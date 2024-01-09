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В Приморье выслеживают тигра, нападавшего на собак в пяти селах - РИА Новости, 09.01.2024
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10:04 09.01.2024
https://ria.ru/20240109/tigr-1920238352.html
В Приморье выслеживают тигра, нападавшего на собак в пяти селах
В Приморье выслеживают тигра, нападавшего на собак в пяти селах - РИА Новости, 09.01.2024
В Приморье выслеживают тигра, нападавшего на собак в пяти селах
Специалисты охотнадзора планируют отловить амурского тигра, который таскает собак в селах Анучинского округа Приморья, сообщает краевой Минлесхоз. РИА Новости, 09.01.2024
2024-01-09T10:04
2024-01-09T10:04
россия
хабаровский край
амурская область
федеральная служба по надзору в сфере природопользования (росприроднадзор)
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ВЛАДИВОСТОК, 9 янв – РИА Новости. Специалисты охотнадзора планируют отловить амурского тигра, который таскает собак в селах Анучинского округа Приморья, сообщает краевой Минлесхоз. В соцсетях разошлось обращение жителя Анучинского округа, рассказавшего, что тигры нападают на собак в селах Новопокровка, Рисовое, Чернышевка, Новотроицкое и Тихоречное. "Двадцать четвертого декабря тигр напал на собаку в поле на территории поселка Тихоречное и утащил в лес, 27 и 28 декабря в поселке Новотроицкое тигр съел двух собак. Двадцать девятого декабря с помощью квадрокоптера специалисты определили предполагаемое местонахождение тигра, в ночь с 29 на 30 декабря на месте дежурили охотоведы, но тигр не появился. До 8 января новой информации о появлении тира не поступало", - говорится в релизе. По данным Минлесхоза, из поселка Рисовое 22 декабря поступила информация о том, что тигр задавил собаку, при этом не снял с цепи, так как хищника спугнул человек. Туда выезжали специалисты министерства, дежурили, но тигр не появился. Утром выяснилось, что зверь пришел на другой конец деревни и также задавил там собаку. После этого он ушел вниз по речке. Во вторник местная жительница вновь сообщила о появлении тигра, эту информацию сейчас проверяют охотоведы. Также 8 января поступила информация о нападении тигра на собаку в поселке Чернышевка - она не подтвердилась, следов хищника не обнаружено, а заявитель на связь не выходит. В Минлесхозе РИА Новости уточнили, что, судя по тому, что села, где отмечаются нападения на собак, совсем рядом, это делает один тигр. Росприроднадзор выдал разрешение на отлов хищника. Министерство также отмечает, 4 января 2024 в районе гидроузла города Арсеньев за горнолыжной базой тигр напал на сторожевую собаку. На место выезжал специалист, остальных собак закрыли в помещении. Через два дня поступила информации о повторном появлении тигра. Амурский тигр - один из самых редких хищников планеты, занесен в международную Красную книгу. В России эти кошки обитают на территории четырех субъектов: Приморского и Хабаровского краев, Амурской области и Еврейской автономной области. По данным сплошного учета, в России обитают порядка 750 амурских тигров, включая тигрят.
https://ria.ru/20240104/tigr-1919646067.html
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хабаровский край
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россия, хабаровский край, амурская область, федеральная служба по надзору в сфере природопользования (росприроднадзор)
Россия, Хабаровский край, Амурская область, Федеральная служба по надзору в сфере природопользования (Росприроднадзор)
В Приморье выслеживают тигра, нападавшего на собак в пяти селах

В Приморье выслеживают тигра, таскающего сельских собак

© РИА Новости / Виталий Аньков | Перейти в медиабанкМолодая амурская тигрица
Молодая амурская тигрица - РИА Новости, 1920, 09.01.2024
© РИА Новости / Виталий Аньков
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Молодая амурская тигрица. Архивное фото
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ВЛАДИВОСТОК, 9 янв – РИА Новости. Специалисты охотнадзора планируют отловить амурского тигра, который таскает собак в селах Анучинского округа Приморья, сообщает краевой Минлесхоз.
В соцсетях разошлось обращение жителя Анучинского округа, рассказавшего, что тигры нападают на собак в селах Новопокровка, Рисовое, Чернышевка, Новотроицкое и Тихоречное.
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"Двадцать четвертого декабря тигр напал на собаку в поле на территории поселка Тихоречное и утащил в лес, 27 и 28 декабря в поселке Новотроицкое тигр съел двух собак. Двадцать девятого декабря с помощью квадрокоптера специалисты определили предполагаемое местонахождение тигра, в ночь с 29 на 30 декабря на месте дежурили охотоведы, но тигр не появился. До 8 января новой информации о появлении тира не поступало", - говорится в релизе.
По данным Минлесхоза, из поселка Рисовое 22 декабря поступила информация о том, что тигр задавил собаку, при этом не снял с цепи, так как хищника спугнул человек. Туда выезжали специалисты министерства, дежурили, но тигр не появился.
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Утром выяснилось, что зверь пришел на другой конец деревни и также задавил там собаку. После этого он ушел вниз по речке. Во вторник местная жительница вновь сообщила о появлении тигра, эту информацию сейчас проверяют охотоведы.
Также 8 января поступила информация о нападении тигра на собаку в поселке Чернышевка - она не подтвердилась, следов хищника не обнаружено, а заявитель на связь не выходит.
В Минлесхозе РИА Новости уточнили, что, судя по тому, что села, где отмечаются нападения на собак, совсем рядом, это делает один тигр. Росприроднадзор выдал разрешение на отлов хищника.
Министерство также отмечает, 4 января 2024 в районе гидроузла города Арсеньев за горнолыжной базой тигр напал на сторожевую собаку. На место выезжал специалист, остальных собак закрыли в помещении. Через два дня поступила информации о повторном появлении тигра.
Амурский тигр - один из самых редких хищников планеты, занесен в международную Красную книгу. В России эти кошки обитают на территории четырех субъектов: Приморского и Хабаровского краев, Амурской области и Еврейской автономной области. По данным сплошного учета, в России обитают порядка 750 амурских тигров, включая тигрят.
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РоссияХабаровский крайАмурская областьФедеральная служба по надзору в сфере природопользования (Росприроднадзор)
 
 
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