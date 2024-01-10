https://ria.ru/20240110/austin-1920630725.html

Пентагон рассказал о состоянии министра обороны США

Пентагон рассказал о состоянии министра обороны США - РИА Новости, 10.01.2024

Пентагон рассказал о состоянии министра обороны США

Министр обороны США Ллойд Остин остается в больнице, он находится в контакте с военным руководством, но дата выписки по-прежнему не известна, заявил официальный РИА Новости, 10.01.2024

2024-01-10T23:26

2024-01-10T23:26

2024-01-10T23:40

сша

министерство обороны сша

в мире

ллойд остин

патрик райдер

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ВАШИНГТОН, 10 янв - РИА Новости. Министр обороны США Ллойд Остин остается в больнице, он находится в контакте с военным руководством, но дата выписки по-прежнему не известна, заявил официальный представитель Пентагона Патрик Райдер."Министр Остин в настоящее время остается госпитализирован в Национальном военно-медицинском центре Уолтера Рида и находится в хорошем состоянии", - указано в распространенном сообщении Райдера.Представитель Пентагона добавил, что Остин находится на связи с высокопоставленными представителями оборонного ведомства США и в среду общался с главой центрального командования генералом Эриком Куриллой, а также с председателем объединенного комитета начальников штабов Чарльзом Брауном-младшим.Вместе с тем, как отмечается, дата возможной выписки Остина по-прежнему остается не известна.Во вторник Пентагон обнародовал заявление медиков, согласно которому Остин, чья внеплановая госпитализация спровоцировала скандал в американском правительстве, страдает от рака простаты.Двадцать второго декабря 2023 года, после консультации с командой врачей, Остин был госпитализирован в национальный военно-медицинский центр Уолтера Рида и прошел инвазивную хирургическую процедуру, называемую протстатэктомией, для лечения рака простаты. Во время данной процедуры Остин находился под общим наркозом.После операции шеф Пентагона вернулся домой, но 1 января 2024 года его госпитализировали в то же учреждение из-за осложнений после операции. Первичное обследование выявило у него инфекцию мочевыводящих путей. Остина поместили в отделение интенсивной терапии для тщательного наблюдения. Во время пребывания министра в больнице его состояние постепенно улучшалось, и теперь врачи ожидают его полного выздоровления.

https://ria.ru/20240109/ssha-1920326242.html

https://ria.ru/20240110/impichment-1920621087.html

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сша, министерство обороны сша, в мире, ллойд остин, патрик райдер