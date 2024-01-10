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На форуме "Родные-Любимые" пара, воспитавшая 22 ребенка, представит Бурятию - РИА Новости, 10.01.2024
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13:54 10.01.2024
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На форуме "Родные-Любимые" пара, воспитавшая 22 ребенка, представит Бурятию
На форуме "Родные-Любимые" пара, воспитавшая 22 ребенка, представит Бурятию - РИА Новости, 10.01.2024
На форуме "Родные-Любимые" пара, воспитавшая 22 ребенка, представит Бурятию
Супруги Гармаевы из Курумканского района Бурятии, воспитавшие 22 ребенка, представят республику на Всероссийском семейном форуме "Родные-Любимые", сообщает... РИА Новости, 10.01.2024
2024-01-10T13:54
2024-01-10T13:54
выставка-форум "россия"
выставка-форум "россия"
курумканский район
москва
алексей цыденов
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УЛАН-УДЭ, 10 янв – РИА Новости. Супруги Гармаевы из Курумканского района Бурятии, воспитавшие 22 ребенка, представят республику на Всероссийском семейном форуме "Родные-Любимые", сообщает пресс-служба регионального правительства. Форум "Родные-Любимые" стартует 19 января на выставке "Россия" на ВДНХ в Москве и откроет Год семьи. Участниками форума станут более 1000 человек – это семьи, внесшие значительный вклад в развитие России. "Бурятию представит семья Гармаевых из Курумканского района, воспитавшие 22 ребенка", - говорится в сообщении. Отмечается, что супруги Гармаевы воспитали двух родных сыновей и 20 приемных детей. Перед Новым годом глава Бурятии Алексей Цыденов вручил Сергею Мунхоевичу и Валентине Зориктуевне медаль "За верность родительскому долгу".
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выставка-форум "россия", курумканский район, москва, алексей цыденов
Выставка-форум "Россия", Выставка-форум "Россия", Курумканский район, Москва, Алексей Цыденов
На форуме "Родные-Любимые" пара, воспитавшая 22 ребенка, представит Бурятию

На форуме "Родные-Любимые" пара, воспитавшая 22 ребенка, представит Бурятию

© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанкМеждународная выставка-форум "Россия"
Международная выставка-форум Россия
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УЛАН-УДЭ, 10 янв – РИА Новости. Супруги Гармаевы из Курумканского района Бурятии, воспитавшие 22 ребенка, представят республику на Всероссийском семейном форуме "Родные-Любимые", сообщает пресс-служба регионального правительства.
Форум "Родные-Любимые" стартует 19 января на выставке "Россия" на ВДНХ в Москве и откроет Год семьи. Участниками форума станут более 1000 человек – это семьи, внесшие значительный вклад в развитие России.
Катание на печи и игра в снежки: русская зима на выставке-форуме "Россия"
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Выставка-форум "Россия" продолжает удивлять посетителей.

Международная выставка-форум Россия

Выставка-форум "Россия" продолжает удивлять посетителей.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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1 из 19
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Для гостей работает 131 экспозиция.

Павильон №19 АТОМ

Для гостей работает 131 экспозиция.

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2 из 19
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На выставке прошел День Донецкой Народной Республики.

Международная выставка-форум Россия

На выставке прошел День Донецкой Народной Республики.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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3 из 19
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Особое внимание уделили достижениям региона и планам развития.

Международная выставка-форум Россия

Особое внимание уделили достижениям региона и планам развития.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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4 из 19
© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанк

Перед гостями выступили творческие коллективы из ДНР.

Международная выставка-форум Россия

Перед гостями выступили творческие коллективы из ДНР.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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5 из 19
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Художественный руководитель Московского театра Олега Табакова Владимир Машков на выставке-форуме "Россия".

Художественный руководитель Московского театра Олега Табакова Владимир Машков

Художественный руководитель Московского театра Олега Табакова Владимир Машков на выставке-форуме "Россия".

© Фотохост-агентство РИА Новости
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6 из 19
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В рамках проекта #ПЕСНИВЕЛИКОЙСТРАНЫ в павильоне "Атом" проводят концерты.

Певец Тимур Ведерников на концерте проекта #ПЕСНИВЕЛИКОЙСТРАНЫ

В рамках проекта #ПЕСНИВЕЛИКОЙСТРАНЫ в павильоне "Атом" проводят концерты.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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7 из 19
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Восьмого января прошел День Севастополя.

Концерт – презентация Севастополь - город героев на Международной выставке-форуме Россия

Восьмого января прошел День Севастополя.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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8 из 19
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Молодожены Денис и Виктория сыграли "флотскую" свадьбу.

Молодожены из Севастополя Денис и Виктория на Международной выставке-форуме Россия

Молодожены Денис и Виктория сыграли "флотскую" свадьбу.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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9 из 19
© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанк

Каждый регион демонстрирует свои достижения и культурные традиции.

Международная выставка-форум Россия

Каждый регион демонстрирует свои достижения и культурные традиции.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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10 из 19
© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанк

Для гостей организовали встречу с космонавтом Антоном Шкаплеровым.

