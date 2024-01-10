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Автобус с россиянами сломался на трассе в Казахстане

Автобус с россиянами сломался на трассе в Казахстане - РИА Новости, 10.01.2024

Автобус с россиянами сломался на трассе в Казахстане

В Акмолинской области Казахстана из сломавшегося автобуса на трассе Астана - Петропавловск эвакуировали 16 граждан России, сообщила пресс-служба министерства... РИА Новости, 10.01.2024

2024-01-10T09:36

2024-01-10T09:36

2024-01-10T09:36

казахстан

акмолинская область

россия

в мире

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АЛМА-АТА, 10 янв - РИА Новости. В Акмолинской области Казахстана из сломавшегося автобуса на трассе Астана - Петропавловск эвакуировали 16 граждан России, сообщила пресс-служба министерства внутренних дел республики в Telegram-канале. "Десятого января на трассе Астана - Петропавловск патрульные Айбол Кабдуалиев и Илья Кабдуалиев заметили автобус Hyundai с российским госномером, стоявший на обочине. По словам водителя, они ехали из Екатеринбурга в Караганду. В салоне автобуса мерзли 16 человек, один из них 6-летний ребенок. Его сразу перенесли в служебную автомашину полицейских, чтобы он смог согреться", - говорится в сообщении. Пассажиров доставили в ближайший пункт обогрева, а автобус отбуксировали на ремонт.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

казахстан, акмолинская область, россия, в мире