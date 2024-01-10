https://ria.ru/20240110/ekvador-1920546985.html

В АКОРТ рассказали о ситуации с поставками продукции из Эквадора

В АКОРТ рассказали о ситуации с поставками продукции из Эквадора - РИА Новости, 10.01.2024

В АКОРТ рассказали о ситуации с поставками продукции из Эквадора

Ритейлеры, входящие в Ассоциацию компаний розничной торговли (АКОРТ), не фиксируют перебоев с поставками продукции из Эквадора, все отгрузки осуществляются в... РИА Новости, 10.01.2024

2024-01-10T16:02

2024-01-10T16:02

2024-01-10T16:02

экономика

эквадор

россия

игорь караваев

беспорядки в эквадоре

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/0a/1920458570_0:268:3072:1996_1920x0_80_0_0_1784454bd9524c8f785c735a6d7fc9ab.jpg

МОСКВА, 10 янв - РИА Новости. Ритейлеры, входящие в Ассоциацию компаний розничной торговли (АКОРТ), не фиксируют перебоев с поставками продукции из Эквадора, все отгрузки осуществляются в рамках контрактов, рассказал РИА Новости председатель президиума АКОРТ Игорь Караваев. Президент Эквадора Даниэль Нобоа после серии бунтов в тюрьмах и побега лидеров крупнейших банд установил на 60 дней режим чрезвычайной ситуации, чтобы задействовать вооруженные силы для восстановления контроля над пенитенциарной системой. Действия правительства вызвали волну беспорядков в городах страны. По словам Караваева, на сегодняшний день Россия по большей части импортирует из Эквадора фрукты и декоративные растения. При этом торговые сети сотрудничают с поставщиками из разных стран, таким образом обеспечивают по всем категориям предложение в нужном объеме и стабилизируют цены в случае логистических трудностей с одним из поставщиков. "На текущий момент торговые сети – члены АКОРТ не фиксируют перебоев с поставками продукции из Эквадора. Все отгрузки осуществляются в соответствии с параметрами, определенными долгосрочными контрактами", - заявил он.

эквадор

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Захват заложников и беспорядки в Эквадоре В Эквадоре в начале 2024 года произошла серия бунтов в тюрьмах, из заключения сбежали лидеры крупнейших банд. Вооруженные люди во время прямого эфира захватили студию телеканала TC. Силовикам удалось освободить всех заложников. Преступников задержали. В стране введен режим "внутреннего вооруженного конфликта". 2024-01-10T16:02 true PT0M35S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

экономика, эквадор, россия, игорь караваев, беспорядки в эквадоре