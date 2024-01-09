https://ria.ru/20240109/tigr-1920238352.html

В Приморье выслеживают тигра, нападавшего на собак в пяти селах

В Приморье выслеживают тигра, нападавшего на собак в пяти селах - РИА Новости, 09.01.2024

В Приморье выслеживают тигра, нападавшего на собак в пяти селах

Специалисты охотнадзора планируют отловить амурского тигра, который таскает собак в селах Анучинского округа Приморья, сообщает краевой Минлесхоз. РИА Новости, 09.01.2024

2024-01-09T10:04

2024-01-09T10:04

2024-01-09T10:04

россия

хабаровский край

амурская область

федеральная служба по надзору в сфере природопользования (росприроднадзор)

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ВЛАДИВОСТОК, 9 янв – РИА Новости. Специалисты охотнадзора планируют отловить амурского тигра, который таскает собак в селах Анучинского округа Приморья, сообщает краевой Минлесхоз. В соцсетях разошлось обращение жителя Анучинского округа, рассказавшего, что тигры нападают на собак в селах Новопокровка, Рисовое, Чернышевка, Новотроицкое и Тихоречное. "Двадцать четвертого декабря тигр напал на собаку в поле на территории поселка Тихоречное и утащил в лес, 27 и 28 декабря в поселке Новотроицкое тигр съел двух собак. Двадцать девятого декабря с помощью квадрокоптера специалисты определили предполагаемое местонахождение тигра, в ночь с 29 на 30 декабря на месте дежурили охотоведы, но тигр не появился. До 8 января новой информации о появлении тира не поступало", - говорится в релизе. По данным Минлесхоза, из поселка Рисовое 22 декабря поступила информация о том, что тигр задавил собаку, при этом не снял с цепи, так как хищника спугнул человек. Туда выезжали специалисты министерства, дежурили, но тигр не появился. Утром выяснилось, что зверь пришел на другой конец деревни и также задавил там собаку. После этого он ушел вниз по речке. Во вторник местная жительница вновь сообщила о появлении тигра, эту информацию сейчас проверяют охотоведы. Также 8 января поступила информация о нападении тигра на собаку в поселке Чернышевка - она не подтвердилась, следов хищника не обнаружено, а заявитель на связь не выходит. В Минлесхозе РИА Новости уточнили, что, судя по тому, что села, где отмечаются нападения на собак, совсем рядом, это делает один тигр. Росприроднадзор выдал разрешение на отлов хищника. Министерство также отмечает, 4 января 2024 в районе гидроузла города Арсеньев за горнолыжной базой тигр напал на сторожевую собаку. На место выезжал специалист, остальных собак закрыли в помещении. Через два дня поступила информации о повторном появлении тигра. Амурский тигр - один из самых редких хищников планеты, занесен в международную Красную книгу. В России эти кошки обитают на территории четырех субъектов: Приморского и Хабаровского краев, Амурской области и Еврейской автономной области. По данным сплошного учета, в России обитают порядка 750 амурских тигров, включая тигрят.

https://ria.ru/20240104/tigr-1919646067.html

https://ria.ru/20231228/tigr-1918599860.html

https://ria.ru/20231208/pogonya-1914550569.html

россия

хабаровский край

амурская область

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россия, хабаровский край, амурская область, федеральная служба по надзору в сфере природопользования (росприроднадзор)