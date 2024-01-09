Первые 12 семей, потерявшие родных при обстреле Белгорода, получат выплаты

БЕЛГОРОД, 9 янв - РИА Новости. Первые 12 семей, чьи родные погибли во время украинского обстрела центра Белгорода, получат выплаты во вторник, рассказала министр социальной защиты населения и труда Белгородской области Елена Батанова. Ранее губернатор Вячеслав Гладков информировал, что родственникам погибших при украинском обстреле Белгорода будет выплачено по 3 миллиона рублей, получившим ранения, если здоровью нанесен средний или тяжкий вред, по 500 тысяч рублей. Во время оперативного совещания правительства в понедельник министр доложила, что на контроле у власти семьи 27 погибших, из них 25 — это погибшие 30 декабря. "По 12 семьям уже подписаны распоряжения, сегодня деньги поступят на счета родственников. В принципе мы понимаем, что многие не были готовы предоставлять нам документы за прошедшие дни, поэтому мы остаемся на связи с ними. И надеюсь, что сегодня-завтра мы закроем этот вопрос, то есть все распоряжения будут подготовлены, и остальные также получат", - сказала Батанова. Выплаты пострадавшим также начнут переводить во вторник. По докладу министра здравоохранения региона Андрея Иконникова степень вреда здоровью будет определять комиссия по определенным критериям. Так, средний вред здоровью определяется потерей функций органа более 30% или длительностью лечения более 21 дня. "Вчера у нас прошла первая комиссия. 38 человек признаны средний или тяжкий вред здоровью на основе полученных травм. Хотя 21 день ещё не вышел, но мы уже видим, что 38 человек подпадают под выплаты в соответствии с ранениями", - сказал Иконников. Он добавил, что в работе находится еще 32 человека. По его словам, сегодня также пройдет комиссия, где будут приниматься решения по их статусу и выплатам компенсации. Тридцатого декабря Гладков сообщил, что украинские военные обстреляли центр Белгорода. Сообщалось о 25 погибших, среди которых пять детей, и 109 пострадавших. С тех пор город и другие территории региона несколько раз подвергались крупным обстрелам. В частности, Минобороны РФ сообщило, 8 января около 21.30 мск система ПВО сбила 10 украинских реактивных снарядов РСЗО RM-70 Vampir над Белгородской областью. Гладков проинформировал, что при обстреле пострадали три человека.
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БЕЛГОРОД, 9 янв - РИА Новости. Первые 12 семей, чьи родные погибли во время украинского обстрела центра Белгорода, получат выплаты во вторник, рассказала министр социальной защиты населения и труда Белгородской области Елена Батанова.
Ранее губернатор Вячеслав Гладков информировал, что родственникам погибших при украинском обстреле Белгорода будет выплачено по 3 миллиона рублей, получившим ранения, если здоровью нанесен средний или тяжкий вред, по 500 тысяч рублей.
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Вчера, 12:21
Во время оперативного совещания правительства в понедельник министр доложила, что на контроле у власти семьи 27 погибших, из них 25 — это погибшие 30 декабря.
"По 12 семьям уже подписаны распоряжения, сегодня деньги поступят на счета родственников. В принципе мы понимаем, что многие не были готовы предоставлять нам документы за прошедшие дни, поэтому мы остаемся на связи с ними. И надеюсь, что сегодня-завтра мы закроем этот вопрос, то есть все распоряжения будут подготовлены, и остальные также получат", - сказала Батанова.
Выплаты пострадавшим также начнут переводить во вторник. По докладу министра здравоохранения региона Андрея Иконникова степень вреда здоровью будет определять комиссия по определенным критериям. Так, средний вред здоровью определяется потерей функций органа более 30% или длительностью лечения более 21 дня.
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"Вчера у нас прошла первая комиссия. 38 человек признаны средний или тяжкий вред здоровью на основе полученных травм. Хотя 21 день ещё не вышел, но мы уже видим, что 38 человек подпадают под выплаты в соответствии с ранениями", - сказал Иконников.
Он добавил, что в работе находится еще 32 человека. По его словам, сегодня также пройдет комиссия, где будут приниматься решения по их статусу и выплатам компенсации.
Тридцатого декабря Гладков сообщил, что украинские военные обстреляли центр Белгорода. Сообщалось о 25 погибших, среди которых пять детей, и 109 пострадавших. С тех пор город и другие территории региона несколько раз подвергались крупным обстрелам. В частности, Минобороны РФ сообщило, 8 января около 21.30 мск система ПВО сбила 10 украинских реактивных снарядов РСЗО RM-70 Vampir над Белгородской областью. Гладков проинформировал, что при обстреле пострадали три человека.
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