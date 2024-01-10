Рейтинг@Mail.ru
Автобус с россиянами сломался на трассе в Казахстане - РИА Новости, 10.01.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
09:36 10.01.2024
https://ria.ru/20240110/avtobus-1920440042.html
Автобус с россиянами сломался на трассе в Казахстане
Автобус с россиянами сломался на трассе в Казахстане - РИА Новости, 10.01.2024
Автобус с россиянами сломался на трассе в Казахстане
В Акмолинской области Казахстана из сломавшегося автобуса на трассе Астана - Петропавловск эвакуировали 16 граждан России, сообщила пресс-служба министерства... РИА Новости, 10.01.2024
2024-01-10T09:36
2024-01-10T09:36
казахстан
акмолинская область
россия
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/0a/1920439592_0:0:1252:704_1920x0_80_0_0_c65d532b3956923c997cf34eb4cdaf20.png
АЛМА-АТА, 10 янв - РИА Новости. В Акмолинской области Казахстана из сломавшегося автобуса на трассе Астана - Петропавловск эвакуировали 16 граждан России, сообщила пресс-служба министерства внутренних дел республики в Telegram-канале. "Десятого января на трассе Астана - Петропавловск патрульные Айбол Кабдуалиев и Илья Кабдуалиев заметили автобус Hyundai с российским госномером, стоявший на обочине. По словам водителя, они ехали из Екатеринбурга в Караганду. В салоне автобуса мерзли 16 человек, один из них 6-летний ребенок. Его сразу перенесли в служебную автомашину полицейских, чтобы он смог согреться", - говорится в сообщении. Пассажиров доставили в ближайший пункт обогрева, а автобус отбуксировали на ремонт.
казахстан
акмолинская область
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Ольга Фомченкова
Ольга Фомченкова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/0a/1920439592_157:0:1096:704_1920x0_80_0_0_7bccd4ca48bc002ea1ac6d5bacb0156a.png
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
казахстан, акмолинская область, россия, в мире
Казахстан, Акмолинская область, Россия, В мире
Автобус с россиянами сломался на трассе в Казахстане

МВД: в Казахстане из сломавшегося на трассе автобуса эвакуировали 16 россиян

© МВД Республики КазахстанАвтобус с россиянами сломался на трассе в Акмолинской области Казахстана
Автобус с россиянами сломался на трассе в Акмолинской области Казахстана
© МВД Республики Казахстан
Читать ria.ru в
АЛМА-АТА, 10 янв - РИА Новости. В Акмолинской области Казахстана из сломавшегося автобуса на трассе Астана - Петропавловск эвакуировали 16 граждан России, сообщила пресс-служба министерства внутренних дел республики в Telegram-канале.
"Десятого января на трассе Астана - Петропавловск патрульные Айбол Кабдуалиев и Илья Кабдуалиев заметили автобус Hyundai с российским госномером, стоявший на обочине. По словам водителя, они ехали из Екатеринбурга в Караганду. В салоне автобуса мерзли 16 человек, один из них 6-летний ребенок. Его сразу перенесли в служебную автомашину полицейских, чтобы он смог согреться", - говорится в сообщении.
Пассажиров доставили в ближайший пункт обогрева, а автобус отбуксировали на ремонт.
© МВД Республики КазахстанАвтобус с россиянами сломался на трассе в Акмолинской области Казахстана
Автобус с россиянами сломался на трассе в Акмолинской области Казахстана
© МВД Республики Казахстан
Автобус с россиянами сломался на трассе в Акмолинской области Казахстана
 
КазахстанАкмолинская областьРоссияВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала