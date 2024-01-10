https://ria.ru/20240110/detsad-1920447559.html
СК завел дело из-за испорченного мяса в красноярском детсаду
СК завел дело из-за испорченного мяса в красноярском детсаду - РИА Новости, 10.01.2024
СК завел дело из-за испорченного мяса в красноярском детсаду
Следователи возбудили уголовное дело по факту нарушений в детском саду Минусинска на юге Красноярского края, где готовили еду из мяса с кишечной палочкой в... РИА Новости, 10.01.2024
2024-01-10T10:08
2024-01-10T10:08
2024-01-10T10:12
происшествия
минусинск
красноярский край
следственный комитет россии (ск рф)
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
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КРАСНОЯРСК, 10 янв - РИА Новости. Следователи возбудили уголовное дело по факту нарушений в детском саду Минусинска на юге Красноярского края, где готовили еду из мяса с кишечной палочкой в антисанитарных условиях, сообщает ГСУСК региона. Ранее прокуратура сообщила, что в ходе совместной проверки с Роспотребнадзоре в детсаду №19 вскрылись "ненадлежащее качество мясной продукции и состояние пищеблока". Прокуратура поставила вопрос о возбуждении уголовного дела, а глава городского управления образования получил предостережение - испорченная говядина от того же поставщика в другие дошкольные учреждения попасть не должна. "По факту поставки некачественной мясной продукции и приготовления из нее пищи в одном из детских садов... Минусинска возбуждено уголовное дело по... пункту "б" части 2 статьи 238 УК РФ (выполнение работ и оказание услуг для детей в возрасте до шести лет, не отвечающих требованиям безопасности)", - говорится в релизе. По версии следствия, 5 июня 2023 года между детским садом и фирмой-поставщиком заключен контракт на поставку продуктов, в том числе замороженной говядины. В конце декабря 2023 года кладовщик выдала повару мясо, на котором "имелась зелень неизвестного происхождения", а от мяса "исходил неприятный запах". "В результате отобранных проб в мясе говядины обнаружены бактерии группы кишечных палочек (колиформы), а также превышено количество мезофильных аэробных и факультативно анаэробных микроорганизмов... При употреблении данного мяса говядины при определенных условиях возможен риск отравления", - сообщает следствие. Также на пищеблоке выявлены многочисленные нарушения санитарных норм.
https://ria.ru/20210322/otravlenie-1602164164.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, минусинск, красноярский край, следственный комитет россии (ск рф), федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
Происшествия, Минусинск, Красноярский край, Следственный комитет России (СК РФ), Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)
СК завел дело из-за испорченного мяса в красноярском детсаду
СК возбудил дело из-за еды из мяса с кишечной палочкой в детсаду в Минусинске
КРАСНОЯРСК, 10 янв - РИА Новости. Следователи возбудили уголовное дело по факту нарушений в детском саду Минусинска на юге Красноярского края, где готовили еду из мяса с кишечной палочкой в антисанитарных условиях, сообщает ГСУСК региона.
Ранее прокуратура сообщила, что в ходе совместной проверки с Роспотребнадзоре в детсаду №19 вскрылись "ненадлежащее качество мясной продукции и состояние пищеблока". Прокуратура поставила вопрос о возбуждении уголовного дела, а глава городского управления образования получил предостережение - испорченная говядина от того же поставщика в другие дошкольные учреждения попасть не должна.
"По факту поставки некачественной мясной продукции и приготовления из нее пищи в одном из детских садов... Минусинска возбуждено уголовное дело по... пункту "б" части 2 статьи 238 УК РФ (выполнение работ и оказание услуг для детей в возрасте до шести лет, не отвечающих требованиям безопасности)", - говорится в релизе.
По версии следствия, 5 июня 2023 года между детским садом и фирмой-поставщиком заключен контракт на поставку продуктов, в том числе замороженной говядины. В конце декабря 2023 года кладовщик выдала повару мясо, на котором "имелась зелень неизвестного происхождения", а от мяса "исходил неприятный запах".
"В результате отобранных проб в мясе говядины обнаружены бактерии группы кишечных палочек (колиформы), а также превышено количество мезофильных аэробных и факультативно анаэробных микроорганизмов... При употреблении данного мяса говядины при определенных условиях возможен риск отравления", - сообщает следствие.
Также на пищеблоке выявлены многочисленные нарушения санитарных норм.
Врач рассказал, какие продукты чаще всего вызывают отравление