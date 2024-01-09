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Первые 12 семей, потерявшие родных при обстреле Белгорода, получат выплаты - РИА Новости, 09.01.2024
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13:13 09.01.2024
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Первые 12 семей, потерявшие родных при обстреле Белгорода, получат выплаты
Первые 12 семей, потерявшие родных при обстреле Белгорода, получат выплаты - РИА Новости, 09.01.2024
Первые 12 семей, потерявшие родных при обстреле Белгорода, получат выплаты
Первые 12 семей, чьи родные погибли во время украинского обстрела центра Белгорода, получат выплаты во вторник, рассказала министр социальной защиты населения и РИА Новости, 09.01.2024
2024-01-09T13:13
2024-01-09T13:13
специальная военная операция на украине
белгород
белгородская область
массированный обстрел центра белгорода
общество
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БЕЛГОРОД, 9 янв - РИА Новости. Первые 12 семей, чьи родные погибли во время украинского обстрела центра Белгорода, получат выплаты во вторник, рассказала министр социальной защиты населения и труда Белгородской области Елена Батанова. Ранее губернатор Вячеслав Гладков информировал, что родственникам погибших при украинском обстреле Белгорода будет выплачено по 3 миллиона рублей, получившим ранения, если здоровью нанесен средний или тяжкий вред, по 500 тысяч рублей. Во время оперативного совещания правительства в понедельник министр доложила, что на контроле у власти семьи 27 погибших, из них 25 — это погибшие 30 декабря. "По 12 семьям уже подписаны распоряжения, сегодня деньги поступят на счета родственников. В принципе мы понимаем, что многие не были готовы предоставлять нам документы за прошедшие дни, поэтому мы остаемся на связи с ними. И надеюсь, что сегодня-завтра мы закроем этот вопрос, то есть все распоряжения будут подготовлены, и остальные также получат", - сказала Батанова. Выплаты пострадавшим также начнут переводить во вторник. По докладу министра здравоохранения региона Андрея Иконникова степень вреда здоровью будет определять комиссия по определенным критериям. Так, средний вред здоровью определяется потерей функций органа более 30% или длительностью лечения более 21 дня. "Вчера у нас прошла первая комиссия. 38 человек признаны средний или тяжкий вред здоровью на основе полученных травм. Хотя 21 день ещё не вышел, но мы уже видим, что 38 человек подпадают под выплаты в соответствии с ранениями", - сказал Иконников. Он добавил, что в работе находится еще 32 человека. По его словам, сегодня также пройдет комиссия, где будут приниматься решения по их статусу и выплатам компенсации. Тридцатого декабря Гладков сообщил, что украинские военные обстреляли центр Белгорода. Сообщалось о 25 погибших, среди которых пять детей, и 109 пострадавших. С тех пор город и другие территории региона несколько раз подвергались крупным обстрелам. В частности, Минобороны РФ сообщило, 8 января около 21.30 мск система ПВО сбила 10 украинских реактивных снарядов РСЗО RM-70 Vampir над Белгородской областью. Гладков проинформировал, что при обстреле пострадали три человека.
https://ria.ru/20240109/bedgorod-1920277139.html
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белгород, белгородская область, массированный обстрел центра белгорода, общество
Специальная военная операция на Украине, Белгород, Белгородская область, Массированный обстрел центра Белгорода, Общество
Первые 12 семей, потерявшие родных при обстреле Белгорода, получат выплаты

Потерявшие родных при обстреле Белгорода 12 семей получат выплаты во вторник

© РИА Новости / Антон Вергун | Перейти в медиабанкПоследствия удара украинских войск по центру Белгорода
Последствия удара украинских войск по центру Белгорода - РИА Новости, 1920, 09.01.2024
© РИА Новости / Антон Вергун
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Последствия удара украинских войск по центру Белгорода
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БЕЛГОРОД, 9 янв - РИА Новости. Первые 12 семей, чьи родные погибли во время украинского обстрела центра Белгорода, получат выплаты во вторник, рассказала министр социальной защиты населения и труда Белгородской области Елена Батанова.
Ранее губернатор Вячеслав Гладков информировал, что родственникам погибших при украинском обстреле Белгорода будет выплачено по 3 миллиона рублей, получившим ранения, если здоровью нанесен средний или тяжкий вред, по 500 тысяч рублей.
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Во время оперативного совещания правительства в понедельник министр доложила, что на контроле у власти семьи 27 погибших, из них 25 — это погибшие 30 декабря.
"По 12 семьям уже подписаны распоряжения, сегодня деньги поступят на счета родственников. В принципе мы понимаем, что многие не были готовы предоставлять нам документы за прошедшие дни, поэтому мы остаемся на связи с ними. И надеюсь, что сегодня-завтра мы закроем этот вопрос, то есть все распоряжения будут подготовлены, и остальные также получат", - сказала Батанова.
Выплаты пострадавшим также начнут переводить во вторник. По докладу министра здравоохранения региона Андрея Иконникова степень вреда здоровью будет определять комиссия по определенным критериям. Так, средний вред здоровью определяется потерей функций органа более 30% или длительностью лечения более 21 дня.
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"Вчера у нас прошла первая комиссия. 38 человек признаны средний или тяжкий вред здоровью на основе полученных травм. Хотя 21 день ещё не вышел, но мы уже видим, что 38 человек подпадают под выплаты в соответствии с ранениями", - сказал Иконников.
Он добавил, что в работе находится еще 32 человека. По его словам, сегодня также пройдет комиссия, где будут приниматься решения по их статусу и выплатам компенсации.
Тридцатого декабря Гладков сообщил, что украинские военные обстреляли центр Белгорода. Сообщалось о 25 погибших, среди которых пять детей, и 109 пострадавших. С тех пор город и другие территории региона несколько раз подвергались крупным обстрелам. В частности, Минобороны РФ сообщило, 8 января около 21.30 мск система ПВО сбила 10 украинских реактивных снарядов РСЗО RM-70 Vampir над Белгородской областью. Гладков проинформировал, что при обстреле пострадали три человека.
Последствия массированного обстрела Белгорода со стороны ВСУ
© Фото очевидца

