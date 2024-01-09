https://ria.ru/20240109/zaderzhanie-1920209519.html

Подозреваемых в поджоге двери в квартиру ведущего радио Sputnik задержали

Подозреваемых в поджоге двери в квартиру ведущего радио Sputnik задержали - РИА Новости, 09.01.2024

Подозреваемых в поджоге двери в квартиру ведущего радио Sputnik задержали

Полиция задержала подозреваемых в поджоге двери в квартиру ведущего радио Sputnik и одного из авторов программы "Изолента" Трофима Татаренкова в... РИА Новости, 09.01.2024

2024-01-09T00:32

2024-01-09T00:32

2024-01-09T06:11

происшествия

россия

санкт-петербург

трофим татаренков

ирина волк

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МОСКВА, 9 янв — РИА Новости. Полиция задержала подозреваемых в поджоге двери в квартиру ведущего радио Sputnik и одного из авторов программы "Изолента" Трофима Татаренкова в Санкт-Петербурге, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк в Telegram-канале."Сотрудниками полиции в кратчайшие сроки задержаны подозреваемые в поджоге двери квартиры журналиста в Санкт-Петербурге", — написала Ирина Волк.Ранее об этом инциденте Татаренков рассказал РИА Новости. По его словам, поджог произошел, когда в помещении никого не было, но внутри горел свет, который можно было увидеть с улицы. Поэтому, считает журналист, расчет был именно на жертвы. Татаренков также добавил, что подозревает в произошедшем "украинский след".Полиция завела уголовное дело об умышленном уничтожении или повреждении чужого имущества.

https://ria.ru/20240108/podzhog-1920196615.html

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происшествия, россия, санкт-петербург, трофим татаренков, ирина волк