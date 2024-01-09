https://ria.ru/20240109/ukraina-1920285125.html

К апрелю. Во Франции назвали новые регионы, которые перейдут к России

К апрелю. Во Франции назвали новые регионы, которые перейдут к России - РИА Новости, 09.01.2024

К апрелю. Во Франции назвали новые регионы, которые перейдут к России

Украина по итогам конфликта потеряет выход к морю и попадет под политическое влияние России, написал французский политолог Брюно Тетре в статье для Le... РИА Новости, 09.01.2024

2024-01-09T12:52

2024-01-09T12:52

2024-01-09T14:44

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МОСКВА, 9 янв — РИА Новости. Украина по итогам конфликта потеряет выход к морю и попадет под политическое влияние России, написал французский политолог Брюно Тетре в статье для Le Point."Октябрь 2025 года. В ничем не примечательном военном бараке недалеко от Запорожья исполняющий обязанности президента Украины подписывает перемирие с главнокомандующим российскими войсками. Измученная более чем трехлетним конфликтом Украина решила, что ее выживание зависит от компромисса", — прогнозирует автор. По его мнению, к апрелю российские войска прорвут украинское сопротивление на юго-востоке и северо-востоке, Харьков и Одесса станут частью России, а Украина лишится выхода к морю. Запад будет все меньше помогать Киеву, потому что контрнаступление ВСУ воспринимается как провал, полагает автор. В последнее время российские войска достигли значительных успехов на Донецком направлении. В частности, в конце декабря министр обороны Сергей Шойгу доложил президенту Владимиру Путину о полном освобождении города Марьинка. Глава государства отметил, что это позволит отодвинуть от Донецка боевые подразделения противника.

https://ria.ru/20240109/ukraina-1920256680.html

https://ria.ru/20240109/ukraina-1920241504.html

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