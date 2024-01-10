Автобус с россиянами сломался на трассе в Казахстане
МВД: в Казахстане из сломавшегося на трассе автобуса эвакуировали 16 россиян
© МВД Республики КазахстанАвтобус с россиянами сломался на трассе в Акмолинской области Казахстана
© МВД Республики Казахстан
АЛМА-АТА, 10 янв - РИА Новости. В Акмолинской области Казахстана из сломавшегося автобуса на трассе Астана - Петропавловск эвакуировали 16 граждан России, сообщила пресс-служба министерства внутренних дел республики в Telegram-канале.
"Десятого января на трассе Астана - Петропавловск патрульные Айбол Кабдуалиев и Илья Кабдуалиев заметили автобус Hyundai с российским госномером, стоявший на обочине. По словам водителя, они ехали из Екатеринбурга в Караганду. В салоне автобуса мерзли 16 человек, один из них 6-летний ребенок. Его сразу перенесли в служебную автомашину полицейских, чтобы он смог согреться", - говорится в сообщении.
Пассажиров доставили в ближайший пункт обогрева, а автобус отбуксировали на ремонт.
© МВД Республики КазахстанАвтобус с россиянами сломался на трассе в Акмолинской области Казахстана
© МВД Республики Казахстан
Автобус с россиянами сломался на трассе в Акмолинской области Казахстана