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Пентагон рассказал о состоянии министра обороны США - РИА Новости, 10.01.2024
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23:26 10.01.2024 (обновлено: 23:40 10.01.2024)
https://ria.ru/20240110/austin-1920630725.html
Пентагон рассказал о состоянии министра обороны США
Пентагон рассказал о состоянии министра обороны США - РИА Новости, 10.01.2024
Пентагон рассказал о состоянии министра обороны США
Министр обороны США Ллойд Остин остается в больнице, он находится в контакте с военным руководством, но дата выписки по-прежнему не известна, заявил официальный РИА Новости, 10.01.2024
2024-01-10T23:26
2024-01-10T23:40
сша
министерство обороны сша
в мире
ллойд остин
патрик райдер
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ВАШИНГТОН, 10 янв - РИА Новости. Министр обороны США Ллойд Остин остается в больнице, он находится в контакте с военным руководством, но дата выписки по-прежнему не известна, заявил официальный представитель Пентагона Патрик Райдер."Министр Остин в настоящее время остается госпитализирован в Национальном военно-медицинском центре Уолтера Рида и находится в хорошем состоянии", - указано в распространенном сообщении Райдера.Представитель Пентагона добавил, что Остин находится на связи с высокопоставленными представителями оборонного ведомства США и в среду общался с главой центрального командования генералом Эриком Куриллой, а также с председателем объединенного комитета начальников штабов Чарльзом Брауном-младшим.Вместе с тем, как отмечается, дата возможной выписки Остина по-прежнему остается не известна.Во вторник Пентагон обнародовал заявление медиков, согласно которому Остин, чья внеплановая госпитализация спровоцировала скандал в американском правительстве, страдает от рака простаты.Двадцать второго декабря 2023 года, после консультации с командой врачей, Остин был госпитализирован в национальный военно-медицинский центр Уолтера Рида и прошел инвазивную хирургическую процедуру, называемую протстатэктомией, для лечения рака простаты. Во время данной процедуры Остин находился под общим наркозом.После операции шеф Пентагона вернулся домой, но 1 января 2024 года его госпитализировали в то же учреждение из-за осложнений после операции. Первичное обследование выявило у него инфекцию мочевыводящих путей. Остина поместили в отделение интенсивной терапии для тщательного наблюдения. Во время пребывания министра в больнице его состояние постепенно улучшалось, и теперь врачи ожидают его полного выздоровления.
https://ria.ru/20240109/ssha-1920326242.html
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сша, министерство обороны сша, в мире, ллойд остин, патрик райдер
США, Министерство обороны США, В мире, Ллойд Остин, Патрик Райдер
Пентагон рассказал о состоянии министра обороны США

Представитель Пентагона Райдер: дату выписки Остина из больницы еще не сообщили

© AP Photo / Matthias SchraderМинистр обороны США Ллойд Остин
Министр обороны США Ллойд Остин - РИА Новости, 1920, 10.01.2024
© AP Photo / Matthias Schrader
Министр обороны США Ллойд Остин. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 10 янв - РИА Новости. Министр обороны США Ллойд Остин остается в больнице, он находится в контакте с военным руководством, но дата выписки по-прежнему не известна, заявил официальный представитель Пентагона Патрик Райдер.
"Министр Остин в настоящее время остается госпитализирован в Национальном военно-медицинском центре Уолтера Рида и находится в хорошем состоянии", - указано в распространенном сообщении Райдера.
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Представитель Пентагона добавил, что Остин находится на связи с высокопоставленными представителями оборонного ведомства США и в среду общался с главой центрального командования генералом Эриком Куриллой, а также с председателем объединенного комитета начальников штабов Чарльзом Брауном-младшим.
Вместе с тем, как отмечается, дата возможной выписки Остина по-прежнему остается не известна.
Во вторник Пентагон обнародовал заявление медиков, согласно которому Остин, чья внеплановая госпитализация спровоцировала скандал в американском правительстве, страдает от рака простаты.
Двадцать второго декабря 2023 года, после консультации с командой врачей, Остин был госпитализирован в национальный военно-медицинский центр Уолтера Рида и прошел инвазивную хирургическую процедуру, называемую протстатэктомией, для лечения рака простаты. Во время данной процедуры Остин находился под общим наркозом.
После операции шеф Пентагона вернулся домой, но 1 января 2024 года его госпитализировали в то же учреждение из-за осложнений после операции. Первичное обследование выявило у него инфекцию мочевыводящих путей. Остина поместили в отделение интенсивной терапии для тщательного наблюдения. Во время пребывания министра в больнице его состояние постепенно улучшалось, и теперь врачи ожидают его полного выздоровления.
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