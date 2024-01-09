https://ria.ru/20240109/trassa-1920240760.html
В Ростовской области затруднено движение на трассе М-4 "Дон"
В Ростовской области затруднено движение на трассе М-4 "Дон" - РИА Новости, 09.01.2024
В Ростовской области затруднено движение на трассе М-4 "Дон"
Движение на отдельных участках трассы М-4 "Дон" в Ростовской области затруднено из-за ДТП и большого потока машин, однако заторов уже нет, сообщил журналистам... РИА Новости, 09.01.2024
2024-01-09T10:19
2024-01-09T10:19
2024-01-09T10:19
происшествия
ростовская область
ростов-на-дону
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/1f/1862044126_0:156:1499:999_1920x0_80_0_0_fcd6c03211e59dcbc4c5972dd9015c9f.jpg
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 9 янв - РИА Новости. Движение на отдельных участках трассы М-4 "Дон" в Ростовской области затруднено из-за ДТП и большого потока машин, однако заторов уже нет, сообщил журналистам начальник ГУМЧС России по Ростовской области Сергей Филиппов. В ночь на понедельник в Ростовской области выпал снег и образовался гололед. На некоторых участках региональных и федеральных трасс, в частности на М-4 "Дон", ввели ограничения на движение общественного и пассажирского транспорта. По словам Филиппова, спасатели и снегоуборочная техника работали на трассе М-4 "Дон" всю ночь. "К утру дорожное полотно расчищено, однако наблюдаются затруднения движения на отдельных участках трассы. Это вызвано ДТП и большим потоком машин", - сказал он. При этом, по его словам, "по состоянию на 8.00 мск, заторные явления на трассе М-4 на территории Ростовской области отсутствуют".
https://ria.ru/20230312/dtp-1857351781.html
ростовская область
ростов-на-дону
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/1f/1862044126_167:0:1499:999_1920x0_80_0_0_2a2e7feb126d2798626439ec083faf13.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, ростовская область, ростов-на-дону
Происшествия, Ростовская область, Ростов-на-Дону
В Ростовской области затруднено движение на трассе М-4 "Дон"
МЧС: движение на трассы М-4 "Дон" в Ростовской области затруднено из-за ДТП
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 9 янв - РИА Новости. Движение на отдельных участках трассы М-4 "Дон" в Ростовской области затруднено из-за ДТП и большого потока машин, однако заторов уже нет, сообщил журналистам начальник ГУМЧС России по Ростовской области Сергей Филиппов.
В ночь на понедельник в Ростовской области выпал снег и образовался гололед. На некоторых участках региональных и федеральных трасс, в частности на М-4 "Дон", ввели ограничения на движение общественного и пассажирского транспорта.
По словам Филиппова, спасатели и снегоуборочная техника работали на трассе М-4 "Дон" всю ночь. "К утру дорожное полотно расчищено, однако наблюдаются затруднения движения на отдельных участках трассы. Это вызвано ДТП и большим потоком машин", - сказал он.
При этом, по его словам, "по состоянию на 8.00 мск, заторные явления на трассе М-4 на территории Ростовской области отсутствуют".
Массовые ДТП в России в 2023-2024 годах