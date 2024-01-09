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СМИ: ученые нашли опасные для человека частицы в бутилированной воде
СМИ: ученые нашли опасные для человека частицы в бутилированной воде - РИА Новости, 09.01.2024
СМИ: ученые нашли опасные для человека частицы в бутилированной воде
В литровой бутылке воды содержится в среднем около 240 000 фрагментов пластика, критически опасных для здоровья человека, сообщает Bloomberg со ссылкой на... РИА Новости, 09.01.2024
2024-01-09T08:34
2024-01-09T08:34
2024-01-09T10:11
колумбийский университет
в мире
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МОСКВА, 9 янв — РИА Новости. В литровой бутылке воды содержится в среднем около 240 000 фрагментов пластика, критически опасных для здоровья человека, сообщает Bloomberg со ссылкой на исследование, проведенное Колумбийским университетом."Нанопластик представляет большую угрозу для здоровья человека, чем микропластик, поскольку его частицы достаточно малы, чтобы проникать в клетки человека, попадать в кровоток и поражать органы", — предупреждает автор материала.Кроме того нанопластик может проникать через плаценту в организм еще не родившихся детей, говорится в статье. Ученые давно подозревали их присутствие в бутилированной воде, но не имели технологий для идентификации отдельных наночастиц, пишет издание.Авторы исследования изобрели новый метод анализа, по результатам которого выяснилось, что в 25 литрах воды содержится от 110 000 до 370 000 частиц, из которых 90% — нанопластик. При этом ученые отметили, что некоторые частицы остались неопознанными, то есть содержание пластика может быть еще больше."Раньше это была просто темная область, неизведанная. Исследования токсичности сводились к предположениям о том, что там находится", — заявил соавтор исследования Бейжан Ян.Bloomberg указывает, что ежегодно в мире производится более 450 миллионов тонн пластика, большая часть которого в конечном итоге оказывается на свалках. Его большая часть не разлагается естественным образом, а со временем распадается на мелкие фракции. И хотя пластиковое загрязнение в целом распространено на планете, бутилированная вода представляет особый интерес для ученых из-за возможности попадания частиц в организм человека, говорится в статье.
https://ria.ru/20230124/nauka-1846992863.html
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колумбийский университет, в мире
Колумбийский университет, В мире
СМИ: ученые нашли опасные для человека частицы в бутилированной воде
Bloomberg: ученые нашли в воде тысячи частиц опасного для человека нанопластика
МОСКВА, 9 янв — РИА Новости.
В литровой бутылке воды содержится в среднем около 240 000 фрагментов пластика, критически опасных для здоровья человека, сообщает Bloomberg
со ссылкой на исследование, проведенное Колумбийским университетом.
"Нанопластик представляет большую угрозу для здоровья человека, чем микропластик, поскольку его частицы достаточно малы, чтобы проникать в клетки человека, попадать в кровоток и поражать органы", — предупреждает автор материала.
Кроме того нанопластик может проникать через плаценту в организм еще не родившихся детей, говорится в статье. Ученые давно подозревали их присутствие в бутилированной воде, но не имели технологий для идентификации отдельных наночастиц, пишет издание.
Авторы исследования изобрели новый метод анализа, по результатам которого выяснилось, что в 25 литрах воды содержится от 110 000 до 370 000 частиц, из которых 90% — нанопластик. При этом ученые отметили, что некоторые частицы остались неопознанными, то есть содержание пластика может быть еще больше.
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"Раньше это была просто темная область, неизведанная. Исследования токсичности сводились к предположениям о том, что там находится", — заявил соавтор исследования Бейжан Ян.
Bloomberg указывает, что ежегодно в мире производится более 450 миллионов тонн пластика, большая часть которого в конечном итоге оказывается на свалках. Его большая часть не разлагается естественным образом, а со временем распадается на мелкие фракции. И хотя пластиковое загрязнение в целом распространено на планете, бутилированная вода представляет особый интерес для ученых из-за возможности попадания частиц в организм человека, говорится в статье.
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