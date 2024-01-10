https://ria.ru/20240110/ekvador-1920546985.html
В АКОРТ рассказали о ситуации с поставками продукции из Эквадора
В АКОРТ рассказали о ситуации с поставками продукции из Эквадора - РИА Новости, 10.01.2024
В АКОРТ рассказали о ситуации с поставками продукции из Эквадора
Ритейлеры, входящие в Ассоциацию компаний розничной торговли (АКОРТ), не фиксируют перебоев с поставками продукции из Эквадора, все отгрузки осуществляются в... РИА Новости, 10.01.2024
2024-01-10T16:02
2024-01-10T16:02
2024-01-10T16:02
экономика
эквадор
россия
игорь караваев
беспорядки в эквадоре
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МОСКВА, 10 янв - РИА Новости. Ритейлеры, входящие в Ассоциацию компаний розничной торговли (АКОРТ), не фиксируют перебоев с поставками продукции из Эквадора, все отгрузки осуществляются в рамках контрактов, рассказал РИА Новости председатель президиума АКОРТ Игорь Караваев. Президент Эквадора Даниэль Нобоа после серии бунтов в тюрьмах и побега лидеров крупнейших банд установил на 60 дней режим чрезвычайной ситуации, чтобы задействовать вооруженные силы для восстановления контроля над пенитенциарной системой. Действия правительства вызвали волну беспорядков в городах страны. По словам Караваева, на сегодняшний день Россия по большей части импортирует из Эквадора фрукты и декоративные растения. При этом торговые сети сотрудничают с поставщиками из разных стран, таким образом обеспечивают по всем категориям предложение в нужном объеме и стабилизируют цены в случае логистических трудностей с одним из поставщиков. "На текущий момент торговые сети – члены АКОРТ не фиксируют перебоев с поставками продукции из Эквадора. Все отгрузки осуществляются в соответствии с параметрами, определенными долгосрочными контрактами", - заявил он.
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Захват заложников и беспорядки в Эквадоре
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В стране введен режим "внутреннего вооруженного конфликта".
2024-01-10T16:02
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экономика, эквадор, россия, игорь караваев, беспорядки в эквадоре
Экономика, Эквадор, Россия, Игорь Караваев, Беспорядки в Эквадоре
В АКОРТ рассказали о ситуации с поставками продукции из Эквадора
АКОРТ: ритейлеры не фиксируют перебоев с поставками продукции из Эквадора