Заместитель начальника управления федерального государственного бюджетного учреждения Научно-исследовательский испытательный центр подготовки космонавтов имени Ю.А.Гагарина Антон Шкаплеров

Для гостей организовали встречу с космонавтом Антоном Шкаплеровым.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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11 из 19
© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанк

Выставку "Россия" посетили 380 детей из российских регионов.

Международная выставка-форум Россия

Выставку "Россия" посетили 380 детей из российских регионов.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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12 из 19
© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанк

Состоялся мастер-класс по семеновской росписи матрешек в рамках проекта "Елки России".

Мастер-класс по семеновской росписи матрешек в рамках проекта Елки России

Состоялся мастер-класс по семеновской росписи матрешек в рамках проекта "Елки России".

© Фотохост-агентство РИА Новости
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13 из 19
© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанк

Прошел рождественский концерт симфонического оркестра имени С. В. Рахманинова.

Рождественский концерт симфонического оркестра имени С. В. Рахманинова на Международной выставке-форуме Россия

Прошел рождественский концерт симфонического оркестра имени С. В. Рахманинова.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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14 из 19
© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанк

Гости смогли увидеть "Новогоднюю сказку" от МГИК.

Новогодняя сказка от МГИК на Международной выставке-форуме Россия

Гости смогли увидеть "Новогоднюю сказку" от МГИК.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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15 из 19
© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанк

В рамках форума организовали фестиваль "Русская зима".

Международная выставка-форум Россия

В рамках форума организовали фестиваль "Русская зима".

© Фотохост-агентство РИА Новости
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16 из 19
© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанк

Каждый его день посвятили одному из сказочных героев.

Международная выставка-форум Россия

Каждый его день посвятили одному из сказочных героев.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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17 из 19
© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанк

Посетители смогли покататься на печи и поиграть в снежки.

Международная выставка-форум Россия

Посетители смогли покататься на печи и поиграть в снежки.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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18 из 19
© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанк

На главной уличной сцене продолжаются яркие концерты.

Международная выставка-форум Россия

На главной уличной сцене продолжаются яркие концерты.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
19 из 19

Выставка-форум "Россия" продолжает удивлять посетителей.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
1 из 19

Для гостей работает 131 экспозиция.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
2 из 19

На выставке прошел День Донецкой Народной Республики.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
3 из 19

Особое внимание уделили достижениям региона и планам развития.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
4 из 19

Перед гостями выступили творческие коллективы из ДНР.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
5 из 19

Художественный руководитель Московского театра Олега Табакова Владимир Машков на выставке-форуме "Россия".

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
6 из 19

В рамках проекта #ПЕСНИВЕЛИКОЙСТРАНЫ в павильоне "Атом" проводят концерты.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
7 из 19

Восьмого января прошел День Севастополя.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
8 из 19

Молодожены Денис и Виктория сыграли "флотскую" свадьбу.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
9 из 19

Каждый регион демонстрирует свои достижения и культурные традиции.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
10 из 19

Для гостей организовали встречу с космонавтом Антоном Шкаплеровым.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
11 из 19

Выставку "Россия" посетили 380 детей из российских регионов.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
12 из 19

Состоялся мастер-класс по семеновской росписи матрешек в рамках проекта "Елки России".

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
13 из 19

Прошел рождественский концерт симфонического оркестра имени С. В. Рахманинова.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
14 из 19

Гости смогли увидеть "Новогоднюю сказку" от МГИК.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
15 из 19

В рамках форума организовали фестиваль "Русская зима".

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
16 из 19

Каждый его день посвятили одному из сказочных героев.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
17 из 19

Посетители смогли покататься на печи и поиграть в снежки.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
18 из 19

На главной уличной сцене продолжаются яркие концерты.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
19 из 19
"Бурятию представит семья Гармаевых из Курумканского района, воспитавшие 22 ребенка", - говорится в сообщении.
Отмечается, что супруги Гармаевы воспитали двух родных сыновей и 20 приемных детей. Перед Новым годом глава Бурятии Алексей Цыденов вручил Сергею Мунхоевичу и Валентине Зориктуевне медаль "За верность родительскому долгу".
Новогодняя сказка: международная выставка-форум "Россия"
© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанк

Возле главной уличной сцены организаторы провели шествия Дедов Морозов и различные конкурсы.

Выставка Россия. Парад Дедов Морозов

Возле главной уличной сцены организаторы провели шествия Дедов Морозов и различные конкурсы.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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1 из 15
© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанк

Участники "Движения первых" подготовили детское новогоднее театрализованное представление в павильоне "Дом молодежи".

Выставка Россия. Детское новогоднее театрализованное представление от участников Движения Первых

Участники "Движения первых" подготовили детское новогоднее театрализованное представление в павильоне "Дом молодежи".

© Фотохост-агентство РИА Новости
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2 из 15
© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанк

На территории ВДНХ работала интерактивная программа для семей с детьми — главными гостями выставки.

Работа выставки Россия

На территории ВДНХ работала интерактивная программа для семей с детьми — главными гостями выставки.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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3 из 15
© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанк

В павильоне "Просвещение/Десятилетие науки и технологий" прошла историческая елка.

Выставка Россия. Елка Знания: Историческая елка

В павильоне "Просвещение/Десятилетие науки и технологий" прошла историческая елка.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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4 из 15
© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанк

Перед входом на выставку посетителей встречали ледяные скульптуры.

Работа выставки Россия

Перед входом на выставку посетителей встречали ледяные скульптуры.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
5 из 15
© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанк

На главной уличной сцене состоялся концерт от компании VK.

Выставка Россия. Концерт VK

На главной уличной сцене состоялся концерт от компании VK.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
6 из 15
© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанк

Гостями выставки оказались жители всех 89 регионов России.

Работа выставки Россия

Гостями выставки оказались жители всех 89 регионов России.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
7 из 15
© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанк

Хедлайнером концерта VK стал музыкант DJ Groove.

Выставка Россия. Концерт VK

Хедлайнером концерта VK стал музыкант DJ Groove.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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8 из 15
© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанк

Посетители также участвовали в мастер-классах по актерскому мастерству и колядкам в павильоне "Российский космос: создавая будущее".

Выставка Россия. Новогодние каникулы с пользой. Мастер-классы по актерскому мастерству и колядкам

Посетители также участвовали в мастер-классах по актерскому мастерству и колядкам в павильоне "Российский космос: создавая будущее".

© Фотохост-агентство РИА Новости
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9 из 15
© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанк

Интерес вызвало рождественское световое шоу от "Движения первых", представленное у павильона "Первые в России – стране возможностей".

Выставка Россия. Рождественское световое шоу от Движения Первых

Интерес вызвало рождественское световое шоу от "Движения первых", представленное у павильона "Первые в России – стране возможностей".

© Фотохост-агентство РИА Новости
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10 из 15
© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанк

Гости наслаждались елками, празднично украшенными к Новому году.

Работа выставки Россия

Гости наслаждались елками, празднично украшенными к Новому году.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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11 из 15
© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанк

Для маленьких посетителей приготовили интерактивный мастер-класс по созданию новогоднего мультфильма.

Выставка Россия. Мульт-Елка. Интерактивный мастер-класс по созданию новогоднего мультфильма

Для маленьких посетителей приготовили интерактивный мастер-класс по созданию новогоднего мультфильма.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
12 из 15
© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанк

Интерактивный мастер-класс прошел в "Павильоне Сбера".

Выставка Россия. Мульт-Елка. Интерактивный мастер-класс по созданию новогоднего мультфильма

Интерактивный мастер-класс прошел в "Павильоне Сбера".

© Фотохост-агентство РИА Новости
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13 из 15
© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанк

Соок Ирей (тувинский Дед Мороз) принял участие в параде волшебников.

Выставка Россия. Парад Дедов Морозов

Соок Ирей (тувинский Дед Мороз) принял участие в параде волшебников.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
14 из 15
© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанк

Посетители выставки смогли увидеть рождественский вертеп в павильоне №75.

Работа выставки Россия

Посетители выставки смогли увидеть рождественский вертеп в павильоне №75.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
15 из 15

Возле главной уличной сцены организаторы провели шествия Дедов Морозов и различные конкурсы.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
1 из 15

Участники "Движения первых" подготовили детское новогоднее театрализованное представление в павильоне "Дом молодежи".

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
2 из 15

На территории ВДНХ работала интерактивная программа для семей с детьми — главными гостями выставки.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
3 из 15

В павильоне "Просвещение/Десятилетие науки и технологий" прошла историческая елка.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
4 из 15

Перед входом на выставку посетителей встречали ледяные скульптуры.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
5 из 15

На главной уличной сцене состоялся концерт от компании VK.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
6 из 15

Гостями выставки оказались жители всех 89 регионов России.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
7 из 15

Хедлайнером концерта VK стал музыкант DJ Groove.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
8 из 15

Посетители также участвовали в мастер-классах по актерскому мастерству и колядкам в павильоне "Российский космос: создавая будущее".

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
9 из 15

Интерес вызвало рождественское световое шоу от "Движения первых", представленное у павильона "Первые в России – стране возможностей".

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
10 из 15

Гости наслаждались елками, празднично украшенными к Новому году.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
11 из 15

Для маленьких посетителей приготовили интерактивный мастер-класс по созданию новогоднего мультфильма.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
12 из 15

Интерактивный мастер-класс прошел в "Павильоне Сбера".

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
13 из 15

Соок Ирей (тувинский Дед Мороз) принял участие в параде волшебников.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
14 из 15

Посетители выставки смогли увидеть рождественский вертеп в павильоне №75.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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15 из 15
 
Выставка-форум "Россия"Выставка-форум "Россия"Курумканский районМоскваАлексей Цыденов
 
 
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