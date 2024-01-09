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К апрелю. Во Франции назвали новые регионы, которые перейдут к России - РИА Новости, 09.01.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
12:52 09.01.2024 (обновлено: 14:44 09.01.2024)
https://ria.ru/20240109/ukraina-1920285125.html
К апрелю. Во Франции назвали новые регионы, которые перейдут к России
К апрелю. Во Франции назвали новые регионы, которые перейдут к России - РИА Новости, 09.01.2024
К апрелю. Во Франции назвали новые регионы, которые перейдут к России
Украина по итогам конфликта потеряет выход к морю и попадет под политическое влияние России, написал французский политолог Брюно Тетре в статье для Le... РИА Новости, 09.01.2024
2024-01-09T12:52
2024-01-09T14:44
специальная военная операция на украине
в мире
россия
украина
франция
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МОСКВА, 9 янв — РИА Новости. Украина по итогам конфликта потеряет выход к морю и попадет под политическое влияние России, написал французский политолог Брюно Тетре в статье для Le Point."Октябрь 2025 года. В ничем не примечательном военном бараке недалеко от Запорожья исполняющий обязанности президента Украины подписывает перемирие с главнокомандующим российскими войсками. Измученная более чем трехлетним конфликтом Украина решила, что ее выживание зависит от компромисса", — прогнозирует автор. По его мнению, к апрелю российские войска прорвут украинское сопротивление на юго-востоке и северо-востоке, Харьков и Одесса станут частью России, а Украина лишится выхода к морю. Запад будет все меньше помогать Киеву, потому что контрнаступление ВСУ воспринимается как провал, полагает автор. В последнее время российские войска достигли значительных успехов на Донецком направлении. В частности, в конце декабря министр обороны Сергей Шойгу доложил президенту Владимиру Путину о полном освобождении города Марьинка. Глава государства отметил, что это позволит отодвинуть от Донецка боевые подразделения противника.
https://ria.ru/20240109/ukraina-1920256680.html
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в мире, россия, украина, франция
Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, Украина, Франция
К апрелю. Во Франции назвали новые регионы, которые перейдут к России

Политолог Тетре: к апрелю ВС РФ прорвут оборону ВСУ и займут Одессу и Харьков

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкРоссийские военные в зоне проведения спецоперации
Российские военные в зоне проведения спецоперации - РИА Новости, 1920, 09.01.2024
© РИА Новости / Алексей Майшев
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Российские военные в зоне проведения спецоперации. Архивное фото
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МОСКВА, 9 янв — РИА Новости. Украина по итогам конфликта потеряет выход к морю и попадет под политическое влияние России, написал французский политолог Брюно Тетре в статье для Le Point.

"Октябрь 2025 года. В ничем не примечательном военном бараке недалеко от Запорожья исполняющий обязанности президента Украины подписывает перемирие с главнокомандующим российскими войсками. Измученная более чем трехлетним конфликтом Украина решила, что ее выживание зависит от компромисса", — прогнозирует автор.
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Вчера, 11:31
По его мнению, к апрелю российские войска прорвут украинское сопротивление на юго-востоке и северо-востоке, Харьков и Одесса станут частью России, а Украина лишится выхода к морю.

Запад будет все меньше помогать Киеву, потому что контрнаступление ВСУ воспринимается как провал, полагает автор.

В последнее время российские войска достигли значительных успехов на Донецком направлении. В частности, в конце декабря министр обороны Сергей Шойгу доложил президенту Владимиру Путину о полном освобождении города Марьинка. Глава государства отметил, что это позволит отодвинуть от Донецка боевые подразделения противника.
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