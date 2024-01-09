https://ria.ru/20240109/vystavka-1920352029.html

Около миллиона человек посетили выставку "Россия" на ВДНХ в праздничные дни

Около миллиона человек посетили выставку "Россия" на ВДНХ в праздничные дни - РИА Новости, 09.01.2024

Около миллиона человек посетили выставку "Россия" на ВДНХ в праздничные дни

Почти миллион человек посетили международную выставку-форум "Россия" в период с 3 по 8 января, сообщила пресс-служба мероприятия. РИА Новости, 09.01.2024

2024-01-09T16:52

2024-01-09T16:52

2024-01-09T19:06

выставка-форум "россия"

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тула

выставка-форум "россия"

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краснодарский край

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МОСКВА, 9 янв — РИА Новости. Почти миллион человек посетили международную выставку-форум "Россия" в период с 3 по 8 января, сообщила пресс-служба мероприятия."Гости познакомились со всей Россией и достижениями регионов, министерств и крупнейших компаний, посетили интересные стенды, послушали выступления известных российских артистов и приняли участие в мастер-классах", — рассказали организаторы.Уточняется, что выставка приостанавливала работу на два дня, а 3 января вновь открылась для посетителей. Так, с 5 по 8 января проходил фестиваль "Русская Зима". Помимо мастер-классов и игр, там состоялись выступления диджеев, музыкантов и акробатов, а также мультимедийное шоу. Мероприятия продолжатся 11-14 января. Кроме того, пятого января форум посетил четырехмиллионный гость. Им стала Дарья Молодцова из Тулы. АНО "Дирекция выставки достижений "Россия" и Министерства сельского хозяйства подарили ей сертификат на посещение лучших виноделен и виноградников страны и туристическую поездку по Краснодарскому краю, добавили в пресс-службе.Международная выставка-форум "Россия" на ВДНХ продлится до 12 апреля 2024 года. В ней участвуют 89 регионов, 22 федеральных органа исполнительной власти, 20 компаний, корпораций и общественных организаций — всего действует 131 экспозиция.

https://ria.ru/20240108/vystavka-1920185121.html

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россия, тула, выставка-форум "россия", общество, краснодарский край