https://ria.ru/20240110/belgorod-1920627604.html

Небензя назвал атаку ВСУ на Белгород спланированным военным преступлением

Небензя назвал атаку ВСУ на Белгород спланированным военным преступлением - РИА Новости, 10.01.2024

Небензя назвал атаку ВСУ на Белгород спланированным военным преступлением

Атака ВСУ на Белгород была спланированным военным преступлением, которое должно было вызвать ужас у россиян, заявил на заседании СБ ООН постпред РФ при... РИА Новости, 10.01.2024

2024-01-10T21:04

2024-01-10T21:04

2024-01-10T22:51

специальная военная операция на украине

киев

василий небензя

вячеслав гладков

белгород

вооруженные силы украины

россия

оон

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/1e/1919169959_0:331:3053:2048_1920x0_80_0_0_77099e104b0b7f170239afcfb7c285a6.jpg

ООН, 10 янв – РИА Новости. Атака ВСУ на Белгород была спланированным военным преступлением, которое должно было вызвать ужас у россиян, заявил на заседании СБ ООН постпред РФ при организации Василий Небензя. По его словам, 30 декабря киевский режим, "подстрекаемый британскими и американскими консультантами, в бессильной злобе обстрелял кассетными боеприпасами из реактивных систем залпового огня жилые кварталы" Белгорода. Основной удар пришелся по рождественской ярмарке, где находились родители с детьми, указал Небензя. "Никаких военных объектов рядом не было. Именно туда Киев и целился. Это спланированное военное преступление было призвано вызвать ужас среди россиян. Однако от западных коллег не прозвучало ни слова сожаления", - подчеркнул постпред. Небензя напомнил, что некоторые из них даже оправдывали его. "Так, в частности, поступил МИД Франции, председательствующей сейчас в СБ, назвав террористические атаки Киева на Белгород реализацией права на самооборону... Прискорбно, что французская дипломатия, вслед за англосаксонской, настолько деградировала. Понимаете ли вы, что таким образом вы несете ответственность за эти военные преступления?" - спросил постпред. Днем 30 декабря губернатор региона Вячеслав Гладков сообщил, что украинские военные обстреляли центр Белгорода. В результате удара ВСУ погибли 25 человек, среди которых пять детей, 109 пострадали.

https://ria.ru/20240104/evropa-1919697606.html

киев

белгород

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

киев, василий небензя, вячеслав гладков, белгород, вооруженные силы украины, россия, оон, мид франции‎, происшествия, массированный обстрел центра белгорода