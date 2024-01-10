https://ria.ru/20240110/ekvador-1920503035.html

Минспорта Эквадора приостановило проведение мероприятий из-за беспорядков

Минспорта Эквадора приостановило проведение мероприятий из-за беспорядков - РИА Новости, 10.01.2024

Минспорта Эквадора приостановило проведение мероприятий из-за беспорядков

Министерство спорта Эквадора приостановило проведение в стране массовых мероприятий на фоне беспорядков, сообщается в заявлении, опубликованном в аккаунте... РИА Новости, 10.01.2024

2024-01-10T13:27

2024-01-10T13:27

2024-01-10T13:27

в мире

эквадор

гуаякиль

кито

беспорядки в эквадоре

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МОСКВА, 10 янв - РИА Новости. Министерство спорта Эквадора приостановило проведение в стране массовых мероприятий на фоне беспорядков, сообщается в заявлении, опубликованном в аккаунте ведомства в социальной сети X. "(Принято решение) приостановить проведение массовых мероприятий, в рамках которых используются объекты, находящиеся в ведении министерства спорта", - говорится в заявлении. Как отмечается, до дальнейшего уведомления услуги гражданам будут оказываться только по электронной почте. Беспорядки в Эквадоре начались после побега из тюрьмы Гуаякиля в начале января заключенного Хосе Адольфо Вильямара по прозвищу "Фито" - главаря крупнейшей в стране банды "Лос-Чонерос", которого называют самым опасным преступником Эквадора. "Фито" отбывал 34-летний срок за торговлю наркотиками, убийства и организованную преступность. После сообщения о побеге "Фито" в шести тюрьмах Эквадора начались беспорядки. Позже из тюрьмы также сбежал Фабрисио Колон Пико, возглавляющий вторую по величине банду Эквадора "Лос-Лобос". Президент Даниэль Нобоа 8 января ввел на 60 дней режим чрезвычайной ситуации, чтобы задействовать вооруженные силы в восстановлении контроля над пенитенциарной системой, 139 сотрудников оказались в заложниках. После этого в ряде городов начались беспорядки - в ночь на 9 января преступники начали жечь автомобили и автобусы, в Гуаякиле произошли взрывы самодельных бомб. Полиция сообщила, что неизвестные менее чем за сутки похитили семь правоохранителей в столице Кито и городе Мачала. Трех офицеров из Мачалы удалось освободить живыми. Кроме того, 9 января неизвестные в масках с холодным оружием ворвались в студию телеканала TC в Гуаякиле, их смогли задержать. После этого Нобоа объявил о внутреннем вооруженном конфликте и приказал армии нейтрализовать 22 преступные группировки, насчитывающие десятки тысяч участников. Глава объединенного командования вооруженных сил Хайме Вела Эрасо объявил эти преступные группировки военными целями и заявил, что переговоров с ними не будет. Нынешний глава Эквадора пришел к власти с лозунгами борьбы с преступностью, которая приняла угрожающие масштабы. Только в ходе последней избирательной кампании были убиты кандидат в президенты от политического движения "Строй" (Construye) Фернандо Вильявисенсьо, а также лидер политического движения "Гражданская революция" в эквадорской провинции Эсмеральдас Педро Брионес. Российское посольство в Эквадоре на фоне ухудшения криминогенной обстановки и объявления внутреннего вооруженного конфликта в заявлении настоятельно рекомендовало воздержаться от посещения страны. По информации МИД РФ, на данный момент в Эквадоре не зафиксировано происшествий с россиянами.

https://ria.ru/20240110/ekvador-1920481416.html

эквадор

гуаякиль

кито

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Выстрелы и крики: беспорядки в Эквадоре В Эквадоре в начале года произошла серия бунтов в тюрьмах, из заключения сбежали лидеры крупнейших банд. Президент Нобоа установил на 60 дней режим чрезвычайной ситуации, чтобы задействовать вооруженные силы в восстановлении контроля. Он объявил, что в стране происходит внутренний вооруженный конфликт и приказал армии нейтрализовать 22 преступные группировки, насчитывающие десятки тысяч участников. Действия правительства вызвали волну беспорядков. В ночь на вторник преступники начали жечь автомобили и автобусы, в Гуаякиле произошли взрывы. 2024-01-10T13:27 true PT0M55S

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в мире, эквадор, гуаякиль, кито, беспорядки в эквадоре