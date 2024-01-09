https://ria.ru/20240109/vybory-1920254427.html
Харитонова зарегистрировали кандидатом в президенты России
Харитонова зарегистрировали кандидатом в президенты России - РИА Новости, 09.01.2024
Харитонова зарегистрировали кандидатом в президенты России
Центральная избирательная комиссия РФ на заседании во вторник зарегистрировала депутата ГД от КПРФ Николая Харитонова кандидатом на пост президента РФ, передает РИА Новости, 09.01.2024
2024-01-09T11:21
2024-01-09T11:21
2024-01-09T13:01
выборы президента россии — 2024
политика
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МОСКВА, 9 янв - РИА Новости. Центральная избирательная комиссия РФ на заседании во вторник зарегистрировала депутата ГД от КПРФ Николая Харитонова кандидатом на пост президента РФ, передает корреспондент РИА Новости.Третьего января ЦИК принял документы Харитонова для регистрации в качестве кандидата на должность президента России. Документы были представлены уполномоченным Харитонова, депутатом Госдумы Георгием Камневым. Всего в ЦИК России поступило 33 уведомления о проведении мероприятий, связанных с выдвижением кандидатов на должность президента, в том числе 9 - от политических партий, 24 - от граждан, заявивших о своем самовыдвижении, из них в ЦИК России подали документы 15 человек. Выборы президента РФ пройдут 17 марта 2024 года. Выдвиженцам от парламентских партий не нужно собирать подписи избирателей, они могут подать документы на регистрацию до конца января. ЦИК должен принять решение о регистрации всех кандидатов не позднее 10 февраля. От думских партий на данный момент уже выдвинуты съездами и подали документы на выдвижение в ЦИК Николай Харитонов от КПРФ, Леонид Слуцкий от ЛДПР и Владислав Даванков от партии "Новые люди".
https://ria.ru/20231222/kandidaty-1917449683.html
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политика, россия, николай харитонов
Выборы президента России — 2024, Политика, Россия, Николай Харитонов
Харитонова зарегистрировали кандидатом в президенты России
ЦИК зарегистрировал Харитонова кандидатом в президенты России
МОСКВА, 9 янв - РИА Новости. Центральная избирательная комиссия РФ на заседании во вторник зарегистрировала депутата ГД от КПРФ Николая Харитонова кандидатом на пост президента РФ, передает корреспондент РИА Новости.
Третьего января ЦИК принял документы Харитонова для регистрации в качестве кандидата на должность президента России. Документы были представлены уполномоченным Харитонова, депутатом Госдумы
Георгием Камневым.
В Кремле прокомментировали выдвижение кандидатов от ЛДПР и КПРФ на выборы
Всего в ЦИК России поступило 33 уведомления о проведении мероприятий, связанных с выдвижением кандидатов на должность президента, в том числе 9 - от политических партий, 24 - от граждан, заявивших о своем самовыдвижении, из них в ЦИК России подали документы 15 человек.
Выборы президента РФ пройдут 17 марта 2024 года. Выдвиженцам от парламентских партий не нужно собирать подписи избирателей, они могут подать документы на регистрацию до конца января. ЦИК должен принять решение о регистрации всех кандидатов не позднее 10 февраля.
От думских партий на данный момент уже выдвинуты съездами и подали документы на выдвижение в ЦИК Николай Харитонов от КПРФ
, Леонид Слуцкий
от ЛДПР
и Владислав Даванков
от партии "Новые люди".
Даванков пообещал представить предвыборную программу в январе