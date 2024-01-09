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Шойгу оценил потери ВСУ за год более чем в 215 тысяч человек - РИА Новости, 09.01.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
12:44 09.01.2024 (обновлено: 13:37 09.01.2024)
https://ria.ru/20240109/vsu-1920282168.html
Шойгу оценил потери ВСУ за год более чем в 215 тысяч человек
Шойгу оценил потери ВСУ за год более чем в 215 тысяч человек - РИА Новости, 09.01.2024
Шойгу оценил потери ВСУ за год более чем в 215 тысяч человек
Украинская армия в 2023 году потеряла более 215 тысяч человек, сообщил министр обороны России Сергей Шойгу на селекторном совещании с руководящим составом... РИА Новости, 09.01.2024
2024-01-09T12:44
2024-01-09T13:37
специальная военная операция на украине
сша
сергей шойгу
вооруженные силы украины
вооруженные силы рф
безопасность
украина
россия
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МОСКВА, 9 янв — РИА Новости. Украинская армия в 2023 году потеряла более 215 тысяч человек, сообщил министр обороны России Сергей Шойгу на селекторном совещании с руководящим составом вооруженных сил."Группировки российских войск методично снижают боевой потенциал ВСУ. За прошедший год потери противника превысили 215 тысяч человек и 28 тысяч единиц вооружения", — сказал глава Минобороны.Он подчеркнул, что российские военные сохраняют стратегическую инициативу на всей линии боевого соприкосновения. При этом в украинских войсках наблюдается истощение ресурсов, а результаты на поле боя отсутствуют.Киевский режим продолжает гнать своих солдат на убой, продолжил Шойгу, выразив уверенность, что это не изменит ситуацию, а только затянет конфликт."Продолжим последовательно достигать цели специальной военной операции", — подчеркнул министр.Киев в 2023 году возлагал большие надежды на так называемое контрнаступление. Оно началось в начале июня с участием западной техники и обученных в странах НАТО войск. Уже три месяца спустя Владимир Путин констатировал провал украинского "контрнаступа". Президент Украины Владимир Зеленский в середине декабря сообщил, что Генштаб ВСУ просит дополнительно мобилизовать до полумиллиона человек. В конце декабря украинское правительство внесло законопроект о мобилизации. В нем, в частности, предлагается отменить срочную службу, отсрочку для инвалидов третьей группы. Кроме того, документ предлагает вносить граждан в реестр должников за неявку в военкомат.
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Специальная военная операция на Украине, США, Сергей Шойгу, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ, Безопасность, Украина, Россия, Ситуация в ДНР и ЛНР
Шойгу оценил потери ВСУ за год более чем в 215 тысяч человек

Шойгу оценил потери ВСУ за 2023 год более чем в 215 тысяч человек

© AP Photo / LIBKOSУкраинские военные эвакуируют раненого
Украинские военные эвакуируют раненого - РИА Новости, 1920, 09.01.2024
© AP Photo / LIBKOS
Украинские военные эвакуируют раненого. Архивное фото
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МОСКВА, 9 янв — РИА Новости. Украинская армия в 2023 году потеряла более 215 тысяч человек, сообщил министр обороны России Сергей Шойгу на селекторном совещании с руководящим составом вооруженных сил.
«
"Группировки российских войск методично снижают боевой потенциал ВСУ. За прошедший год потери противника превысили 215 тысяч человек и 28 тысяч единиц вооружения", — сказал глава Минобороны.
Он подчеркнул, что российские военные сохраняют стратегическую инициативу на всей линии боевого соприкосновения. При этом в украинских войсках наблюдается истощение ресурсов, а результаты на поле боя отсутствуют.
Киевский режим продолжает гнать своих солдат на убой, продолжил Шойгу, выразив уверенность, что это не изменит ситуацию, а только затянет конфликт.
«
"Продолжим последовательно достигать цели специальной военной операции", — подчеркнул министр.
Киев в 2023 году возлагал большие надежды на так называемое контрнаступление. Оно началось в начале июня с участием западной техники и обученных в странах НАТО войск. Уже три месяца спустя Владимир Путин констатировал провал украинского "контрнаступа". Президент Украины Владимир Зеленский в середине декабря сообщил, что Генштаб ВСУ просит дополнительно мобилизовать до полумиллиона человек. В конце декабря украинское правительство внесло законопроект о мобилизации. В нем, в частности, предлагается отменить срочную службу, отсрочку для инвалидов третьей группы. Кроме того, документ предлагает вносить граждан в реестр должников за неявку в военкомат.
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