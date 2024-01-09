https://ria.ru/20240109/ukraina-1920389961.html

"Они в панике". Зеленскому сообщили плохие новости с фронта

"Они в панике". Зеленскому сообщили плохие новости с фронта - РИА Новости, 09.01.2024

"Они в панике". Зеленскому сообщили плохие новости с фронта

Российские войска перехватили инициативу на передовой и не пойдут на условия Украины, заявил бывший разведчик ВС США Скотт Риттер в интервью YouTube-каналу... РИА Новости, 09.01.2024

2024-01-09T20:28

2024-01-09T20:28

2024-01-09T20:28

специальная военная операция на украине

украина

россия

киев

владимир зеленский

скотт риттер

сергей шойгу

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 9 янв — РИА Новости. Российские войска перехватили инициативу на передовой и не пойдут на условия Украины, заявил бывший разведчик ВС США Скотт Риттер в интервью YouTube-каналу Danny Haiphong."Россия диктует темп боя, никакой паузы не будет. <…> Теперь украинцы в панике", — отметил он.Риттер пояснил, что российская армия уже нанесла стратегическое поражение ВСУ. Президента Владимира Зеленского предупреждают, что киевский режим может потерять контроль еще над большими территориями, чем сейчас."Плохие новости для Украины заключаются в том, что Россия не пойдет на переговоры на условиях приемлемых для Киева. Она сама будет диктовать их", — резюмировал он.ВСУ с июня пытаются продвинуться на Южнодонецком, Артемовском и Запорожском направлениях, бросив в бой бригады, подготовленные НАТО и вооруженные зарубежной техникой. Тем не менее они не смогли преодолеть даже тактическую оборону российской армии и понесли серьезные потери.Ранее во вторник министр обороны России Сергей Шойгу на селекторном совещании с руководящим составом Вооруженных сил сообщил, что украинская армия в 2023 году потеряла более 215 тысяч человек и 28 тысяч единиц вооружения.

https://ria.ru/20240109/ukraina-1920344164.html

https://ria.ru/20240109/ukraina-1920318697.html

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киев

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