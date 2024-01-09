К апрелю. Во Франции назвали новые регионы, которые перейдут к России
Политолог Тетре: к апрелю ВС РФ прорвут оборону ВСУ и займут Одессу и Харьков
© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкРоссийские военные в зоне проведения спецоперации
Российские военные в зоне проведения спецоперации. Архивное фото
МОСКВА, 9 янв — РИА Новости. Украина по итогам конфликта потеряет выход к морю и попадет под политическое влияние России, написал французский политолог Брюно Тетре в статье для Le Point.
"Октябрь 2025 года. В ничем не примечательном военном бараке недалеко от Запорожья исполняющий обязанности президента Украины подписывает перемирие с главнокомандующим российскими войсками. Измученная более чем трехлетним конфликтом Украина решила, что ее выживание зависит от компромисса", — прогнозирует автор.
"Октябрь 2025 года. В ничем не примечательном военном бараке недалеко от Запорожья исполняющий обязанности президента Украины подписывает перемирие с главнокомандующим российскими войсками. Измученная более чем трехлетним конфликтом Украина решила, что ее выживание зависит от компромисса", — прогнозирует автор.
По его мнению, к апрелю российские войска прорвут украинское сопротивление на юго-востоке и северо-востоке, Харьков и Одесса станут частью России, а Украина лишится выхода к морю.
Запад будет все меньше помогать Киеву, потому что контрнаступление ВСУ воспринимается как провал, полагает автор.
В последнее время российские войска достигли значительных успехов на Донецком направлении. В частности, в конце декабря министр обороны Сергей Шойгу доложил президенту Владимиру Путину о полном освобождении города Марьинка. Глава государства отметил, что это позволит отодвинуть от Донецка боевые подразделения противника.
Запад будет все меньше помогать Киеву, потому что контрнаступление ВСУ воспринимается как провал, полагает автор.
В последнее время российские войска достигли значительных успехов на Донецком направлении. В частности, в конце декабря министр обороны Сергей Шойгу доложил президенту Владимиру Путину о полном освобождении города Марьинка. Глава государства отметил, что это позволит отодвинуть от Донецка боевые подразделения противника.