Рейтинг@Mail.ru
"Начали атаковать". В США обратились к Зеленскому из-за ситуации с Одессой - РИА Новости, 09.01.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
15:13 09.01.2024 (обновлено: 15:46 09.01.2024)
https://ria.ru/20240109/ukraina-1920318697.html
"Начали атаковать". В США обратились к Зеленскому из-за ситуации с Одессой
"Начали атаковать". В США обратились к Зеленскому из-за ситуации с Одессой - РИА Новости, 09.01.2024
"Начали атаковать". В США обратились к Зеленскому из-за ситуации с Одессой
Украина может потерять несколько городов, включая Харьков и Одессу, если президент Владимир Зеленский не начнет мирные переговоры, заявил бывший разведчик ВС... РИА Новости, 09.01.2024
2024-01-09T15:13
2024-01-09T15:46
специальная военная операция на украине
в мире
украина
харьков
одесса
владимир зеленский
скотт риттер
сергей шойгу
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/0d/1915459961_0:29:3000:1717_1920x0_80_0_0_10614f2551881da8a137078931866706.jpg
МОСКВА, 9 янв — РИА Новости. Украина может потерять несколько городов, включая Харьков и Одессу, если президент Владимир Зеленский не начнет мирные переговоры, заявил бывший разведчик ВС США Скотт Риттер в интервью YouTube-каналу Danny Haiphong."Я думаю, они могут взять Харьков, а затем продолжат наступать, возьмут Днепропетровск, Николаев и Одессу — это конец для Украины. Если только Зеленский не поступит разумно и не запросит мир прямо сейчас", — предположил он.По словам военного, ВСУ несут огромные потери среди личного состава, которые они не способны восполнять. В результате российские войска начали атаковать в тех местах, откуда украинцы перебрасывали бригады на другие участки фронта."Я говорю уже сейчас: Украина не может победить, она не может ничего сделать для этого, и уже начало появляться политическое давление на Киев, чтобы он согласился на прекращение огня", — резюмировал Риттер.ВСУ с июня пытаются продвинуться на Южнодонецком, Артемовском и Запорожском направлениях, бросив в бой бригады, подготовленные НАТО и вооруженные зарубежной техникой. Тем не менее они не смогли преодолеть даже тактическую оборону российской армии и понесли серьезные потери.Ранее во вторник министр обороны России Сергей Шойгу на селекторном совещании с руководящим составом Вооруженных сил сообщил, что украинская армия в 2023 году потеряла более 215 тысяч человек и 28 тысяч единиц вооружения.
https://ria.ru/20240109/germaniya-1920228052.html
https://ria.ru/20240109/ukraina-1918771713.html
украина
харьков
одесса
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/0d/1915459961_229:0:2896:2000_1920x0_80_0_0_5d3a4d8052b5ad797ba8b693ee8277e2.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, харьков, одесса, владимир зеленский, скотт риттер, сергей шойгу, вооруженные силы украины, вооруженные силы сша, нато
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Харьков, Одесса, Владимир Зеленский, Скотт Риттер, Сергей Шойгу, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы США, НАТО
"Начали атаковать". В США обратились к Зеленскому из-за ситуации с Одессой

Риттер: Украина потеряет Харьков и Одессу, если Зеленский не начнет переговоры

© AP Photo / Evan VucciПрезидент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 09.01.2024
© AP Photo / Evan Vucci
Президент Украины Владимир Зеленский. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 9 янв — РИА Новости. Украина может потерять несколько городов, включая Харьков и Одессу, если президент Владимир Зеленский не начнет мирные переговоры, заявил бывший разведчик ВС США Скотт Риттер в интервью YouTube-каналу Danny Haiphong.
"Я думаю, они могут взять Харьков, а затем продолжат наступать, возьмут Днепропетровск, Николаев и Одессу — это конец для Украины. Если только Зеленский не поступит разумно и не запросит мир прямо сейчас", — предположил он.
Флаги на здании бундестага в Берлине, Германия - РИА Новости, 1920, 09.01.2024
В Германии назвали неожиданные сроки завершения конфликта на Украине
Вчера, 09:03
По словам военного, ВСУ несут огромные потери среди личного состава, которые они не способны восполнять. В результате российские войска начали атаковать в тех местах, откуда украинцы перебрасывали бригады на другие участки фронта.
"Я говорю уже сейчас: Украина не может победить, она не может ничего сделать для этого, и уже начало появляться политическое давление на Киев, чтобы он согласился на прекращение огня", — резюмировал Риттер.
ВСУ с июня пытаются продвинуться на Южнодонецком, Артемовском и Запорожском направлениях, бросив в бой бригады, подготовленные НАТО и вооруженные зарубежной техникой. Тем не менее они не смогли преодолеть даже тактическую оборону российской армии и понесли серьезные потери.
Ранее во вторник министр обороны России Сергей Шойгу на селекторном совещании с руководящим составом Вооруженных сил сообщил, что украинская армия в 2023 году потеряла более 215 тысяч человек и 28 тысяч единиц вооружения.
Президент Украины Владимир Зеленский во время встречи с президентом США Джо Байденом - РИА Новости, 1920, 09.01.2024
Зеленский исчезнет. Что ждет Украину без западных денег
Вчера, 08:00
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаХарьковОдессаВладимир ЗеленскийСкотт РиттерСергей ШойгуВооруженные силы УкраиныВооруженные силы СШАНАТО
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала