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На форуме "Родные-Любимые" пара, воспитавшая 22 ребенка, представит Бурятию

На форуме "Родные-Любимые" пара, воспитавшая 22 ребенка, представит Бурятию - РИА Новости, 10.01.2024

На форуме "Родные-Любимые" пара, воспитавшая 22 ребенка, представит Бурятию

Супруги Гармаевы из Курумканского района Бурятии, воспитавшие 22 ребенка, представят республику на Всероссийском семейном форуме "Родные-Любимые", сообщает... РИА Новости, 10.01.2024

2024-01-10T13:54

2024-01-10T13:54

2024-01-10T13:54

выставка-форум "россия"

выставка-форум "россия"

курумканский район

москва

алексей цыденов

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УЛАН-УДЭ, 10 янв – РИА Новости. Супруги Гармаевы из Курумканского района Бурятии, воспитавшие 22 ребенка, представят республику на Всероссийском семейном форуме "Родные-Любимые", сообщает пресс-служба регионального правительства. Форум "Родные-Любимые" стартует 19 января на выставке "Россия" на ВДНХ в Москве и откроет Год семьи. Участниками форума станут более 1000 человек – это семьи, внесшие значительный вклад в развитие России. "Бурятию представит семья Гармаевых из Курумканского района, воспитавшие 22 ребенка", - говорится в сообщении. Отмечается, что супруги Гармаевы воспитали двух родных сыновей и 20 приемных детей. Перед Новым годом глава Бурятии Алексей Цыденов вручил Сергею Мунхоевичу и Валентине Зориктуевне медаль "За верность родительскому долгу".

курумканский район

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выставка-форум "россия", курумканский район, москва, алексей цыденов