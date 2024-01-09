https://ria.ru/20240109/trassa-1920240760.html

В Ростовской области затруднено движение на трассе М-4 "Дон"

В Ростовской области затруднено движение на трассе М-4 "Дон" - РИА Новости, 09.01.2024

В Ростовской области затруднено движение на трассе М-4 "Дон"

Движение на отдельных участках трассы М-4 "Дон" в Ростовской области затруднено из-за ДТП и большого потока машин, однако заторов уже нет, сообщил журналистам... РИА Новости, 09.01.2024

2024-01-09T10:19

2024-01-09T10:19

2024-01-09T10:19

происшествия

ростовская область

ростов-на-дону

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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 9 янв - РИА Новости. Движение на отдельных участках трассы М-4 "Дон" в Ростовской области затруднено из-за ДТП и большого потока машин, однако заторов уже нет, сообщил журналистам начальник ГУМЧС России по Ростовской области Сергей Филиппов. В ночь на понедельник в Ростовской области выпал снег и образовался гололед. На некоторых участках региональных и федеральных трасс, в частности на М-4 "Дон", ввели ограничения на движение общественного и пассажирского транспорта. По словам Филиппова, спасатели и снегоуборочная техника работали на трассе М-4 "Дон" всю ночь. "К утру дорожное полотно расчищено, однако наблюдаются затруднения движения на отдельных участках трассы. Это вызвано ДТП и большим потоком машин", - сказал он. При этом, по его словам, "по состоянию на 8.00 мск, заторные явления на трассе М-4 на территории Ростовской области отсутствуют".

https://ria.ru/20230312/dtp-1857351781.html

ростовская область

ростов-на-дону

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, ростовская область, ростов-на-дону