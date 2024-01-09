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Подозреваемых в поджоге двери в квартиру ведущего радио Sputnik задержали - РИА Новости, 09.01.2024
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00:32 09.01.2024 (обновлено: 06:11 09.01.2024)
https://ria.ru/20240109/zaderzhanie-1920209519.html
Подозреваемых в поджоге двери в квартиру ведущего радио Sputnik задержали
Подозреваемых в поджоге двери в квартиру ведущего радио Sputnik задержали - РИА Новости, 09.01.2024
Подозреваемых в поджоге двери в квартиру ведущего радио Sputnik задержали
Полиция задержала подозреваемых в поджоге двери в квартиру ведущего радио Sputnik и одного из авторов программы "Изолента" Трофима Татаренкова в... РИА Новости, 09.01.2024
2024-01-09T00:32
2024-01-09T06:11
происшествия
россия
санкт-петербург
трофим татаренков
ирина волк
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МОСКВА, 9 янв — РИА Новости. Полиция задержала подозреваемых в поджоге двери в квартиру ведущего радио Sputnik и одного из авторов программы "Изолента" Трофима Татаренкова в Санкт-Петербурге, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк в Telegram-канале."Сотрудниками полиции в кратчайшие сроки задержаны подозреваемые в поджоге двери квартиры журналиста в Санкт-Петербурге", — написала Ирина Волк.Ранее об этом инциденте Татаренков рассказал РИА Новости. По его словам, поджог произошел, когда в помещении никого не было, но внутри горел свет, который можно было увидеть с улицы. Поэтому, считает журналист, расчет был именно на жертвы. Татаренков также добавил, что подозревает в произошедшем "украинский след".Полиция завела уголовное дело об умышленном уничтожении или повреждении чужого имущества.
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происшествия, россия, санкт-петербург, трофим татаренков, ирина волк
Происшествия, Россия, Санкт-Петербург, Трофим Татаренков, Ирина Волк
Подозреваемых в поджоге двери в квартиру ведущего радио Sputnik задержали

Подозреваемых в поджоге двери в квартиру ведущего радио Татаренкова задержали

© Фото : РИА НовостиДверь в квартиру ведущего радио Sputnik Трофима Татаренкова
Дверь в квартиру ведущего радио Sputnik Трофима Татаренкова - РИА Новости, 1920, 09.01.2024
© Фото : РИА Новости
Дверь в квартиру ведущего радио Sputnik Трофима Татаренкова. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 9 янв — РИА Новости. Полиция задержала подозреваемых в поджоге двери в квартиру ведущего радио Sputnik и одного из авторов программы "Изолента" Трофима Татаренкова в Санкт-Петербурге, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк в Telegram-канале.
"Сотрудниками полиции в кратчайшие сроки задержаны подозреваемые в поджоге двери квартиры журналиста в Санкт-Петербурге", — написала Ирина Волк.
Ранее об этом инциденте Татаренков рассказал РИА Новости. По его словам, поджог произошел, когда в помещении никого не было, но внутри горел свет, который можно было увидеть с улицы. Поэтому, считает журналист, расчет был именно на жертвы. Татаренков также добавил, что подозревает в произошедшем "украинский след".
Полиция завела уголовное дело об умышленном уничтожении или повреждении чужого имущества.
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ПроисшествияРоссияСанкт-ПетербургТрофим ТатаренковИрина Волк
 
 
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