Взрывы раздались около 15:00, после чего в небе над городом появился черный дым.

Обстрел центра Белгорода

Взрывы раздались около 15:00, после чего в небе над городом появился черный дым.

© Фото очевидца
1 из 8
© РИА Новости

Вскоре начала работать сирена, глава региона призвал жителей спуститься в укрытия. Спецслужбы перекрыли перекресток улицы Богдана Хмельницкого и проспекта Славы в центре Белгорода.

Последствия удара ВСУ по центру Белгорода

Вскоре начала работать сирена, глава региона призвал жителей спуститься в укрытия. Спецслужбы перекрыли перекресток улицы Богдана Хмельницкого и проспекта Славы в центре Белгорода.

© РИА Новости
2 из 8
© фото очевидца

В результате обстрела ВСУ повреждения получили Дом правительства Белгородской области и медколледж БелГУ.

Последствия обстрела Белгорода со стороны ВСУ

В результате обстрела ВСУ повреждения получили Дом правительства Белгородской области и медколледж БелГУ.

© фото очевидца
3 из 8
© фото очевидца

В городе запустили единую горячую линию по номеру "122" для приема заявок о повреждениях и пострадавших.

Последствия обстрела Белгорода со стороны ВСУ

В городе запустили единую горячую линию по номеру "122" для приема заявок о повреждениях и пострадавших.

© фото очевидца
4 из 8
© ГУ МЧС России по Белгородской области

Очевидец обстрела рассказал, что оперативные и экстренные службы прибыли на место практически моментально.

Ликвидация последствий обстрела Белгорода со стороны ВСУ. Кадр видео

Очевидец обстрела рассказал, что оперативные и экстренные службы прибыли на место практически моментально.

© ГУ МЧС России по Белгородской области
5 из 8
© РИА Новости

Несколько машин на улице Островского полностью выгорели. Автомобили стояли на парковке возле центрального городского парка. В соседних жилых домах выбиты стекла.

Последствия удара ВСУ по центру Белгорода

Несколько машин на улице Островского полностью выгорели. Автомобили стояли на парковке возле центрального городского парка. В соседних жилых домах выбиты стекла.

© РИА Новости
6 из 8
© фото очевидца

По поручению президента Путина в Белгород вылетела бригада Минздрава во главе с министром Михаилом Мурашко. Кроме того, туда отправили группу МЧС для оказания помощи пострадавшим.

Последствия обстрела Белгорода со стороны ВСУ

По поручению президента Путина в Белгород вылетела бригада Минздрава во главе с министром Михаилом Мурашко. Кроме того, туда отправили группу МЧС для оказания помощи пострадавшим.

© фото очевидца
7 из 8
© РИА Новости

После массированного обстрела в городе начались пожары. Поступили сообщения о десяти возгораниях, все они были ликвидированы спасателями.

Последствия удара ВСУ по центру Белгорода

После массированного обстрела в городе начались пожары. Поступили сообщения о десяти возгораниях, все они были ликвидированы спасателями.

© РИА Новости
8 из 8

Взрывы раздались около 15:00, после чего в небе над городом появился черный дым.

© Фото очевидца
1 из 8

Вскоре начала работать сирена, глава региона призвал жителей спуститься в укрытия. Спецслужбы перекрыли перекресток улицы Богдана Хмельницкого и проспекта Славы в центре Белгорода.

© РИА Новости
2 из 8

В результате обстрела ВСУ повреждения получили Дом правительства Белгородской области и медколледж БелГУ.

© фото очевидца
3 из 8

В городе запустили единую горячую линию по номеру "122" для приема заявок о повреждениях и пострадавших.

© фото очевидца
4 из 8

Очевидец обстрела рассказал, что оперативные и экстренные службы прибыли на место практически моментально.

© ГУ МЧС России по Белгородской области
5 из 8

Несколько машин на улице Островского полностью выгорели. Автомобили стояли на парковке возле центрального городского парка. В соседних жилых домах выбиты стекла.

© РИА Новости
6 из 8

По поручению президента Путина в Белгород вылетела бригада Минздрава во главе с министром Михаилом Мурашко. Кроме того, туда отправили группу МЧС для оказания помощи пострадавшим.

© фото очевидца
7 из 8

После массированного обстрела в городе начались пожары. Поступили сообщения о десяти возгораниях, все они были ликвидированы спасателями.

© РИА Новости
8 из 8
 
Специальная военная операция на УкраинеБелгородБелгородская областьМассированный обстрел центра БелгородаОбщество
 
 
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