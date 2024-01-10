Боевики "Аш-Шабаб"* убили пассажира захваченного вертолета ООН в Сомали
Боевики "Аш-Шабаб" убили пассажира вертолета ООН в Сомали и взяли заложников
© AP Photo / Mohamed Sheikh NorЧлен группировки "Аш-Шабаб"*
© AP Photo / Mohamed Sheikh Nor
Член группировки "Аш-Шабаб"*. Архивное фото
МОСКВА, 10 янв - РИА Новости. Боевики сомалийской радикальной исламистской группировки "Аш-Шабаб"* ("Движение молодых моджахедов") убили одного из пассажиров захваченного вертолета ООН и удерживают других в заложниках, передает агентство Bloomberg со ссылкой на министра внутренней безопасности региона Галмудуг Мохамеда Абди Адана.
Ранее портал Garowe Online со ссылкой на источники сообщил, что вертолет ООН, предположительно, с оружием на борту, "ненамеренно" приземлился в Сомали на контролируемой группировкой "Аш-Шабаб"* территории, по меньшей мере семь сотрудников организации могут удерживаться группировкой.
"Двое из семи пассажиров, среди которых гражданин Сомали, смогли сбежать с винтовками, но один из пытавшихся сбежать был убит боевиками. Боевики взяли в заложники оставшихся после падения вертолета людей", — сообщил агентству в телефонном разговоре министр.
Радикальная исламистская группировка "Аш-Шабаб"*, базирующаяся в Сомали, имеет тесные связи с международной террористической организацией "Аль-Каида"*. Она ведет вооруженную борьбу против центрального правительства Сомали и препятствует гуманитарной деятельности ООН. США наносят регулярные удары по позициям "Аш-Шабаб"*.
* Запрещенные в России террористические организации.