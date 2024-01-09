https://ria.ru/20240109/yaytsa-1920387654.html

Белоруссия с начала года удвоила поставки яиц в Россию

Белоруссия с начала года удвоила поставки яиц в Россию - РИА Новости, 09.01.2024

Белоруссия с начала года удвоила поставки яиц в Россию

Белоруссия с начала года удвоила поставки яиц в Россию, сообщили РИА Новости в пресс-службе Россельхознадзора. РИА Новости, 09.01.2024

2024-01-09T19:59

2024-01-09T19:59

2024-01-09T20:19

экономика

россия

белоруссия

азербайджан

федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору (россельхознадзор)

министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии)

владимир путин

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МОСКВА, 9 янв — РИА Новости. Белоруссия с начала года удвоила поставки яиц в Россию, сообщили РИА Новости в пресс-службе Россельхознадзора."За период с 1 по 9 января 2024 года поставлено 11,7 миллиона штук куриных пищевых яиц. По сравнению с аналогичным периодом 2023 года отмечается увеличение почти вдвое — с 1 по 9 января 2023 года было ввезено 6,3 миллиона штук куриных пищевых яиц", — рассказали в ведомстве.В Россельхознадзоре уточнили, что Белоруссия — стабильный поставщик этого товара в страну. По данным ФГИС "Аргус", в течение четырех последних лет на российский рынок поступало в среднем более 630 миллионов яиц в год.Всего в 2023-м Белоруссия поставила России более 510,8 миллиона яиц.Куриные яйца в России в 2023 году подорожали примерно в полтора раза. Как пояснил на итоговой пресс-конференции Владимир Путин, к этому привело увеличение спроса, тогда как производство не выросло, а импорт вовремя не открыли.Правительство в период с 1 января по 30 июня разрешило ввозить без пошлины до 1,2 миллиарда штук куриных яиц. Минсельхоз рассчитывал, что импорт позволит скорректировать цены. С 19 по 24 декабря в Россию поступили две партии яиц из Азербайджана.

https://ria.ru/20231229/yaytsa-1919052434.html

https://ria.ru/20240109/yaytsa-1920269355.html

россия

белоруссия

азербайджан

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экономика, россия, белоруссия, азербайджан, федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору (россельхознадзор), министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии), владимир путин