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Небензя назвал атаку ВСУ на Белгород спланированным военным преступлением - РИА Новости, 10.01.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
21:04 10.01.2024 (обновлено: 22:51 10.01.2024)
https://ria.ru/20240110/belgorod-1920627604.html
Небензя назвал атаку ВСУ на Белгород спланированным военным преступлением
Небензя назвал атаку ВСУ на Белгород спланированным военным преступлением - РИА Новости, 10.01.2024
Небензя назвал атаку ВСУ на Белгород спланированным военным преступлением
Атака ВСУ на Белгород была спланированным военным преступлением, которое должно было вызвать ужас у россиян, заявил на заседании СБ ООН постпред РФ при... РИА Новости, 10.01.2024
2024-01-10T21:04
2024-01-10T22:51
специальная военная операция на украине
киев
василий небензя
вячеслав гладков
белгород
вооруженные силы украины
россия
оон
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ООН, 10 янв – РИА Новости. Атака ВСУ на Белгород была спланированным военным преступлением, которое должно было вызвать ужас у россиян, заявил на заседании СБ ООН постпред РФ при организации Василий Небензя. По его словам, 30 декабря киевский режим, "подстрекаемый британскими и американскими консультантами, в бессильной злобе обстрелял кассетными боеприпасами из реактивных систем залпового огня жилые кварталы" Белгорода. Основной удар пришелся по рождественской ярмарке, где находились родители с детьми, указал Небензя. "Никаких военных объектов рядом не было. Именно туда Киев и целился. Это спланированное военное преступление было призвано вызвать ужас среди россиян. Однако от западных коллег не прозвучало ни слова сожаления", - подчеркнул постпред. Небензя напомнил, что некоторые из них даже оправдывали его. "Так, в частности, поступил МИД Франции, председательствующей сейчас в СБ, назвав террористические атаки Киева на Белгород реализацией права на самооборону... Прискорбно, что французская дипломатия, вслед за англосаксонской, настолько деградировала. Понимаете ли вы, что таким образом вы несете ответственность за эти военные преступления?" - спросил постпред. Днем 30 декабря губернатор региона Вячеслав Гладков сообщил, что украинские военные обстреляли центр Белгорода. В результате удара ВСУ погибли 25 человек, среди которых пять детей, 109 пострадали.
https://ria.ru/20240104/evropa-1919697606.html
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киев, василий небензя, вячеслав гладков, белгород, вооруженные силы украины, россия, оон, мид франции‎, происшествия, массированный обстрел центра белгорода
Специальная военная операция на Украине, Киев, Василий Небензя, Вячеслав Гладков, Белгород, Вооруженные силы Украины, Россия, ООН, МИД Франции‎, Происшествия, Массированный обстрел центра Белгорода
Небензя назвал атаку ВСУ на Белгород спланированным военным преступлением

Небензя назвал обстрел центра Белгорода спланированным военным преступлением ВСУ

© РИА Новости / Антон Вергун | Перейти в медиабанкЛюди в военной форме в центре Белгорода после удара украинских войск по городу
Люди в военной форме в центре Белгорода после удара украинских войск по городу - РИА Новости, 1920, 10.01.2024
© РИА Новости / Антон Вергун
Перейти в медиабанк
Люди в военной форме в центре Белгорода после удара украинских войск по городу
Читать ria.ru в
ООН, 10 янв – РИА Новости. Атака ВСУ на Белгород была спланированным военным преступлением, которое должно было вызвать ужас у россиян, заявил на заседании СБ ООН постпред РФ при организации Василий Небензя.
По его словам, 30 декабря киевский режим, "подстрекаемый британскими и американскими консультантами, в бессильной злобе обстрелял кассетными боеприпасами из реактивных систем залпового огня жилые кварталы" Белгорода. Основной удар пришелся по рождественской ярмарке, где находились родители с детьми, указал Небензя.
Последствия массированного обстрела Белгорода со стороны ВСУ
© Фото очевидца

Взрывы раздались около 15:00, после чего в небе над городом появился черный дым.

Обстрел центра Белгорода

Взрывы раздались около 15:00, после чего в небе над городом появился черный дым.

© Фото очевидца
1 из 8
© РИА Новости

Вскоре начала работать сирена, глава региона призвал жителей спуститься в укрытия. Спецслужбы перекрыли перекресток улицы Богдана Хмельницкого и проспекта Славы в центре Белгорода.

Последствия удара ВСУ по центру Белгорода

Вскоре начала работать сирена, глава региона призвал жителей спуститься в укрытия. Спецслужбы перекрыли перекресток улицы Богдана Хмельницкого и проспекта Славы в центре Белгорода.

© РИА Новости
2 из 8
© фото очевидца

В результате обстрела ВСУ повреждения получили Дом правительства Белгородской области и медколледж БелГУ.

