https://ria.ru/20240110/elektronika-1920381936.html

Ефимов: выпуск электроники и оптических изделий вырос на 19,5 процента

Ефимов: выпуск электроники и оптических изделий вырос на 19,5 процента - РИА Новости, 10.01.2024

Ефимов: выпуск электроники и оптических изделий вырос на 19,5 процента

За январь – октябрь прошлого года объем производства в московских компаниях, которые выпускают компьютеры, электронные и оптические изделия, увеличился на 19,5% РИА Новости, 10.01.2024

2024-01-10T10:05

2024-01-10T10:05

2024-01-10T10:05

москва

владимир ефимов (правительство москвы)

производство

электроника

технологии

компьютеры

техника

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МОСКВА, 10 янв – РИА Новости. За январь – октябрь прошлого года объем производства в московских компаниях, которые выпускают компьютеры, электронные и оптические изделия, увеличился на 19,5% по сравнению с аналогичным периодом 2022 года, заявил заместитель столичного мэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов."Свыше 100 производителей в городе занимаются выпуском компьютерной техники и электроники. Они создают материнские платы, системные блоки, базовые станции для промышленного интернета вещей и многое другое. Так, за январь – октябрь 2023 года столичные предприятия этой сферы увеличили объем производства на 19,5% по сравнению с аналогичным периодом 2022-го", – сказал вице-мэр, слова которого приводит пресс-служба городского комплекса экономполитики.Отмечается, что более 400 млн интегральных электронных схем, а также свыше 12 млн печатных плат было выпущено московскими предприятиями за этот период.В свою очередь, министр столичного правительства, глава московского департамента инвестиционной и промышленной политики Владислав Овчинский отметил, что инновационные изделия, которые разрабатываются московскими компаниями, не имеют аналогов в нашей стране. В январе – октябре прошлого года столичные компании смогли отгрузить товаров почти на 400 млрд руб., что больше на 36,6% аналогичного периода 2022 года.Москва – город с развитым производством. В нем работает свыше 4 тысяч промплощадок, где трудоустроены более 720 тыс. человек. Каждый год открывается от 40 до 50 средних и крупных предприятий, а также порядка ста малых. Там занимаются производством различных товаров: лекарств, мебели и одежды, электроники, медоборудования и пр.Благодаря развитию собственных промышленных площадок в Москве предприятия могут увеличивать объемы производства, находить партнеров, а также выходить на новые рынки сбыта. Для московских предприятий доступны свыше 20 системных мер поддержки от столичных властей. Также разработан ряд антикризисных мер.Ранее Ефимов сообщал, что в Москве за январь – октябрь 2023 года производство мыла, моющих, парфюмерных и косметических средств выросло на 17,6% по сравнению с аналогичным периодом 2022 года.

https://ria.ru/20231225/zavod-1917582141.html

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москва, владимир ефимов (правительство москвы) , производство, электроника, технологии, компьютеры, техника