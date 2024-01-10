https://ria.ru/20240110/blinken-1920431352.html

СМИ: Блинкен потребовал от премьера Греции новых поставок оружия Киеву

СМИ: Блинкен потребовал от премьера Греции новых поставок оружия Киеву - РИА Новости, 10.01.2024

СМИ: Блинкен потребовал от премьера Греции новых поставок оружия Киеву

Госсекретарь США Энтони Блинкен во время визита в Грецию потребовал от премьер-министра Кириакоса Мицотакиса поставить новые партии оружия Украине, пишет портал РИА Новости, 10.01.2024

2024-01-10T08:53

2024-01-10T08:53

2024-01-10T13:03

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реджеп тайип эрдоган

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АФИНЫ, 10 янв — РИА Новости. Госсекретарь США Энтони Блинкен во время визита в Грецию потребовал от премьер-министра Кириакоса Мицотакиса поставить новые партии оружия Украине, пишет портал Newsbreak в статье "Ультиматум Блинкена Мицотакису по новому оружию Украине". Мицотакис принимал Блинкена 6 января в родовом доме в Ханье на Крите. Госсекретарь прибыл туда из Стамбула после встреч с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом и главой МИД Хаканом Фиданом. В повестке переговоров были события на Ближнем Востоке, на Украине и стратегическое сотрудничество между Грецией и США, которое включает покупку истребителей F-35. Пресс-служба Мицотакиса по итогам переговоров сообщила, в частности, что госсекретарь США выразил благодарность за поддержку, которую Греция оказывала Украине с самого начала. "Визит Блинкена в Грецию превращается в настоящее Ватерлоо. Репортажи, возможно, сводятся к улыбкам и экскурсии по вилле Мицотакиса в Ханье, где он принимал госсекретаря США, но, похоже, события развиваются серьезно и крайне болезненно для Греции", — пишет портал.Так, утверждается в публикации, американский госсекретарь потребовал, чтобы Греция отправила на Украину новые системы вооружения, и даже поставил ультиматум в несколько дней. По оценке портала, речь идет о шантаже. "Греция уже отдала все, она разрушила национальную оборону, особенно на островах, чтобы укрепить Украину оборонными материалами. Что же остается? Что именно Блинкен хочет, чтобы мы послали Зеленскому, который терпит крах по всем фронтам? Только С-300? Или мы должны послать еще и F-16, руководствуясь логикой, что их заменят F-35?" — задается вопросом издание. Если Мицотакис поддастся шантажу, то он нанесет невообразимый ущерб национальным интересам Греции, приходит к выводу автор. Греция одной из первых на Западе стала помогать Украине оружием и военной техников. Уже 27 февраля 2022 года она отправила через Польшу 40 тонн техники на двух самолетах С-130, а затем продолжала поставки.При этом Афины заявляли, что не будут передавать модернизированные танки Leopard 2A6 и зенитно-ракетные комплексы С-300 российского производства, а также те системы вооружений, отправка которых может как-то ослабить обороноспособность Греции. Что касается С-300, то в Министерстве национальной обороны признавали, что для отправки этих комплексов на Украину требуется разрешение производителя. На вооружении греческой армии с 1990-х годов находятся российские зенитно-ракетные комплексы С-300 и "Тор-М1", войсковые зенитные ракетные комплексы "Оса-АКМ", противотанковые ракетные комплексы "Корнет-Е" и "Фагот", десантные корабли на воздушной подушке "Зубр", бронированные машины пехоты БМП. По данным российского Минобороны, военную помощь Украине оказывают 54 иностранных государства. С начала спецоперации они потратили на это уже более 200 миллиардов долларов.Россия не раз заявляла, что западная помощь не сулит Украине ничего хорошего и только затягивает конфликт, а транспорт с оружием становится законной целью для российской армии.

https://ria.ru/20240109/kuleba-1920180497.html

https://ria.ru/20240110/ukraina-1920378674.html

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