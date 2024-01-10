https://ria.ru/20240110/delegatsiya-1920605435.html

Делегация турецкого университета с сыном Эрдогана посетила МГУ и РУДН

Делегация турецкого университета с сыном Эрдогана посетила МГУ и РУДН - РИА Новости, 10.01.2024

Делегация турецкого университета с сыном Эрдогана посетила МГУ и РУДН

Делегация турецкого университета Ибн Халдун во главе с сыном президента Турции Реджепа Эрдогана Билалом Эрдоганом посетила МГУ и РУДН; как сообщили РИА Новости... РИА Новости, 10.01.2024

2024-01-10T19:43

2024-01-10T19:43

2024-01-10T20:47

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рудн

мгу имени м. в. ломоносова

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МОСКВА, 10 янв - РИА Новости. Делегация турецкого университета Ибн Халдун во главе с сыном президента Турции Реджепа Эрдогана Билалом Эрдоганом посетила МГУ и РУДН; как сообщили РИА Новости в вузах, стороны обсудили перспективы сотрудничества. Билал Эрдоган занимает пост зампредседателя попечительского университета Ибн Халдун. "Ректор МГУ имени М.В. Ломоносова, президент Российского союза ректоров академик Виктор Садовничий встретился с делегацией Университета Ибн Халдун (Турция) и послом Турецкой Республики в Российской Федерации Танжу Бильгичем. В состав делегации вошли: Атилла Аркан, президент университета Ибн Халдун, Билал Эрдоган, заместитель председателя попечительского совета университета", - говорится в сообщении пресс-службы МГУ. В РУДН также сообщили, что 10 января состоялся визит делегации в вуз, делегацию турецкого университета возглавил профессор Билал Эрдоган, стороны обсудили возможные инициативы для развития межвузовских научных и академических отношений. Основные взгляды Университета Ибн Халдун на дальнейшее взаимодействие представил ректор - профессор Атилла Аркан, среди направлений сотрудничества были названы исследования социо-гуманитарного направления, в частности – философии, миграционных процессов, юриспруденции, также стороны затронули возможности академической мобильности студентов и преподавателей, отдельное внимание было посвящено изучению языков, в том числе – обучению студентов Университета Ибн Халдун русскому языку в онлайн-формате на Цифровом подготовительном факультете, добавили в пресс-службе РУДН. В пресс-службе МГУ сообщили, что кроме Эрдогана и Аркана в состав делегации вошли доцент университета Зейнеп Аркан, директор Центра Евразийских исследований Ясар Сари, замдиректора Центра Евразийских исследований Наджиба Мустафаева, руководитель языковой школы университета Фуркан Алпат, директор международного офиса Энес Йалман. "В начале встречи ректор Московского университета Виктор Антонович поприветствовал гостей и рассказал об истории университета. В своей речи он упомянул историю главного здания МГУ, Инновационный научно-технологический центр МГУ "Воробьевы горы", который на данный момент все еще продолжает строиться, подготовку к 270-летию Московского университета, которое состоится уже в следующем году, также об основных крупных проектах Московского университета, которые обсуждаются и поддерживаются попечительским советом МГУ, председателем которого является президент Российской Федерации Владимир Путин", - подчеркнули в МГУ. Как добавили в МГУ, вуз активно развивает сотрудничество с турецкими партнерами, сам Садовничий не раз бывал в Турции и рассказал гостям об одном из визитов, а Билал Эрдоган поблагодарил ректора за гостеприимство и отметил, что для делегации это большая честь - оказаться в старейшем университете России, "прародителе" всех университетов в России. По данным вуза, Аркан отметил, что президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган является членом попечительского совета университета и уделяет большое внимание научно-образовательному развитию Турции, добавив, что в стране активно внедряются цифровые технологии, искусственный интеллект, развивается дистанционное образование, а Университет Ибн Халдун не отстает от общих тенденций и выходит на международный уровень. Аркан пригласил Садовничего посетить Турцию, после чего стороны обменялись предложениями по развитию сотрудничества, например, о создании совместного российско-турецкого исследовательского центра, подобного Центру Евразийских исследований имени Гейдара Алиева, проведении Форума ректоров университетов России и Турции в будущем, что, по мнению Садовничего, привело бы к укреплению контактов между странами. Также обсуждалось участие турецких компаний в проектах Инновационного научно-технологического центра МГУ "Воробьевы горы". Билал Эрдоган рассказал об Университете Ибн Халдуна, отметив, что вуз молодой, но очень динамично развивающийся, при его создании были поставлены амбициозные цели - распространить информацию о вузе по всему миру, чтобы создать университет международного уровня, который был бы в первую очередь исследовательским центром, где дисциплины преподаются на разных языках мира. Сегодня Университет Ибн Халдуна занимает первое место среди турецких вузов по количеству иностранных студентов, а также первое место по количеству студентов магистратуры, 90% студентов вуза обучаются на бюджетной основе, в университете преподавание ведется на трех основных языках - турецком, английском и арабском, заключили в МГУ.

https://ria.ru/20231204/otnosheniya-1913724625.html

https://ria.ru/20221216/sng-1839107980.html

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