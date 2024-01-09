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Около миллиона человек посетили выставку "Россия" на ВДНХ в праздничные дни - РИА Новости, 09.01.2024
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Выставка Россия
Выставка-форум "Россия"
 
16:52 09.01.2024 (обновлено: 19:06 09.01.2024)
https://ria.ru/20240109/vystavka-1920352029.html
Около миллиона человек посетили выставку "Россия" на ВДНХ в праздничные дни
Около миллиона человек посетили выставку "Россия" на ВДНХ в праздничные дни - РИА Новости, 09.01.2024
Около миллиона человек посетили выставку "Россия" на ВДНХ в праздничные дни
Почти миллион человек посетили международную выставку-форум "Россия" в период с 3 по 8 января, сообщила пресс-служба мероприятия. РИА Новости, 09.01.2024
2024-01-09T16:52
2024-01-09T19:06
выставка-форум "россия"
россия
тула
выставка-форум "россия"
общество
краснодарский край
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МОСКВА, 9 янв — РИА Новости. Почти миллион человек посетили международную выставку-форум "Россия" в период с 3 по 8 января, сообщила пресс-служба мероприятия."Гости познакомились со всей Россией и достижениями регионов, министерств и крупнейших компаний, посетили интересные стенды, послушали выступления известных российских артистов и приняли участие в мастер-классах", — рассказали организаторы.Уточняется, что выставка приостанавливала работу на два дня, а 3 января вновь открылась для посетителей. Так, с 5 по 8 января проходил фестиваль "Русская Зима". Помимо мастер-классов и игр, там состоялись выступления диджеев, музыкантов и акробатов, а также мультимедийное шоу. Мероприятия продолжатся 11-14 января. Кроме того, пятого января форум посетил четырехмиллионный гость. Им стала Дарья Молодцова из Тулы. АНО "Дирекция выставки достижений "Россия" и Министерства сельского хозяйства подарили ей сертификат на посещение лучших виноделен и виноградников страны и туристическую поездку по Краснодарскому краю, добавили в пресс-службе.Международная выставка-форум "Россия" на ВДНХ продлится до 12 апреля 2024 года. В ней участвуют 89 регионов, 22 федеральных органа исполнительной власти, 20 компаний, корпораций и общественных организаций — всего действует 131 экспозиция.
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россия, тула, выставка-форум "россия", общество, краснодарский край
Выставка-форум "Россия", Россия, Тула, Выставка-форум "Россия", Общество, Краснодарский край
Около миллиона человек посетили выставку "Россия" на ВДНХ в праздничные дни

Около миллиона человек посетили выставку "Россия" на ВДНХ в первые дни 2024 года

© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанкВыставка "Россия". Новогодняя ночь
Выставка Россия. Новогодняя ночь
© Фотохост-агентство РИА Новости
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Выставка "Россия". Новогодняя ночь
Читать ria.ru в
МОСКВА, 9 янв — РИА Новости. Почти миллион человек посетили международную выставку-форум "Россия" в период с 3 по 8 января, сообщила пресс-служба мероприятия.
"Гости познакомились со всей Россией и достижениями регионов, министерств и крупнейших компаний, посетили интересные стенды, послушали выступления известных российских артистов и приняли участие в мастер-классах", — рассказали организаторы.
Онлайн-игра Открывая Россию
На выставке-форуме на ВДНХ представили интерактивную игру "Открывая Россию"
8 января, 19:12
Уточняется, что выставка приостанавливала работу на два дня, а 3 января вновь открылась для посетителей.
Так, с 5 по 8 января проходил фестиваль "Русская Зима". Помимо мастер-классов и игр, там состоялись выступления диджеев, музыкантов и акробатов, а также мультимедийное шоу. Мероприятия продолжатся 11-14 января.
Кроме того, пятого января форум посетил четырехмиллионный гость. Им стала Дарья Молодцова из Тулы. АНО "Дирекция выставки достижений "Россия" и Министерства сельского хозяйства подарили ей сертификат на посещение лучших виноделен и виноградников страны и туристическую поездку по Краснодарскому краю, добавили в пресс-службе.
Международная выставка-форум "Россия" на ВДНХ продлится до 12 апреля 2024 года. В ней участвуют 89 регионов, 22 федеральных органа исполнительной власти, 20 компаний, корпораций и общественных организаций — всего действует 131 экспозиция.
Катание на печи и игра в снежки: русская зима на выставке-форуме "Россия"
© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанк

Выставка-форум "Россия" продолжает удивлять посетителей.

Международная выставка-форум Россия

Выставка-форум "Россия" продолжает удивлять посетителей.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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1 из 19
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Для гостей работает 131 экспозиция.

Павильон №19 АТОМ

Для гостей работает 131 экспозиция.

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2 из 19
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На выставке прошел День Донецкой Народной Республики.

Международная выставка-форум Россия

На выставке прошел День Донецкой Народной Республики.

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Особое внимание уделили достижениям региона и планам развития.

Международная выставка-форум Россия

Особое внимание уделили достижениям региона и планам развития.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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4 из 19
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Перед гостями выступили творческие коллективы из ДНР.

