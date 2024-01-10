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Боевики "Аш-Шабаб"* убили пассажира захваченного вертолета ООН в Сомали - РИА Новости, 10.01.2024
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23:23 10.01.2024 (обновлено: 23:25 10.01.2024)
https://ria.ru/20240110/boeviki-1920630570.html
Боевики "Аш-Шабаб"* убили пассажира захваченного вертолета ООН в Сомали
Боевики "Аш-Шабаб"* убили пассажира захваченного вертолета ООН в Сомали - РИА Новости, 10.01.2024
Боевики "Аш-Шабаб"* убили пассажира захваченного вертолета ООН в Сомали
Боевики сомалийской радикальной исламистской группировки "Аш-Шабаб"* ("Движение молодых моджахедов") убили одного из пассажиров захваченного вертолета ООН и... РИА Новости, 10.01.2024
2024-01-10T23:23
2024-01-10T23:25
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МОСКВА, 10 янв - РИА Новости. Боевики сомалийской радикальной исламистской группировки "Аш-Шабаб"* ("Движение молодых моджахедов") убили одного из пассажиров захваченного вертолета ООН и удерживают других в заложниках, передает агентство Bloomberg со ссылкой на министра внутренней безопасности региона Галмудуг Мохамеда Абди Адана. Ранее портал Garowe Online со ссылкой на источники сообщил, что вертолет ООН, предположительно, с оружием на борту, "ненамеренно" приземлился в Сомали на контролируемой группировкой "Аш-Шабаб"* территории, по меньшей мере семь сотрудников организации могут удерживаться группировкой. "Двое из семи пассажиров, среди которых гражданин Сомали, смогли сбежать с винтовками, но один из пытавшихся сбежать был убит боевиками. Боевики взяли в заложники оставшихся после падения вертолета людей", — сообщил агентству в телефонном разговоре министр. Радикальная исламистская группировка "Аш-Шабаб"*, базирующаяся в Сомали, имеет тесные связи с международной террористической организацией "Аль-Каида"*. Она ведет вооруженную борьбу против центрального правительства Сомали и препятствует гуманитарной деятельности ООН. США наносят регулярные удары по позициям "Аш-Шабаб"*.* Запрещенные в России террористические организации.
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в мире, сомали, россия, сша, оон, аль-каида
В мире, Сомали, Россия, США, ООН, Аль-Каида
Боевики "Аш-Шабаб"* убили пассажира захваченного вертолета ООН в Сомали

Боевики "Аш-Шабаб" убили пассажира вертолета ООН в Сомали и взяли заложников

© AP Photo / Mohamed Sheikh NorЧлен группировки "Аш-Шабаб"*
Член группировки Аш-Шабаб* - РИА Новости, 1920, 10.01.2024
© AP Photo / Mohamed Sheikh Nor
Член группировки "Аш-Шабаб"*. Архивное фото
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МОСКВА, 10 янв - РИА Новости. Боевики сомалийской радикальной исламистской группировки "Аш-Шабаб"* ("Движение молодых моджахедов") убили одного из пассажиров захваченного вертолета ООН и удерживают других в заложниках, передает агентство Bloomberg со ссылкой на министра внутренней безопасности региона Галмудуг Мохамеда Абди Адана.
Ранее портал Garowe Online со ссылкой на источники сообщил, что вертолет ООН, предположительно, с оружием на борту, "ненамеренно" приземлился в Сомали на контролируемой группировкой "Аш-Шабаб"* территории, по меньшей мере семь сотрудников организации могут удерживаться группировкой.
"Двое из семи пассажиров, среди которых гражданин Сомали, смогли сбежать с винтовками, но один из пытавшихся сбежать был убит боевиками. Боевики взяли в заложники оставшихся после падения вертолета людей", — сообщил агентству в телефонном разговоре министр.
Радикальная исламистская группировка "Аш-Шабаб"*, базирующаяся в Сомали, имеет тесные связи с международной террористической организацией "Аль-Каида"*. Она ведет вооруженную борьбу против центрального правительства Сомали и препятствует гуманитарной деятельности ООН. США наносят регулярные удары по позициям "Аш-Шабаб"*.
Миротворцы ООН - РИА Новости, 1920, 17.11.2023
США и ЕС продвигают план о размещении миротворцев ООН в Газе, пишут СМИ
17 ноября 2023, 06:49
* Запрещенные в России террористические организации.
 
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