https://ria.ru/20240110/boeviki-1920630570.html

Боевики "Аш-Шабаб"* убили пассажира захваченного вертолета ООН в Сомали

Боевики "Аш-Шабаб"* убили пассажира захваченного вертолета ООН в Сомали - РИА Новости, 10.01.2024

Боевики "Аш-Шабаб"* убили пассажира захваченного вертолета ООН в Сомали

Боевики сомалийской радикальной исламистской группировки "Аш-Шабаб"* ("Движение молодых моджахедов") убили одного из пассажиров захваченного вертолета ООН и... РИА Новости, 10.01.2024

2024-01-10T23:23

2024-01-10T23:23

2024-01-10T23:25

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МОСКВА, 10 янв - РИА Новости. Боевики сомалийской радикальной исламистской группировки "Аш-Шабаб"* ("Движение молодых моджахедов") убили одного из пассажиров захваченного вертолета ООН и удерживают других в заложниках, передает агентство Bloomberg со ссылкой на министра внутренней безопасности региона Галмудуг Мохамеда Абди Адана. Ранее портал Garowe Online со ссылкой на источники сообщил, что вертолет ООН, предположительно, с оружием на борту, "ненамеренно" приземлился в Сомали на контролируемой группировкой "Аш-Шабаб"* территории, по меньшей мере семь сотрудников организации могут удерживаться группировкой. "Двое из семи пассажиров, среди которых гражданин Сомали, смогли сбежать с винтовками, но один из пытавшихся сбежать был убит боевиками. Боевики взяли в заложники оставшихся после падения вертолета людей", — сообщил агентству в телефонном разговоре министр. Радикальная исламистская группировка "Аш-Шабаб"*, базирующаяся в Сомали, имеет тесные связи с международной террористической организацией "Аль-Каида"*. Она ведет вооруженную борьбу против центрального правительства Сомали и препятствует гуманитарной деятельности ООН. США наносят регулярные удары по позициям "Аш-Шабаб"*.* Запрещенные в России террористические организации.

https://ria.ru/20231117/mirotvortsy-1909995160.html

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в мире, сомали, россия, сша, оон, аль-каида