https://ria.ru/20240109/ukraina-1920318697.html

"Начали атаковать". В США обратились к Зеленскому из-за ситуации с Одессой

"Начали атаковать". В США обратились к Зеленскому из-за ситуации с Одессой - РИА Новости, 09.01.2024

"Начали атаковать". В США обратились к Зеленскому из-за ситуации с Одессой

Украина может потерять несколько городов, включая Харьков и Одессу, если президент Владимир Зеленский не начнет мирные переговоры, заявил бывший разведчик ВС... РИА Новости, 09.01.2024

2024-01-09T15:13

2024-01-09T15:13

2024-01-09T15:46

специальная военная операция на украине

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владимир зеленский

скотт риттер

сергей шойгу

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МОСКВА, 9 янв — РИА Новости. Украина может потерять несколько городов, включая Харьков и Одессу, если президент Владимир Зеленский не начнет мирные переговоры, заявил бывший разведчик ВС США Скотт Риттер в интервью YouTube-каналу Danny Haiphong."Я думаю, они могут взять Харьков, а затем продолжат наступать, возьмут Днепропетровск, Николаев и Одессу — это конец для Украины. Если только Зеленский не поступит разумно и не запросит мир прямо сейчас", — предположил он.По словам военного, ВСУ несут огромные потери среди личного состава, которые они не способны восполнять. В результате российские войска начали атаковать в тех местах, откуда украинцы перебрасывали бригады на другие участки фронта."Я говорю уже сейчас: Украина не может победить, она не может ничего сделать для этого, и уже начало появляться политическое давление на Киев, чтобы он согласился на прекращение огня", — резюмировал Риттер.ВСУ с июня пытаются продвинуться на Южнодонецком, Артемовском и Запорожском направлениях, бросив в бой бригады, подготовленные НАТО и вооруженные зарубежной техникой. Тем не менее они не смогли преодолеть даже тактическую оборону российской армии и понесли серьезные потери.Ранее во вторник министр обороны России Сергей Шойгу на селекторном совещании с руководящим составом Вооруженных сил сообщил, что украинская армия в 2023 году потеряла более 215 тысяч человек и 28 тысяч единиц вооружения.

https://ria.ru/20240109/germaniya-1920228052.html

https://ria.ru/20240109/ukraina-1918771713.html

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