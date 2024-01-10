https://ria.ru/20240110/belgorod-1920614298.html

Небензя рассказал о соучастии Чехии в теракте в Белгороде

Небензя рассказал о соучастии Чехии в теракте в Белгороде - РИА Новости, 10.01.2024

Небензя рассказал о соучастии Чехии в теракте в Белгороде

Чехия попыталась избежать ответственности за соучастие в теракте в Белгороде через поставку боеприпасов, когда побоялась появиться на заседании СБ ООН 30... РИА Новости, 10.01.2024

2024-01-10T20:41

2024-01-10T20:41

2024-01-10T20:41

специальная военная операция на украине

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ООН, 10 янв – РИА Новости. Чехия попыталась избежать ответственности за соучастие в теракте в Белгороде через поставку боеприпасов, когда побоялась появиться на заседании СБ ООН 30 декабря, заявил на заседании Совбеза постпред РФ при организации Василий Небензя. Россия ранее потребовала участия постпреда Чехии в заседании СБ ООН, чтобы тот дал разъяснения в связи с поставками вооружения Киеву, но постпред от участия в заседании отказался. "Весьма показательно поведение Чехии, которая, пытаясь сбежать от ответственности за соучастие в теракте в Белгороде через поставку боеприпасов, побоялась появиться на заседании СБ 30 декабря. Немудрено, ведь отвечать на глазах мировой общественности за гибель мирных жителей куда сложнее, чем прятаться за спинами "старших товарищей" по НАТО", - сказал Небензя. Днем в субботу белгородский губернатор Вячеслав Гладков сообщил, что украинские военные обстреляли центр Белгорода. По последним официальным данным, погиб 21 человек, включая трех детей, 110 человек, среди которых 17 - дети, пострадали, в тяжелом состоянии - 30 человек. Повреждены 30 многоквартирных домов, 344 квартиры, три частных дома, несколько соцобъектов, среди которых школа, лицей и детсад. Заведено уголовное дело по статьям "покушение на убийство", "убийство", "умышленное уничтожение/повреждение имущества". В Минобороны РФ сообщали, что средствами ПВО были перехвачены ракеты "Ольха" и большая часть реактивных снарядов РСЗО Vampire, несколько реактивных снарядов и кассетные части от сбитых ракет "Ольха" попали по Белгороду. Как отмечали в военном ведомстве, в случае прямого попадания кассетных боеприпасов РСЗО "Ольха" по Белгороду, а не их обломков, потерь среди мирного населения было бы несоизмеримо больше. В Минобороны также указывали, что ВСУ нанесли удар по Белгороду в попытке отвлечь внимание от поражений на фронте и спровоцировать российские войска на подобные действия, удар по Белгороду не останется безнаказанным.

https://ria.ru/20240104/evropa-1919697606.html

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