Последствия обстрела Белгорода со стороны ВСУ

В результате обстрела ВСУ повреждения получили Дом правительства Белгородской области и медколледж БелГУ.

© фото очевидца
3 из 8
© фото очевидца

В городе запустили единую горячую линию по номеру "122" для приема заявок о повреждениях и пострадавших.

Последствия обстрела Белгорода со стороны ВСУ

В городе запустили единую горячую линию по номеру "122" для приема заявок о повреждениях и пострадавших.

© фото очевидца
4 из 8
© ГУ МЧС России по Белгородской области

Очевидец обстрела рассказал, что оперативные и экстренные службы прибыли на место практически моментально.

Ликвидация последствий обстрела Белгорода со стороны ВСУ. Кадр видео

Очевидец обстрела рассказал, что оперативные и экстренные службы прибыли на место практически моментально.

© ГУ МЧС России по Белгородской области
5 из 8
© РИА Новости

Несколько машин на улице Островского полностью выгорели. Автомобили стояли на парковке возле центрального городского парка. В соседних жилых домах выбиты стекла.

Последствия удара ВСУ по центру Белгорода

Несколько машин на улице Островского полностью выгорели. Автомобили стояли на парковке возле центрального городского парка. В соседних жилых домах выбиты стекла.

© РИА Новости
6 из 8
© фото очевидца

По поручению президента Путина в Белгород вылетела бригада Минздрава во главе с министром Михаилом Мурашко. Кроме того, туда отправили группу МЧС для оказания помощи пострадавшим.

Последствия обстрела Белгорода со стороны ВСУ

По поручению президента Путина в Белгород вылетела бригада Минздрава во главе с министром Михаилом Мурашко. Кроме того, туда отправили группу МЧС для оказания помощи пострадавшим.

© фото очевидца
7 из 8
© РИА Новости

После массированного обстрела в городе начались пожары. Поступили сообщения о десяти возгораниях, все они были ликвидированы спасателями.

Последствия удара ВСУ по центру Белгорода

После массированного обстрела в городе начались пожары. Поступили сообщения о десяти возгораниях, все они были ликвидированы спасателями.

© РИА Новости
8 из 8

Взрывы раздались около 15:00, после чего в небе над городом появился черный дым.

© Фото очевидца
1 из 8

Вскоре начала работать сирена, глава региона призвал жителей спуститься в укрытия. Спецслужбы перекрыли перекресток улицы Богдана Хмельницкого и проспекта Славы в центре Белгорода.

© РИА Новости
2 из 8

В результате обстрела ВСУ повреждения получили Дом правительства Белгородской области и медколледж БелГУ.

© фото очевидца
3 из 8

В городе запустили единую горячую линию по номеру "122" для приема заявок о повреждениях и пострадавших.

© фото очевидца
4 из 8

Очевидец обстрела рассказал, что оперативные и экстренные службы прибыли на место практически моментально.

© ГУ МЧС России по Белгородской области
5 из 8

Несколько машин на улице Островского полностью выгорели. Автомобили стояли на парковке возле центрального городского парка. В соседних жилых домах выбиты стекла.

© РИА Новости
6 из 8

По поручению президента Путина в Белгород вылетела бригада Минздрава во главе с министром Михаилом Мурашко. Кроме того, туда отправили группу МЧС для оказания помощи пострадавшим.

© фото очевидца
7 из 8

После массированного обстрела в городе начались пожары. Поступили сообщения о десяти возгораниях, все они были ликвидированы спасателями.

© РИА Новости
8 из 8
"Никаких военных объектов рядом не было. Именно туда Киев и целился. Это спланированное военное преступление было призвано вызвать ужас среди россиян. Однако от западных коллег не прозвучало ни слова сожаления", - подчеркнул постпред.
Небензя напомнил, что некоторые из них даже оправдывали его.
"Так, в частности, поступил МИД Франции, председательствующей сейчас в СБ, назвав террористические атаки Киева на Белгород реализацией права на самооборону... Прискорбно, что французская дипломатия, вслед за англосаксонской, настолько деградировала. Понимаете ли вы, что таким образом вы несете ответственность за эти военные преступления?" - спросил постпред.
Днем 30 декабря губернатор региона Вячеслав Гладков сообщил, что украинские военные обстреляли центр Белгорода. В результате удара ВСУ погибли 25 человек, среди которых пять детей, 109 пострадали.
Неразорвавшийся снаряд, обнаруженный в частном секторе Белгорода - РИА Новости, 1920, 04.01.2024
В Европе назвали убийства русских детей "актом самообороны"
4 января, 14:35
 
Специальная военная операция на УкраинеКиевВасилий НебензяВячеслав ГладковБелгородВооруженные силы УкраиныРоссияООНМИД Франции‎ПроисшествияМассированный обстрел центра Белгорода
 
 
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