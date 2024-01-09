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Шойгу анонсировал планы по улучшению работы связи, разведки и целеуказания - РИА Новости, 09.01.2024
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12:53 09.01.2024
https://ria.ru/20240109/voyska-1920285237.html
Шойгу анонсировал планы по улучшению работы связи, разведки и целеуказания
Шойгу анонсировал планы по улучшению работы связи, разведки и целеуказания - РИА Новости, 09.01.2024
Шойгу анонсировал планы по улучшению работы связи, разведки и целеуказания
Минобороны РФ в ближайшее время улучшит работу систем связи, разведки и целеуказания, контрбатарейной борьбы, нарастит возможности ПВО и спутниковой... РИА Новости, 09.01.2024
2024-01-09T12:53
2024-01-09T12:53
безопасность
россия
сергей шойгу
вооруженные силы рф
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МОСКВА, 9 янв - РИА Новости. Минобороны РФ в ближайшее время улучшит работу систем связи, разведки и целеуказания, контрбатарейной борьбы, нарастит возможности ПВО и спутниковой группировки, сообщил министр обороны РФ Сергей Шойгу на селекторном совещании. "В наших ближайших планах - улучшить работу системы связи, повысить эффективность применения современных средств ведения разведки, целеуказания и контрбатарейной борьбы, а также возможности противовоздушной обороны и спутниковой группировки", - сказал Шойгу.Также Минобороны намерено совершенствовать формы и способы применения войск, актуализировать положения боевых документов, уставов и наставлений. Кроме того, в приоритете остается социальное обеспечение участников спецоперации и членов их семей."Решение этих и других задач позволит нарастить боевые возможности Вооруженных сил, обеспечить сдерживание агрессии против нашей страны и ее союзников", - подчеркнул министр.
https://ria.ru/20240109/spetsoperatsiya-1920216757.html
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безопасность, россия, сергей шойгу, вооруженные силы рф
Безопасность, Россия, Сергей Шойгу, Вооруженные силы РФ
Шойгу анонсировал планы по улучшению работы связи, разведки и целеуказания

Шойгу: Минобороны планирует улучшить работу связи, разведки, ПВО и целеуказания

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкМинистр обороны РФ Сергей Шойгу
Министр обороны РФ Сергей Шойгу - РИА Новости, 1920, 09.01.2024
© РИА Новости / POOL
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Министр обороны РФ Сергей Шойгу. Архивное фото
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МОСКВА, 9 янв - РИА Новости. Минобороны РФ в ближайшее время улучшит работу систем связи, разведки и целеуказания, контрбатарейной борьбы, нарастит возможности ПВО и спутниковой группировки, сообщил министр обороны РФ Сергей Шойгу на селекторном совещании.
"В наших ближайших планах - улучшить работу системы связи, повысить эффективность применения современных средств ведения разведки, целеуказания и контрбатарейной борьбы, а также возможности противовоздушной обороны и спутниковой группировки", - сказал Шойгу.
Также Минобороны намерено совершенствовать формы и способы применения войск, актуализировать положения боевых документов, уставов и наставлений. Кроме того, в приоритете остается социальное обеспечение участников спецоперации и членов их семей.
"Решение этих и других задач позволит нарастить боевые возможности Вооруженных сил, обеспечить сдерживание агрессии против нашей страны и ее союзников", - подчеркнул министр.
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