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В Ростовской области затруднено движение на трассе М-4 "Дон" - РИА Новости, 09.01.2024
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10:19 09.01.2024
https://ria.ru/20240109/trassa-1920240760.html
В Ростовской области затруднено движение на трассе М-4 "Дон"
В Ростовской области затруднено движение на трассе М-4 "Дон" - РИА Новости, 09.01.2024
В Ростовской области затруднено движение на трассе М-4 "Дон"
Движение на отдельных участках трассы М-4 "Дон" в Ростовской области затруднено из-за ДТП и большого потока машин, однако заторов уже нет, сообщил журналистам... РИА Новости, 09.01.2024
2024-01-09T10:19
2024-01-09T10:19
происшествия
ростовская область
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 9 янв - РИА Новости. Движение на отдельных участках трассы М-4 "Дон" в Ростовской области затруднено из-за ДТП и большого потока машин, однако заторов уже нет, сообщил журналистам начальник ГУМЧС России по Ростовской области Сергей Филиппов. В ночь на понедельник в Ростовской области выпал снег и образовался гололед. На некоторых участках региональных и федеральных трасс, в частности на М-4 "Дон", ввели ограничения на движение общественного и пассажирского транспорта. По словам Филиппова, спасатели и снегоуборочная техника работали на трассе М-4 "Дон" всю ночь. "К утру дорожное полотно расчищено, однако наблюдаются затруднения движения на отдельных участках трассы. Это вызвано ДТП и большим потоком машин", - сказал он. При этом, по его словам, "по состоянию на 8.00 мск, заторные явления на трассе М-4 на территории Ростовской области отсутствуют".
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происшествия, ростовская область, ростов-на-дону
Происшествия, Ростовская область, Ростов-на-Дону
В Ростовской области затруднено движение на трассе М-4 "Дон"

МЧС: движение на трассы М-4 "Дон" в Ростовской области затруднено из-за ДТП

© Фото : сайт Правительства Ростовской областиРаботы по устранению ЧС после снегопада на трассе М-4 "Дон" в Ростовской области
Работы по устранению ЧС после снегопада на трассе М-4 Дон в Ростовской области - РИА Новости, 1920, 09.01.2024
© Фото : сайт Правительства Ростовской области
Работы по устранению ЧС после снегопада на трассе М-4 "Дон" в Ростовской области. Архивное фото
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 9 янв - РИА Новости. Движение на отдельных участках трассы М-4 "Дон" в Ростовской области затруднено из-за ДТП и большого потока машин, однако заторов уже нет, сообщил журналистам начальник ГУМЧС России по Ростовской области Сергей Филиппов.
В ночь на понедельник в Ростовской области выпал снег и образовался гололед. На некоторых участках региональных и федеральных трасс, в частности на М-4 "Дон", ввели ограничения на движение общественного и пассажирского транспорта.
По словам Филиппова, спасатели и снегоуборочная техника работали на трассе М-4 "Дон" всю ночь. "К утру дорожное полотно расчищено, однако наблюдаются затруднения движения на отдельных участках трассы. Это вызвано ДТП и большим потоком машин", - сказал он.
При этом, по его словам, "по состоянию на 8.00 мск, заторные явления на трассе М-4 на территории Ростовской области отсутствуют".
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