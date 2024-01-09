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Солист группы "Щенки" прокомментировал свое выступление в одном носке - РИА Новости, 09.01.2024
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Шоубиз
 
17:03 09.01.2024
https://ria.ru/20240109/vystuplenie-1920355977.html
Солист группы "Щенки" прокомментировал свое выступление в одном носке
Солист группы "Щенки" прокомментировал свое выступление в одном носке - РИА Новости, 09.01.2024
Солист группы "Щенки" прокомментировал свое выступление в одном носке
Солист группы "Щенки" Максим Тесли (настоящая фамилия - Моисеев), ставший фигурантом административного дела о мелком хулиганстве, заявил, что выйти без одежды... РИА Новости, 09.01.2024
2024-01-09T17:03
2024-01-09T17:03
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 9 янв – РИА Новости. Солист группы "Щенки" Максим Тесли (настоящая фамилия - Моисеев), ставший фигурантом административного дела о мелком хулиганстве, заявил, что выйти без одежды на сцену было неуместным, а носок с причинного места сполз нечаянно, сообщает объединенная пресс-служба судов Петербурга. "Было. Сожалею. Это случилось нечаянно. Я не думал, что этот носок спадет, и это казалось уместным перфомансом, что, конечно, было не так", - сказал Моисеев в Калининском районном суде. Суд рассматривает административный протокол в отношении Тесли по статье 20.1 КоАП РФ (мелкое хулиганство), составленный после выступления в клубе MOD в Петербурге. На сцену он вышел в носке, которым были прикрыты его гениталии, в какой-то момент единственный предмет одежды спал, но это солиста не смутило. Полиция ночью задержала музыканта в "Пулково", откуда он собирался вылететь в Екатеринбург, сообщал РИА Новости источник в правоохранительных органах. Как сообщается на странице группы "Щенки" в соцсети "ВКонтакте", родина группы — город Кингисепп (Ленинградская область), создана она была в 2014 году.
https://ria.ru/20240109/schenki-1920248234.html
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происшествия, санкт-петербург, новости культуры
Шоубиз, Происшествия, Санкт-Петербург, Новости культуры
Солист группы "Щенки" прокомментировал свое выступление в одном носке

Солист группы "Щенки" Тесли назвал свое выступление в одном носке неуместным

© Фото : Максим Тесли/ВКонтактеМаксим Тесли
Максим Тесли - РИА Новости, 1920, 09.01.2024
© Фото : Максим Тесли/ВКонтакте
Максим Тесли. Архивное фото
Читать ria.ru в
С.-ПЕТЕРБУРГ, 9 янв – РИА Новости. Солист группы "Щенки" Максим Тесли (настоящая фамилия - Моисеев), ставший фигурантом административного дела о мелком хулиганстве, заявил, что выйти без одежды на сцену было неуместным, а носок с причинного места сполз нечаянно, сообщает объединенная пресс-служба судов Петербурга.
"Было. Сожалею. Это случилось нечаянно. Я не думал, что этот носок спадет, и это казалось уместным перфомансом, что, конечно, было не так", - сказал Моисеев в Калининском районном суде.
Группа Щенки
Клуб прокомментировал выступление солиста группы "Щенки" в одном носке
Вчера, 10:49
Суд рассматривает административный протокол в отношении Тесли по статье 20.1 КоАП РФ (мелкое хулиганство), составленный после выступления в клубе MOD в Петербурге. На сцену он вышел в носке, которым были прикрыты его гениталии, в какой-то момент единственный предмет одежды спал, но это солиста не смутило.
Полиция ночью задержала музыканта в "Пулково", откуда он собирался вылететь в Екатеринбург, сообщал РИА Новости источник в правоохранительных органах.
Как сообщается на странице группы "Щенки" в соцсети "ВКонтакте", родина группы — город Кингисепп (Ленинградская область), создана она была в 2014 году.
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