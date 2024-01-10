https://ria.ru/20240110/chs-1920549141.html
Режим ЧС ввели в поселке под Воронежем, где упал боеприпас
Режим ЧС ввели в поселке под Воронежем, где упал боеприпас - РИА Новости, 10.01.2024
Режим ЧС ввели в поселке под Воронежем, где упал боеприпас
Режим чрезвычайной ситуации регионального масштаба ввели в поселке Петропавловка Воронежской области, где упавший боеприпас повредил более 100 жилых домов,... РИА Новости, 10.01.2024
2024-01-10T16:09
2024-01-10T16:09
2024-01-10T16:10
происшествия
воронежская область
острогожский район
воронеж
александр гусев (губернатор)
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ВОРОНЕЖ, 10 янв - РИА Новости. Режим чрезвычайной ситуации регионального масштаба ввели в поселке Петропавловка Воронежской области, где упавший боеприпас повредил более 100 жилых домов, сообщил губернатор региона Александр Гусев. Минобороны 2 января сообщило, что над поселком Петропавловка Острогожского района Воронежской области произошел аварийный сход боеприпаса при выполнении полета самолета ВКС. По информации Гусева, в результате ЧП никто не погиб, за медпомощью с легкими повреждениями обратились четыре человека. Правительство региона сообщило, что в поселке проживают 579 человек в 303 домах, а происшествие "затронуло более 100 домов". Восемь домов были полностью разрушены, десятки - повреждены. Как отмечали власти региона, девять наиболее пострадавших домов построят заново. "В населённом пункте завершают обследование повреждённого имущества. Нацелил коллег: по итогам работ жители должны получить дома и другие объекты с характеристиками не хуже, чем были. Как и обещал, проведём строительство, капитальный ремонт жилья, компенсируем утраченные автомобили и хозпостройки", - написал Гусев в своем Telegram-канале. Губернатор отметил, что власти будут следить за качеством восстановительных работ. "Но стоит и ещё одна задача — сделать всё в короткие сроки. Поэтому приняли решение ввести в посёлке режим ЧС регионального масштаба. Это, в частности, поможет ускорить выделение средств", - добавил Гусев.
https://radiosputnik.ru/20240108/proisshestvie-1920130871.html
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происшествия, воронежская область, острогожский район, воронеж, александр гусев (губернатор), воздушно-космические силы россии
Происшествия, Воронежская область, Острогожский район, Воронеж, Александр Гусев (губернатор), Воздушно-космические силы России
Режим ЧС ввели в поселке под Воронежем, где упал боеприпас
Режим ЧС регионального масштаба ввели в воронежском поселке, где упал боеприпас
ВОРОНЕЖ, 10 янв - РИА Новости.
Режим чрезвычайной ситуации регионального масштаба ввели в поселке Петропавловка Воронежской области, где упавший боеприпас повредил более 100 жилых домов, сообщил губернатор региона Александр Гусев
.
Минобороны 2 января сообщило, что над поселком Петропавловка Острогожского района
Воронежской области произошел аварийный сход боеприпаса при выполнении полета самолета ВКС
. По информации Гусева, в результате ЧП никто не погиб, за медпомощью с легкими повреждениями обратились четыре человека.
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Правительство региона сообщило, что в поселке проживают 579 человек в 303 домах, а происшествие "затронуло более 100 домов". Восемь домов были полностью разрушены, десятки - повреждены. Как отмечали власти региона, девять наиболее пострадавших домов построят заново.
"В населённом пункте завершают обследование повреждённого имущества. Нацелил коллег: по итогам работ жители должны получить дома и другие объекты с характеристиками не хуже, чем были. Как и обещал, проведём строительство, капитальный ремонт жилья, компенсируем утраченные автомобили и хозпостройки", - написал Гусев в своем Telegram-канале.
Губернатор отметил, что власти будут следить за качеством восстановительных работ.
"Но стоит и ещё одна задача — сделать всё в короткие сроки. Поэтому приняли решение ввести в посёлке режим ЧС регионального масштаба. Это, в частности, поможет ускорить выделение средств", - добавил Гусев.
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