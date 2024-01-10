https://ria.ru/20240110/bastrykin-1920484748.html

Бастрыкин поручил проверить ситуацию с зарплатами на скорой помощи

Бастрыкин поручил проверить ситуацию с зарплатами на скорой помощи - РИА Новости, 10.01.2024

Бастрыкин поручил проверить ситуацию с зарплатами на скорой помощи

Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил организовать проверку по обращению медицинских работников Архангельской области о низкой... РИА Новости, 10.01.2024

2024-01-10T12:17

2024-01-10T12:17

2024-01-10T12:17

архангельская область

россия

александр бастрыкин

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МУРМАНСК, 10 янв – РИА Новости. Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил организовать проверку по обращению медицинских работников Архангельской области о низкой зарплате, сообщили в региональном СУСК РФ. "В социальной сети размещено обращение сотрудников скорой медицинской помощи Архангельска и Новодвинска по вопросу ненадлежащей оплаты их труда", - говорится в сообщении. По словам медиков, их заработная плата не соответствует требованиям федерального законодательства, в связи с чем они вынуждены работать в условиях повышенной сложности на нескольких ставках. Сообщается, что Бастрыкин дал поручение руководителю СУСК России по Архангельской области и Ненецкому автономному округу Алексею Попову провести проверку и доложить об установленных обстоятельствах. В региональном правительстве также отреагировали на открытое письмо медиков. Заместитель председателя правительства Архангельской области Игорь Скубенко сообщил, что в ближайшее время будет проведен детальный анализ структуры оплаты труда в отношении каждого медицинского работника Архангельской клинической станции скорой медицинской помощи. Поводом для разбора ситуации стало обращение ряда сотрудников учреждения по вопросу произведенной оплаты труда в последние месяцы 2023 года. Зампред подчеркнул, что по итогам 2023 года в сфере здравоохранения Архангельской области достигнуты все целевые показатели по уровню заработной платы, которые закреплены указами президента РФ. В то же время, чтобы исключить любые погрешности, связанные с выплатами в конце минувшего года, будет проведен детализированный и тщательный анализ по каждому конкретному сотруднику. "С этой ситуацией разбираюсь лично. Министерству здравоохранения Архангельской области даны поручения в самое ближайшее время представить развернутую информацию по структуре фонда оплаты труда по всем работникам Архангельской станции СМП, в том числе Новодвинской подстанции, которая входит в состав центрального учреждения", – сказал Скубенко, слова которого приводит пресс-служба правительства региона. Он также добавил, что будет организована встреча с коллективом, чтобы ответить на все вопросы. Местное издание 29.ru сообщило также, что медики скорой помощи увольняются с совместительства и остаются работать ровно на ставку. Сотрудники утверждают, что за ставку получают не более 39 тысяч рублей. Издание отмечает, что под обращением к главе государства поставили подписи 160 человек.

https://ria.ru/20240110/putin-1920470548.html

https://ria.ru/20231219/vrachi-1916824985.html

https://ria.ru/20231130/zarplaty-1912931046.html

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архангельская область, россия, александр бастрыкин