https://ria.ru/20240109/voyska-1920285237.html

Шойгу анонсировал планы по улучшению работы связи, разведки и целеуказания

Шойгу анонсировал планы по улучшению работы связи, разведки и целеуказания - РИА Новости, 09.01.2024

Шойгу анонсировал планы по улучшению работы связи, разведки и целеуказания

Минобороны РФ в ближайшее время улучшит работу систем связи, разведки и целеуказания, контрбатарейной борьбы, нарастит возможности ПВО и спутниковой... РИА Новости, 09.01.2024

2024-01-09T12:53

2024-01-09T12:53

2024-01-09T12:53

безопасность

россия

сергей шойгу

вооруженные силы рф

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МОСКВА, 9 янв - РИА Новости. Минобороны РФ в ближайшее время улучшит работу систем связи, разведки и целеуказания, контрбатарейной борьбы, нарастит возможности ПВО и спутниковой группировки, сообщил министр обороны РФ Сергей Шойгу на селекторном совещании. "В наших ближайших планах - улучшить работу системы связи, повысить эффективность применения современных средств ведения разведки, целеуказания и контрбатарейной борьбы, а также возможности противовоздушной обороны и спутниковой группировки", - сказал Шойгу.Также Минобороны намерено совершенствовать формы и способы применения войск, актуализировать положения боевых документов, уставов и наставлений. Кроме того, в приоритете остается социальное обеспечение участников спецоперации и членов их семей."Решение этих и других задач позволит нарастить боевые возможности Вооруженных сил, обеспечить сдерживание агрессии против нашей страны и ее союзников", - подчеркнул министр.

https://ria.ru/20240109/spetsoperatsiya-1920216757.html

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

безопасность, россия, сергей шойгу, вооруженные силы рф