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Харитонова зарегистрировали кандидатом в президенты России - РИА Новости, 09.01.2024
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Выборы президента России — 2024
 
11:21 09.01.2024 (обновлено: 13:01 09.01.2024)
https://ria.ru/20240109/vybory-1920254427.html
Харитонова зарегистрировали кандидатом в президенты России
Харитонова зарегистрировали кандидатом в президенты России - РИА Новости, 09.01.2024
Харитонова зарегистрировали кандидатом в президенты России
Центральная избирательная комиссия РФ на заседании во вторник зарегистрировала депутата ГД от КПРФ Николая Харитонова кандидатом на пост президента РФ, передает РИА Новости, 09.01.2024
2024-01-09T11:21
2024-01-09T13:01
выборы президента россии — 2024
политика
россия
николай харитонов
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МОСКВА, 9 янв - РИА Новости. Центральная избирательная комиссия РФ на заседании во вторник зарегистрировала депутата ГД от КПРФ Николая Харитонова кандидатом на пост президента РФ, передает корреспондент РИА Новости.Третьего января ЦИК принял документы Харитонова для регистрации в качестве кандидата на должность президента России. Документы были представлены уполномоченным Харитонова, депутатом Госдумы Георгием Камневым. Всего в ЦИК России поступило 33 уведомления о проведении мероприятий, связанных с выдвижением кандидатов на должность президента, в том числе 9 - от политических партий, 24 - от граждан, заявивших о своем самовыдвижении, из них в ЦИК России подали документы 15 человек. Выборы президента РФ пройдут 17 марта 2024 года. Выдвиженцам от парламентских партий не нужно собирать подписи избирателей, они могут подать документы на регистрацию до конца января. ЦИК должен принять решение о регистрации всех кандидатов не позднее 10 февраля. От думских партий на данный момент уже выдвинуты съездами и подали документы на выдвижение в ЦИК Николай Харитонов от КПРФ, Леонид Слуцкий от ЛДПР и Владислав Даванков от партии "Новые люди".
https://ria.ru/20231222/kandidaty-1917449683.html
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политика, россия, николай харитонов
Выборы президента России — 2024, Политика, Россия, Николай Харитонов
Харитонова зарегистрировали кандидатом в президенты России

ЦИК зарегистрировал Харитонова кандидатом в президенты России

© РИА Новости / Алексей Никольский | Перейти в медиабанкПервый заместитель председателя ЦК КПРФ Юрий Афонин, кандидат от КПРФ на должность президента РФ Николай Харитонов и председатель ЦК КПРФ Геннадий Зюганов после заседания ЦИК РФ. 9 января 2023
Первый заместитель председателя ЦК КПРФ Юрий Афонин, кандидат от КПРФ на должность президента РФ Николай Харитонов и председатель ЦК КПРФ Геннадий Зюганов после заседания ЦИК РФ. 9 января 2023 - РИА Новости, 1920, 09.01.2024
© РИА Новости / Алексей Никольский
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Первый заместитель председателя ЦК КПРФ Юрий Афонин, кандидат от КПРФ на должность президента РФ Николай Харитонов и председатель ЦК КПРФ Геннадий Зюганов после заседания ЦИК РФ. 9 января 2023
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МОСКВА, 9 янв - РИА Новости. Центральная избирательная комиссия РФ на заседании во вторник зарегистрировала депутата ГД от КПРФ Николая Харитонова кандидатом на пост президента РФ, передает корреспондент РИА Новости.
Третьего января ЦИК принял документы Харитонова для регистрации в качестве кандидата на должность президента России. Документы были представлены уполномоченным Харитонова, депутатом Госдумы Георгием Камневым.
Заместитель руководителя администрации президента - пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 22.12.2023
В Кремле прокомментировали выдвижение кандидатов от ЛДПР и КПРФ на выборы
22 декабря 2023, 13:05
Всего в ЦИК России поступило 33 уведомления о проведении мероприятий, связанных с выдвижением кандидатов на должность президента, в том числе 9 - от политических партий, 24 - от граждан, заявивших о своем самовыдвижении, из них в ЦИК России подали документы 15 человек.
Выборы президента РФ пройдут 17 марта 2024 года. Выдвиженцам от парламентских партий не нужно собирать подписи избирателей, они могут подать документы на регистрацию до конца января. ЦИК должен принять решение о регистрации всех кандидатов не позднее 10 февраля.
От думских партий на данный момент уже выдвинуты съездами и подали документы на выдвижение в ЦИК Николай Харитонов от КПРФ, Леонид Слуцкий от ЛДПР и Владислав Даванков от партии "Новые люди".
Вице-спикер Госдумы РФ, первый заместитель руководителя фракции Новые люди Владислав Даванков - РИА Новости, 1920, 25.12.2023
Даванков пообещал представить предвыборную программу в январе
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Выборы президента России — 2024ПолитикаРоссияНиколай Харитонов
 
 
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