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В ГД заявили, что инициатива Даванкова о доносах уже регулируется УК - РИА Новости, 10.01.2024
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14:55 10.01.2024 (обновлено: 15:12 10.01.2024)
https://ria.ru/20240110/donos-1920526915.html
В ГД заявили, что инициатива Даванкова о доносах уже регулируется УК
В ГД заявили, что инициатива Даванкова о доносах уже регулируется УК - РИА Новости, 10.01.2024
В ГД заявили, что инициатива Даванкова о доносах уже регулируется УК
Первый замглавы комитета по госстроительству ГД Даниил Бессарабов, комментируя РИА Новости инициативу вице-спикера ГД от "Новых людей" и кандидата в президенты... РИА Новости, 10.01.2024
2024-01-10T14:55
2024-01-10T15:12
общество
владислав даванков
даниил бессарабов
россия
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МОСКВА, 10 янв – РИА Новости. Первый замглавы комитета по госстроительству ГД Даниил Бессарабов, комментируя РИА Новости инициативу вице-спикера ГД от "Новых людей" и кандидата в президенты РФ Владислава Даванкова о наказании "серийных доносчиков", сообщил, что данная тематика уже регулируется конкретной статьей Уголовного кодекса РФ. Даванков рассказал РИА Новости, что фракция подготовила законопроект о наказании "серийных доносчиков", которые ради пиара постоянно пишут запросы в правоохранительные органы по сенсационным темам, при этом часто правоохранители никаких нарушений не находят. Также он добавил, что УК можно разбить на две части: наказания за реальные преступления, к которым относятся убийства, насилие, мошенничество, воровство и вторая - наказания за слова или поведение, которые могут дискредитировать человека. "С уважением отношусь к инициативам коллег, однако отмечу, что на данный момент Уголовный кодекс РФ уже поделен на две части. Есть общая часть – она об основных понятиях: что такое преступление, наказание и т.д. В особенной части закреплены конкретные преступления и наказания за них. Сама идея о том, что нужно ввести ответственность за деяния, о которых говорится в инициативе, не нова – в кодексе есть статья 306 "Заведомо ложный донос". Новелла – это, конечно, хорошо, но нужно помнить фундаментальные основы уголовного права, которые проходили испытание временем", - сообщил Бессарабов.
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общество, владислав даванков, даниил бессарабов, россия
Общество, Владислав Даванков, Даниил Бессарабов, Россия
В ГД заявили, что инициатива Даванкова о доносах уже регулируется УК

Депутат Бессарабов: инициатива о серийных доносчиках уже регулируется УК

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкВ здании Государственной Думы РФ
В здании Государственной Думы РФ - РИА Новости, 1920, 10.01.2024
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МОСКВА, 10 янв – РИА Новости. Первый замглавы комитета по госстроительству ГД Даниил Бессарабов, комментируя РИА Новости инициативу вице-спикера ГД от "Новых людей" и кандидата в президенты РФ Владислава Даванкова о наказании "серийных доносчиков", сообщил, что данная тематика уже регулируется конкретной статьей Уголовного кодекса РФ.
Даванков рассказал РИА Новости, что фракция подготовила законопроект о наказании "серийных доносчиков", которые ради пиара постоянно пишут запросы в правоохранительные органы по сенсационным темам, при этом часто правоохранители никаких нарушений не находят. Также он добавил, что УК можно разбить на две части: наказания за реальные преступления, к которым относятся убийства, насилие, мошенничество, воровство и вторая - наказания за слова или поведение, которые могут дискредитировать человека.
«
"С уважением отношусь к инициативам коллег, однако отмечу, что на данный момент Уголовный кодекс РФ уже поделен на две части. Есть общая часть – она об основных понятиях: что такое преступление, наказание и т.д. В особенной части закреплены конкретные преступления и наказания за них. Сама идея о том, что нужно ввести ответственность за деяния, о которых говорится в инициативе, не нова – в кодексе есть статья 306 "Заведомо ложный донос". Новелла – это, конечно, хорошо, но нужно помнить фундаментальные основы уголовного права, которые проходили испытание временем", - сообщил Бессарабов.
Здание Государственной думы России - РИА Новости, 1920, 04.12.2023
В Госдуме обсуждают введение наказания за ложный донос на семью
4 декабря 2023, 11:25
 
ОбществоВладислав ДаванковДаниил БессарабовРоссия
 
 
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