Международная выставка-форум Россия

Перед гостями выступили творческие коллективы из ДНР.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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5 из 19
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Художественный руководитель Московского театра Олега Табакова Владимир Машков на выставке-форуме "Россия".

Художественный руководитель Московского театра Олега Табакова Владимир Машков

Художественный руководитель Московского театра Олега Табакова Владимир Машков на выставке-форуме "Россия".

© Фотохост-агентство РИА Новости
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6 из 19
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В рамках проекта #ПЕСНИВЕЛИКОЙСТРАНЫ в павильоне "Атом" проводят концерты.

Певец Тимур Ведерников на концерте проекта #ПЕСНИВЕЛИКОЙСТРАНЫ

В рамках проекта #ПЕСНИВЕЛИКОЙСТРАНЫ в павильоне "Атом" проводят концерты.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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7 из 19
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Восьмого января прошел День Севастополя.

Концерт – презентация Севастополь - город героев на Международной выставке-форуме Россия

Восьмого января прошел День Севастополя.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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8 из 19
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Молодожены Денис и Виктория сыграли "флотскую" свадьбу.

Молодожены из Севастополя Денис и Виктория на Международной выставке-форуме Россия

Молодожены Денис и Виктория сыграли "флотскую" свадьбу.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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9 из 19
© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанк

Каждый регион демонстрирует свои достижения и культурные традиции.

Международная выставка-форум Россия

Каждый регион демонстрирует свои достижения и культурные традиции.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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Для гостей организовали встречу с космонавтом Антоном Шкаплеровым.

Заместитель начальника управления федерального государственного бюджетного учреждения Научно-исследовательский испытательный центр подготовки космонавтов имени Ю.А.Гагарина Антон Шкаплеров

Для гостей организовали встречу с космонавтом Антоном Шкаплеровым.

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Выставку "Россия" посетили 380 детей из российских регионов.

Международная выставка-форум Россия

Выставку "Россия" посетили 380 детей из российских регионов.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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Состоялся мастер-класс по семеновской росписи матрешек в рамках проекта "Елки России".

Мастер-класс по семеновской росписи матрешек в рамках проекта Елки России

Состоялся мастер-класс по семеновской росписи матрешек в рамках проекта "Елки России".

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13 из 19
© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанк

Прошел рождественский концерт симфонического оркестра имени С. В. Рахманинова.

Рождественский концерт симфонического оркестра имени С. В. Рахманинова на Международной выставке-форуме Россия

Прошел рождественский концерт симфонического оркестра имени С. В. Рахманинова.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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14 из 19
© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанк

Гости смогли увидеть "Новогоднюю сказку" от МГИК.

Новогодняя сказка от МГИК на Международной выставке-форуме Россия

Гости смогли увидеть "Новогоднюю сказку" от МГИК.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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15 из 19
© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанк

В рамках форума организовали фестиваль "Русская зима".

Международная выставка-форум Россия

В рамках форума организовали фестиваль "Русская зима".

© Фотохост-агентство РИА Новости
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16 из 19
© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанк

Каждый его день посвятили одному из сказочных героев.

Международная выставка-форум Россия

Каждый его день посвятили одному из сказочных героев.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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Посетители смогли покататься на печи и поиграть в снежки.

Международная выставка-форум Россия

Посетители смогли покататься на печи и поиграть в снежки.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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18 из 19
© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанк

На главной уличной сцене продолжаются яркие концерты.

Международная выставка-форум Россия

На главной уличной сцене продолжаются яркие концерты.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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19 из 19

Выставка-форум "Россия" продолжает удивлять посетителей.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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1 из 19

Для гостей работает 131 экспозиция.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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2 из 19

На выставке прошел День Донецкой Народной Республики.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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3 из 19

Особое внимание уделили достижениям региона и планам развития.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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4 из 19

Перед гостями выступили творческие коллективы из ДНР.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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5 из 19

Художественный руководитель Московского театра Олега Табакова Владимир Машков на выставке-форуме "Россия".

© Фотохост-агентство РИА Новости
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6 из 19

В рамках проекта #ПЕСНИВЕЛИКОЙСТРАНЫ в павильоне "Атом" проводят концерты.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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7 из 19

Восьмого января прошел День Севастополя.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
8 из 19

Молодожены Денис и Виктория сыграли "флотскую" свадьбу.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
9 из 19

Каждый регион демонстрирует свои достижения и культурные традиции.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
10 из 19

Для гостей организовали встречу с космонавтом Антоном Шкаплеровым.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
11 из 19

Выставку "Россия" посетили 380 детей из российских регионов.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
12 из 19

Состоялся мастер-класс по семеновской росписи матрешек в рамках проекта "Елки России".

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
13 из 19

Прошел рождественский концерт симфонического оркестра имени С. В. Рахманинова.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
14 из 19

Гости смогли увидеть "Новогоднюю сказку" от МГИК.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
15 из 19

В рамках форума организовали фестиваль "Русская зима".

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
16 из 19

Каждый его день посвятили одному из сказочных героев.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
17 из 19

Посетители смогли покататься на печи и поиграть в снежки.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
18 из 19

На главной уличной сцене продолжаются яркие концерты.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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19 из 19
 
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