Эрдогана пока нет, но потребность существует

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган
Президент РФ Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган - РИА Новости, 1920, 10.01.2024
© РИА Новости / POOL
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Президент РФ Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. Архивное фото
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АНАДЫРЬ, 10 янв - РИА Новости. Потребность в общении президента РФ Владимира Путина и президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана есть постоянно, дата их встречи еще не определена, сообщил журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
"Постоянно есть потребность в общении Путина и Эрдогана, и вы знаете, что есть договоренность, что они встретятся", - сказал Песков, напомнив, что Путин сам говорил о своей готовности приехать в Турцию, как только будет выбрано время.
"Пока время еще не выбрали, оно будет согласовываться по дипканалам, и рано или поздно общение это произойдет", - заявил Песков. Он добавил, что при необходимости лидеры двух стран могут созвониться очень быстро, договоренность может быть достигнута буквально за часы.
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ПолитикаТурцияРоссияВладимир ПутинРеджеп Тайип ЭрдоганДмитрий Песков
 
 
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